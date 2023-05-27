  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Видзев Лодзь
0:2
Первый тайм: 42'
Корона Кельце
0'
0:1
5' Гол
Dawid Blanik
14' Желтая карточка
Dawid Blanik
0:2
40' Гол
Малярчик Петр

Ход матча

5'
0:1
Dawid Blanik
(Петров Кирилл)
14'
 
Dawid Blanik
40'
0:2
Малярчик Петр
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Корона Кельце
7.00
4.50
2.95
Все Коэффициенты
26
Равас
Генрих
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
92
Нунеш
Фабиу
95
Стемпиньски
Мариуш
6
Шеху
Юлиан
14
Цыганик
Андрей
19
Павловски
Бартоломей
13
Ernest
Terpilowski
73
Запытовски
Марцель
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
7
Jakub
Lukowski
13
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
99
Шикавка
Евгений
Видзев Лодзь
3-4-2-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Корона Кельце

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
ВД
2:2
ВД
1:1
OE
1:1
КЛ
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.18

Среднее время на гол

72
76

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.11
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

81
85

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 10 (1) 0.29
Санчез Джорди 6 0.18
Dominik Kun 4 0.12
Ernest Terpilowski 3 0.09
Хансен Кристоффер 3 0.09
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.09
Липски Патрик 2 0.06
Ганоушек Марек 2 (1) 0.06
Данеляк Кароль 1 0.03
Милош Мато 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Цыганик Андрей 1 0.03
Сыпек Якуб 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 11 (4) 0.32
Шикавка Евгений 6 0.18
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.12
Dawid Blanik 3 0.09
Малярчик Петр 3 0.09
Дякону Роналдо 2 0.06
Петров Кирилл 2 0.06
Костож Кацпер 2 0.06
Milos Trojak 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Jacek Podgorski 1 (1) 0.03
Годиньо Маркус 1 0.03
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Adrian Danek 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Dominik Kun 4 0
Шота Серафин 4 0
Летневски Юлиуш 3 0
Шеху Юлиан 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Зьявиньски Лукаш 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 7 0
Петров Кирилл 5 1
Балич Саша 5 1
Шпаковски Марчин 6 0
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Такач Далибор 4 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Квецень Бартош 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Затор Доминик 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Корраль Роберто 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Корона Кельце
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

14
16
Видзев Лодзь
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Корона Кельце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

15
17
Видзев Лодзь
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Корона Кельце
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

29
33

Голы по времени матча

Забито

23
18
6 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
9
39%
9
50%
76-90

Пропущено

24
28
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
5
21%
7
25%
31-45
1
4%
6
21%
46-60
5
21%
7
25%
61-75
5
21%
4
14%
76-90

Забито

17
19
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
11
65%
5
26%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
11%
3
16%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
39%
2
11%
76-90

Забито

40
37
9 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
5
13%
3
8%
1-15
3
8%
7
19%
16-30
1
3%
7
19%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
20
50%
14
38%
76-90

Пропущено

42
47
23 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 27
6
14%
3
6%
1-15
7
17%
5
11%
16-30
10
24%
14
30%
30%
31-45
1
2%
10
21%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
12
29%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
1
17 раз 52%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
4
12
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
26
7
11
22
1.5
9
24
3
30
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 34 23 6 5 62 - 23 75
2.
Легия
 1:1 34 18 10 6 55 - 37 64
3.
Лех
 1:0 34 17 10 7 50 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 17 9 8 54 - 46 60
5.
Пяст
 0:1 34 14 8 12 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 0:0 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 1:0 34 12 10 12 39 - 35 46
8.
Варта Познань
 0:1 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 0:0 34 12 9 13 34 - 43 45
10.
Радомьяк Радом
 0:1 34 12 8 14 34 - 38 44
11.
Сталь Мелец
 1:0 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 0:1 34 11 8 15 38 - 45 41
13.
Корона Кельце
 1:0 34 11 8 15 37 - 48 41
14.
Ягеллония
 0:1 34 9 14 11 48 - 48 41
15.
Шлёнск
 1:1 34 9 12 13 35 - 46 39
16.
Висла Плоцк
 0:1 34 10 7 17 41 - 48 37
17.
Лехия Гданьск
 1:0 34 9 6 19 29 - 53 33
18.
Медзь
 0:0 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 17 14 2 1 40 - 9 44
2.
Легия
 1:1 17 11 6 0 36 - 17 39
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 10 4 3 30 - 23 34
4.
Лех
 1:0 17 9 2 6 24 - 15 29
5.
Краковия
 1:0 17 8 5 4 21 - 10 29
6.
Ягеллония
 0:1 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 1:0 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 1:0 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 1:1 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 0:0 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 0:1 17 6 4 7 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 0:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 0:1 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 1:0 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 0:1 17 5 3 9 22 - 26 18
17.
Заглембе Любин
 0:0 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 0:0 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:0 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 0:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 0:0 17 8 4 5 21 - 23 28
5.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 1:1 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 0:1 17 7 4 6 17 - 18 25
9.
Варта Познань
 0:1 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 0:1 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 1:0 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 1:0 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 1:1 17 3 6 8 12 - 23 15
14.
Лехия Гданьск
 1:0 17 4 2 11 14 - 31 14
15.
Корона Кельце
 1:0 17 3 5 9 18 - 29 14
16.
Ягеллония
 0:1 17 1 10 6 18 - 26 13
17.
Висла Плоцк
 0:1 17 2 3 12 18 - 32 9
18.
Медзь
 0:0 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Dawid Blanik сделал результативную передачу.
  • 40'
    Dawid Blanik сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Малярчик Петр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Dawid Blanik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Петров Кирилл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Корона Кельце
7.00
4.50
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 