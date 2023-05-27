  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Клермон
1:0
Перерыв
Лорьян
0'
0:0
43' Не забитый пенальти
Коне Ибраима
1:0
44' Гол
Хауи Саиф-Эдин

Ход матча

43'
0:0
Коне Ибраима
44'
Хауи Саиф-Эдин
(Маурер Айман)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 119
Клермон 48.7% (58)
X 39.5% (47)
Лорьян 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лорьян
3.70
4.30
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
22
Маурер
Айман
95
Киэ
Грежон
38
Мвого
Ивон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
24
Калюлю
Гедеон
12
Йонгва
Дарлин
17
Макенго
Жан-Виктор
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
Клермон
3-4-2-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Лорьян

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
0.8

Среднее время на гол

0
112

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.75

Среднее время на гол

112
51

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

202
73

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 9 (4) 0.24
Чам Мухаммед 7 (2) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 6 0.16
Андрич Комнен 4 (1) 0.11
Гастьен Йоан 3 0.08
Рашани Эльбасан 3 0.08
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 0.08
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Зеффан Мехди 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.32
Коне Ибраима 7 (2) 0.19
Уттара Данго 6 0.16
Ле Фе Энцо 5 0.14
Февр Ромен 3 0.08
Бамба Дьенг 3 (1) 0.08
Ле Бри Тео 2 0.05
Диарра Стефан 2 0.05
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 10 1
Кофрие Максимилиано 9 1
Ветеска Матеуш 6 1
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Маньен Йоанн 6 0
Ожье Флоран 4 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Андрич Комнен 4 0
Гоналон Максим 3 0
Рашани Эльбасан 3 0
Киэ Грежон 3 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Калюлю Гедеон 6 0
Инносент Бонке 5 0
Ле Фе Энцо 5 0
Меите Бамо 5 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Коне Ибраима 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Йонгва Дарлин 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лорьян
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

4
15
Клермон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

18
20
Клермон
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Лорьян
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

22
35

Голы по времени матча

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
17%
5
20%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
17%
6
24%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
4
22%
6
24%
76-90

Пропущено

28
31
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
5
18%
3
10%
1-15
6
21%
5
16%
16-30
5
18%
3
10%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
7
25%
8
26%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
1
5%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
6
30%
7
33%
61-75
1
5%
5
24%
76-90

Забито

39
48
14 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
11 Не забивали 9
4
10%
10
21%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
7
18%
11
23%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
6
15%
3
6%
61-75
10
26%
9
19%
76-90

Пропущено

48
52
26 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 29
5
10%
7
13%
1-15
9
19%
9
17%
16-30
12
25%
3
6%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
9
19%
13
25%
61-75
8
17%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0
Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3
Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Клермон
Лорьян

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
9 раз 25%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
12 раз 33%
1
11 раз 31%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
8
10
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
28
8
11
25
1.5
17
19
2
34
2.5
5
31
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36.1% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Клермон 48.7% (58)
    X 39.5% (47)
    Лорьян 11.8% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Лорьян
    3.70
    4.30
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 1:0 Лорьян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:0 Лорьян

    Исход игры
    Клермон
    48.7% (58)
    Ничья
    39.5% (47)
    Лорьян
    11.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.44% (43)
    Меньше
    63.56% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (43)
    2:1 Клермон
    26.1% (31)
    1:0 Клермон
    17.6% (21)
    1:2 Лорьян
    8.4% (10)
    2:0 Клермон
    3.4% (4)
    0:1 Лорьян
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Клермон
    Лорьян
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     