Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

39' Киэ Грежон не смог попасть в створ ударом издали

39' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Удар от ворот произведет Лорьян

34' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Клермон

32' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Лорьян

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Коне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Кофрие Максимилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Кофрие Максимилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

18' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошую попытку сделал Кофрие Максимилиано . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Кофрие Максимилиано из команды Клермон нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

16' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

14' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

10' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

9' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Клермон

6' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Маурер Айман пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

5' Удар от ворот произведет Лорьян

5' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Гастьен Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Абергель Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля