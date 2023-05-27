Тур: 37. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:0
43' Не забитый пенальтиКоне Ибраима
1:0
44' ГолХауи Саиф-Эдин
2:0
74' ГолКофрие Максимилиано
90'+4
Ход матча
43'
0:0
44'
1:0
74'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
386 Количество передач 470
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
22
Маурер
Айман
95
Киэ
Грежон
38
Мвого
Ивон
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
80 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Лорьян
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
0.8
Среднее время на гол
0
112
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.75
Среднее время на гол
112
51
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
202
73
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|9 (4)
|0.24
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|7
|0.19
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.11
|Гастьен Йоан
|3
|0.08
|Рашани Эльбасан
|3
|0.08
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|0.08
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Кофрие Максимилиано
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Маурер Айман
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.32
|Коне Ибраима
|7 (2)
|0.19
|Уттара Данго
|6
|0.16
|Ле Фе Энцо
|5
|0.14
|Февр Ромен
|3
|0.08
|Бамба Дьенг
|3 (1)
|0.08
|Ле Бри Тео
|2
|0.05
|Диарра Стефан
|2
|0.05
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|10
|1
|Кофрие Максимилиано
|9
|1
|Ветеска Матеуш
|6
|1
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ожье Флоран
|4
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Андрич Комнен
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|1
|Калюлю Гедеон
|6
|0
|Инносент Бонке
|5
|0
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|Меите Бамо
|5
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Коне Ибраима
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|1
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Лорьян
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
4
15
Клермон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Лорьян
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
18
20
Клермон
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Лорьян
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
17
17
Волевые поражения
22
35
Голы по времени матча
Забито
20
25
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
3
15%
5
20%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
4
20%
6
24%
76-90
Пропущено
28
33
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 17
5
18%
3
9%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
5
18%
4
12%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
7
25%
8
24%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
1
5%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
3
13%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
6
30%
7
33%
61-75
1
5%
5
24%
76-90
Забито
41
48
15 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 18
11 Не забивали 10
4
10%
10
21%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
9
22%
9
19%
46-60
7
17%
3
6%
61-75
10
24%
9
19%
76-90
Пропущено
48
54
26 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 34
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 30
5
10%
7
13%
1-15
9
19%
9
17%
16-30
12
25%
4
7%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
9
19%
14
26%
61-75
8
17%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0
Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3
Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1
Результаты матчей
Клермон
Лорьян
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
9 раз 24%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Клермон
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
126
712
99
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
163
513
811
216
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
289
1225
1720
235
532
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 2:0 Лорьян
Исход игры
Клермон
48.7% (58)
Ничья
39.5% (47)
Лорьян
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (43)
2:1 Клермон
26.1% (31)
1:0 Клермон
17.6% (21)
1:2 Лорьян
8.4% (10)
2:0 Клермон
3.4% (4)
0:1 Лорьян
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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