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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Клермон
2:0
Конец матча
Лорьян
0'
0:0
43' Не забитый пенальти
Коне Ибраима
1:0
44' Гол
Хауи Саиф-Эдин
2:0
74' Гол
Кофрие Максимилиано
90'+4

Ход матча

43'
0:0
Коне Ибраима
44'
Хауи Саиф-Эдин
(Маурер Айман)
1:0
63'
 
Ле Бри Тео
Йонгва Дарлин
70'
Рашани Эльбасан
Хауи Саиф-Эдин
 
70'
Чам Мухаммед
Маурер Айман
 
73'
 
Кари Айман
Макенго Жан-Виктор
74'
Кофрие Максимилиано
2:0
76'
Андрич Комнен
Киэ Грежон
 
76'
Аллевина Джим
Зеффан Мехди
 
76'
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
 
82'
 
Катлайн Йоанн
Калюлю Гедеон
82'
 
Дукуре Сирине
Коне Ибраима

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 386 Количество передач 470
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Клермон 48.7% (58)
X 39.5% (47)
Лорьян 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
22
Маурер
Айман
95
Киэ
Грежон
38
Мвого
Ивон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
24
Калюлю
Гедеон
12
Йонгва
Дарлин
17
Макенго
Жан-Виктор
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
Клермон
3-4-2-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Лорьян

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
0.8

Среднее время на гол

0
112

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.75

Среднее время на гол

112
51

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

202
73

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 9 (4) 0.24
Чам Мухаммед 7 (2) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 7 0.19
Андрич Комнен 4 (1) 0.11
Гастьен Йоан 3 0.08
Рашани Эльбасан 3 0.08
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 0.08
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Кофрие Максимилиано 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Зеффан Мехди 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Маурер Айман 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.32
Коне Ибраима 7 (2) 0.19
Уттара Данго 6 0.16
Ле Фе Энцо 5 0.14
Февр Ромен 3 0.08
Бамба Дьенг 3 (1) 0.08
Ле Бри Тео 2 0.05
Диарра Стефан 2 0.05
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 10 1
Кофрие Максимилиано 9 1
Ветеска Матеуш 6 1
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Маньен Йоанн 6 0
Ожье Флоран 4 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Андрич Комнен 4 0
Гоналон Максим 3 0
Рашани Эльбасан 3 0
Киэ Грежон 3 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Калюлю Гедеон 6 0
Инносент Бонке 5 0
Ле Фе Энцо 5 0
Меите Бамо 5 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Коне Ибраима 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Йонгва Дарлин 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Клермон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Лорьян
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

4
15
Клермон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Лорьян
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

18
20
Клермон
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Лорьян
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

22
35

Голы по времени матча

Забито

20
25
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
3
15%
5
20%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
4
20%
6
24%
76-90

Пропущено

28
33
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 17
5
18%
3
9%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
5
18%
4
12%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
7
25%
8
24%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
1
5%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
6
30%
7
33%
61-75
1
5%
5
24%
76-90

Забито

41
48
15 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 18
11 Не забивали 10
4
10%
10
21%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
9
22%
9
19%
46-60
7
17%
3
6%
61-75
10
24%
9
19%
76-90

Пропущено

48
54
26 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 34
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 30
5
10%
7
13%
1-15
9
19%
9
17%
16-30
12
25%
4
7%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
9
19%
14
26%
61-75
8
17%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0
Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3
Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Клермон
Лорьян

Точный счет

2:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
9 раз 24%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
6
7
12
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
3
5
13
1.5
8
11
2
16
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
28
9
12
25
1.5
17
20
2
35
2.5
5
32
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 91'
    Чам Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Клермон: 46%, Лорьян: 54%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 89'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Сейду Алиду из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 88'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 48.7% (58)
    X 39.5% (47)
    Лорьян 11.8% (14)
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    Где смотреть матч Клермон 2:0 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 2:0 Лорьян

    Исход игры
    Клермон
    48.7% (58)
    Ничья
    39.5% (47)
    Лорьян
    11.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.44% (43)
    Меньше
    63.56% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (43)
    2:1 Клермон
    26.1% (31)
    1:0 Клермон
    17.6% (21)
    1:2 Лорьян
    8.4% (10)
    2:0 Клермон
    3.4% (4)
    0:1 Лорьян
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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