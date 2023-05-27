Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Лион

36' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Valentin Atangana Edoa наказан за толчок Какере Максанс

34' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Реймс

34' Шерки Райан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

29' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кастелло Лукеба наказан за толчок Valentin Atangana Edoa

25' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Jeffinho. Удар в створ, но вратарь начеку

24' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Лион

22' Флипс Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Назначен штрафной. Пострадал Толиссо Корентен , его свалил Valentin Atangana Edoa.

19' Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде

19' Удар от ворот произведет Реймс

18' Толиссо Корентен из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Реймс

17' Брэдли Баркола нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Реймс

15' Тальяфико Николас не смог попасть в створ ударом издали

14' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Реймс

13' Кумбеди Саэль из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Брэдли Баркола сделал результативную передачу.

9' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!

9' Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Реймс

5' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Лион

4' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Агбаду Эммануэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

2' Г О О О О Л - Агбаду Эммануэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

2' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Лион

1' Шанс! Фоларин Балогун из команды Реймс пробил головой, но мимо

1' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Реймс начинает с центра поля