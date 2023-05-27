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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лион
2:0
Перерыв
Реймс
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Агбаду Эммануэль
2:0
9' Гол
Ляказетт Александр
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Ито Дзюня

Ход матча

2'
Агбаду Эммануэль
1:0
9'
Ляказетт Александр
(Баркола Бредли)
2:0
39'
 
Ито Дзюня

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Лион 94.1% (112)
X 5.9% (7)
Реймс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Реймс
4.45
4.75
5.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
17
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
26
Баркола
Бредли
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
10
Ляказетт
Александр
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
15
Манетси
Маршал
24
Агбаду
Эммануэль
4
Бузи
Максим
49
Атангана-Эдоа
Валентин
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
70
Флипс
Алексис
39
Ито
Дзюня
29
Балогун
Фоларин
Лион
4-2-3-1
Реймс
3-5-2

История личных встреч

Лион
Реймс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 27 (6) 0.73
Тете 6 0.16
Баркола Бредли 5 0.14
Шерки Райан 4 0.11
Токо-Экамби Карл 4 0.11
Какере Максанс 3 0.08
Дембеле Мусса II 3 0.08
Люкеба Кастелло 2 0.05
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 20 (6) 0.54
Манетси Маршал 7 0.19
Ито Дзюня 6 0.16
Флипс Алексис 4 0.11
Каюсте Йенс 3 0.08
Думбия Камори 2 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Агбаду Эммануэль 0 0
Зенели Арбер 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 7 1
Кумбеди Саэль 8 0
Тальяфико Николас 5 0
Лопеш Антони 3 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Джеффиньо 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 6 0
Абдельамид Юнис 5 0
Балогун Фоларин 5 0
Ито Дзюня 3 1
Флипс Алексис 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Бузи Максим 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк I 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Лион
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Реймс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
9
Лион
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

22
24
Лион
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Реймс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
13

Волевые поражения

29
33

Голы по времени матча

Забито

34
18
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
4
12%
3
17%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
6
18%
3
17%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
7
21%
6
33%
76-90

Пропущено

17
18
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
8
47%
5
28%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
2
12%
3
17%
76-90

Забито

28
27
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 22
0
0%
6
22%
1-15
5
18%
6
22%
16-30
9
32%
2
7%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
29%
6
22%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
2
8%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
6
23%
4
20%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Забито

62
45
27 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 20
7 Не забивали 11
4
6%
9
20%
1-15
9
15%
8
18%
16-30
14
23%
5
11%
31-45
9
15%
6
13%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
15
24%
12
27%
76-90

Пропущено

43
38
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 22
5
12%
5
13%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
12
28%
9
24%
31-45
8
19%
8
21%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
7
16%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2
Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2
Реймс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0
Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0

Результаты матчей

Лион
Реймс

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
15 раз 42%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лион
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
7
11
5
13
2.5
4
14
3
15
3.5
2
16
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
9
9
1.5
3
15
4
14
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
25
11
17
19
1.5
10
26
9
27
2.5
6
30
4
32
3.5
3
33
2
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Контроль мяча: Лион: 49%, Реймс: 51%.
  • 46'
    Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    46'
    Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Травма, повреждение
    46'
    Матусива Азор возвращается на поле.
  • 46'
    Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    46'
    Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Каюсте Йенс пробил со штрафного прямо в стенку
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Толиссо Корентен из команды Лион опасно и грубо сыграл. Матусива Азор пострадал.
  • 43'
    Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Valentin Atangana Edoa
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      42'
      Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • Офсайд
      41'
      Valentin Atangana Edoa из команды Реймс в офсайде
    • 41'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Реймс отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      40'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О О Л! Реймс забивает! Ито Дзюня отличился.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюня. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 37'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 36'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 36'
      Лион контролирует мяч.
    • Офсайд
      35'
      Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Реймс: 50%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Valentin Atangana Edoa наказан за толчок Какере Максанс
    • 34'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Толиссо Корентен выиграл воздушное противоборство у Каюсте Йенс.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 34'
      Шерки Райан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 34'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Реймс контролирует мяч.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 32'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Лион начинает контратаку
    • 31'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Реймс контролирует мяч.
    • 30'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 52%, Реймс: 48%.
    • 29'
      Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 29'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Манетси Маршал наказан за толчок Лопеш Антони
    • Угловой
      28'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Боатенг Жером ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 26'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Valentin Atangana Edoa
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Реймс: 46%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 25'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Jeffinho. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Толиссо Корентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      22'
      Бузи Максим наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 22'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 22'
      Флипс Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Бузи Максим из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
    • 20'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Реймс: 50%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Назначен штрафной. Пострадал Толиссо Корентен, его свалил Valentin Atangana Edoa.
    • Офсайд
      19'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 19'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 18'
      Толиссо Корентен из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 18'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 18'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 17'
      Брэдли Баркола нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      17'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Реймс: 61%.
    • 15'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Тальяфико Николас не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      15'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 13'
      Ляказетт Александр из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 13'
      Кумбеди Саэль из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 11'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 37%, Реймс: 63%.
    • 9'
      Брэдли Баркола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!
    • 9'
      Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 6'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Контроль мяча: Лион: 27%, Реймс: 73%.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 5'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Флипс Алексис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Манетси Маршал наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 4'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 4'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Агбаду Эммануэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Агбаду Эммануэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 1'
      Шанс! Фоларин Балогун из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 1'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.2% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Лион 94.1% (112)
    X 5.9% (7)
    Реймс 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Реймс
    4.45
    4.75
    5.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 2:0 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:0 Реймс

    Исход игры
    Лион
    94.1% (112)
    Ничья
    5.9% (7)
    Реймс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (64)
    Меньше
    45.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.78% (67)
    Нет
    43.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    41.2% (49)
    2:0 Лион
    24.4% (29)
    1:0 Лион
    16% (19)
    3:1 Лион
    8.4% (10)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:0 Лион
    1.7% (2)
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