Отдавал пас Бернат по флангу на ход Саншешу, но того опередил Дагба и выбил мяч за боковую линию в чистейшем подкате.

Отдавал пас в штрафную на ход Месси с правого фланга Верратти, но в последний момент мяч перехватил Перрен.

Перед чужой штрафной Месси получил по ногам в борьбе против Гильберта. Опасный стандарт исполнят парижане.

Со штрафного Месси попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Мог убегать на ворота соперника вновь Диалло после заброса от Сансона, но проиграл он борьбу за мяч Рамосу.

Мягко забросил в штрафную Верратти на ход Бернату, но тому добраться до мяча не позволил в последний момент Дагба.

Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

Убежал от соперника по флангу Беллегард и отдал вперед на ход Диалло, но тот оказался в положении "вне игры".

С правого фланга отдавал пас Саншеш в центр под удар Витинье, но тот не смог пробить в окружении двоих соперников.

В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, редко создают опасные моменты.

Ушел от соперника по флангу Диалло и прострелил вдоль ворот. В подкате пытался перехватить мяч Битшиабу, но сыграл рукой. Судья пенальти не поставил.

Разыграли угловой хозяева, после чего Сансон отдавал в штрафную на Беллегарда, но тот оказался в офсайде.

Отдавал пас с правого фланга в штрафную Заир-Эмери на Месси, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Диарра на ход Диалло, но тому не удалось добраться до мяча.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Диарра и сбросил головой под удар Диалло, который с ходу зарядил в ближнюю девятку. Лишь перекладина сейчас спасла парижан от гола.

С фланга покатил Диарра в центр под удар Сансону, но выстрел последнего в подкате заблокировал Верратти.

Подхватил мяч на фланге Бернат и покатил в центр на Месси, но выстрел последнего заблокировали в подкате Дукуре.

В центре поля грамотно подставился Диарра и вынудил нарушить правила Витинью. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Ворвался в штрафную соперника Диалло после паса от Сансона и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

С угла поля Сансон навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Рамос и головой вынес сферу подальше.

Убежал в контратаку по флангу Диалло, сместился в центр и пробил с линии штрафной, угодив в спину Рамосу.

Перед своей штрафной перекинул соперника через бедро Битшиабу. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Со штрафного навесил Сансон на дальнюю штангу, но здесь грамотно на выходе сыграл Доннарумма и забрал мяч в руки.

Покатил Мбаппе в штрафную на ход Месси, но того опередил Ньямси и в чистом подкате вынес на угловой.

С углового навесил Месси в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Перрен и вынес сферу обратно на фланг.

19' С дальней дистанции пробивал по воротам Месси после сольного прохода, но мяч застрял в гуще защитников.

18' В центре поля получил по ногам Бернат в борьбе против Дагба. Штрафной удар исполнять будут парижане.

17' По флангу прорывался Заир-Эмери и навесил на дальнюю штангу, но Мбаппе здесь не смог головой добраться до мяча.

16' Сместился Сансон с правого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.

15' С правого фланга никому простреливал в штрафную Мбаппе, но здесь первым на мяче защитник.

13' Тонко вырезал в штрафную Месси на Рамоса, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

12' Ушёл от соперника по флангу Верратти и навесил на дальнюю штангу. Здесь никто из партнёров не смог добраться до мяча.

11' Мягко забрасывал Месси на ход Мбаппе, но тому головой пробить помешал в верховой борьбе защитник.

10' Диагональ исполнял в штрафную соперника Витинья, но тут никто из партнёров так и не смог добраться до мяча.

9' Сансон мягко забросил в штрафную на ход Диалло, но на выходе Доннарумма оказался первым на мячей.

8' На фланге Витинья грубо сыграл в ногу сопернику в подкате, за что тут же был награждён жёлтой карточкой.

7' В центре поля Сиссоко заехал по ногам сопернику в подкате. Штрафной удар назначил судья в этом эпизоде.

6' Долго контролируют мяч на чужой половине поля парижане, но пока опасных моментов не удаётся создать.

4' Диалло продавил соперника по центру и просил с дальней дистанции, но точности ему не хватило. Будет удар от ворот.

3' Получил по ногам Саншеш в центре поля в борьбе с соперником. Штрафной удар исполнять будут парижане.

2' Прорывался по фланге на скорости Бернат и навестил в центр, но никто из партнеров замкнуть не смог.