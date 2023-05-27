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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Страсбург
0:0
Перерыв
ПСЖ
0'
6' Желтая карточка
Витинья
23' Желтая карточка
Диарра Хабиб

Ход матча

6'
 
Витинья
23'
Диарра Хабиб
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 173 Количество передач 414
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 128
Страсбург 2.3% (3)
X 4.7% (6)
ПСЖ 93% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
Ничья
ПСЖ
5.16
4.30
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
2
Дагба
Колин
32
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сансон
Морган
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
99
Доннарумма
Джанлуиджи
15
Данилу
Перейра
4
Рамос
Серхио
31
Битшиабу
Эль-Шадай
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
6
Верратти
Марко
18
Саншеш
Ренату
14
Бернат
Хуан
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
Страсбург
3-4-2-1
ПСЖ
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
ПСЖ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.63
2.5

Среднее время на гол

34
36

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.21
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
57

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 20 (3) 0.54
Гамейро Кевин 9 (1) 0.24
Диарра Хабиб 3 0.08
Аолу Жан-Эде 3 0.08
Мотиба Лебо 3 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Перрен Люка 0 0
Кандил Нордин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 28 (2) 0.76
Месси Лионель 15 0.41
Неймар 13 (2) 0.35
Хакими Ашраф 5 0.14
Экитике Уго 3 0.08
Фабиан Руис 3 0.08
Солер Карлос 3 0.08
Витинья II 2 0.05
Маркиньос Маркос 2 0.05
Данилу Перейра 2 0.05
Саншеш Ренату 2 0.05
Заир-Эмери Уоррен 2 0.05
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 1
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Перрен Люка 4 0
Диарра Хабиб 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 1
Хакими Ашраф 6 2
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Витинья II 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Страсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

13
2
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
ПСЖ
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
6

Волевые поражения

16
40
Страсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (16)
14% (5)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
ПСЖ
51.5%
48.5%
17 побед 16 поражений
Первый тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
13

Волевые поражения

29
42

Голы по времени матча

Забито

24
43
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
21 Не забивали 20
6
25%
9
21%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
2
8%
6
14%
46-60
3
13%
3
7%
61-75
5
21%
11
26%
76-90

Пропущено

25
14
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
32%
2
14%
31-45
3
12%
4
29%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
3
21%
76-90

Забито

22
41
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
3
14%
5
12%
1-15
5
23%
6
15%
16-30
4
18%
7
17%
31-45
3
14%
10
24%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
5
23%
9
22%
76-90

Пропущено

34
24
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
15%
2
8%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
9
26%
5
21%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
4
12%
4
17%
76-90

Забито

46
84
26 В 1-м тайме 41
20 Во 2-м тайме 43
16 Забивали первыми 25
7 Не забивали 4
9
20%
14
17%
1-15
9
20%
14
17%
16-30
8
17%
13
15%
31-45
5
11%
16
19%
46-60
5
11%
7
8%
61-75
10
22%
20
24%
76-90

Пропущено

59
38
34 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 23
8
14%
4
11%
1-15
9
15%
6
16%
16-30
17
29%
7
18%
31-45
9
15%
11
29%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
10
17%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2
Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3
Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1

Результаты матчей

Страсбург
ПСЖ

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:3
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
13 раз 36%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
2
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Страсбург
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
11
7
1
17
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
13
5
2
16
2.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
32
4
16
20
1.5
24
12
3
33
2.5
15
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • 44'
    Мягко забросил в штрафную Верратти на ход Бернату, но тому добраться до мяча не позволил в последний момент Дагба.
  • 43'
    Мог убегать на ворота соперника вновь Диалло после заброса от Сансона, но проиграл он борьбу за мяч Рамосу.
  • 42'
    Со штрафного Месси попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • Фол, нарушение
    41'
    Перед чужой штрафной Месси получил по ногам в борьбе против Гильберта. Опасный стандарт исполнят парижане. 
  • 40'
    Отдавал пас в штрафную на ход Месси с правого фланга Верратти, но в последний момент мяч перехватил Перрен.
  • 39'
    Отдавал пас Бернат по флангу на ход Саншешу, но того опередил Дагба и выбил мяч за боковую линию в чистейшем подкате.
  • Штанга
    38'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Диарра и сбросил головой под удар Диалло, который с ходу зарядил в ближнюю девятку. Лишь перекладина сейчас спасла парижан от гола.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Диарра на ход Диалло, но тому не удалось добраться до мяча.
  • 36'
    Отдавал пас с правого фланга в штрафную Заир-Эмери на Месси, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • Офсайд
    35'
    Разыграли угловой хозяева, после чего Сансон отдавал в штрафную на Беллегарда, но тот оказался в офсайде.
  • 34'
    Ушел от соперника по флангу Диалло и прострелил вдоль ворот. В подкате пытался перехватить мяч Битшиабу, но сыграл рукой. Судья пенальти не поставил.
  • 33'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, редко создают опасные моменты.
  • 32'
    С правого фланга отдавал пас Саншеш в центр под удар Витинье, но тот не смог пробить в окружении двоих соперников.
  • Офсайд
    31'
    Убежал от соперника по флангу Беллегард и отдал вперед на ход Диалло, но тот оказался в положении "вне игры".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      С углового навесил Месси в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Перрен и вынес сферу обратно на фланг.
    • Угловой
      28'
      Покатил Мбаппе в штрафную на ход Месси, но того опередил Ньямси и в чистом подкате вынес на угловой.
    • 27'
      Со штрафного навесил Сансон на дальнюю штангу, но здесь грамотно на выходе сыграл Доннарумма и забрал мяч в руки.
    • 26'
      Перед своей штрафной перекинул соперника через бедро Битшиабу. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 25'
      Убежал в контратаку по флангу Диалло, сместился в центр и пробил с линии штрафной, угодив в спину Рамосу.
    • 24'
      С угла поля Сансон навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Рамос и головой вынес сферу подальше.
    • Угловой
      23'
      Ворвался в штрафную соперника Диалло после паса от Сансона и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
    • 22'
      В центре поля грамотно подставился Диарра и вынудил нарушить правила Витинью. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 21'
      Подхватил мяч на фланге Бернат и покатил в центр на Месси, но выстрел последнего заблокировали в подкате Дукуре.
    • 20'
      С фланга покатил Диарра в центр под удар Сансону, но выстрел последнего в подкате заблокировал Верратти.
    • 19'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Месси после сольного прохода, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 18'
      В центре поля получил по ногам Бернат в борьбе против Дагба. Штрафной удар исполнять будут парижане.
    • 17'
      По флангу прорывался Заир-Эмери и навесил на дальнюю штангу, но Мбаппе здесь не смог головой добраться до мяча.
    • 16'
      Сместился Сансон с правого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.
    • 15'
      С правого фланга никому простреливал в штрафную Мбаппе, но здесь первым на мяче защитник.
    • Офсайд
      13'
      Тонко вырезал в штрафную Месси на Рамоса, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 12'
      Ушёл от соперника по флангу Верратти и навесил на дальнюю штангу. Здесь никто из партнёров не смог добраться до мяча.
    • 11'
      Мягко забрасывал Месси на ход Мбаппе, но тому головой пробить помешал в верховой борьбе защитник.
    • 10'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Витинья, но тут никто из партнёров так и не смог добраться до мяча.
    • 9'
      Сансон мягко забросил в штрафную на ход Диалло, но на выходе Доннарумма оказался первым на мячей.
    • Желтая карточка
      8'
      На фланге Витинья грубо сыграл в ногу сопернику в подкате, за что тут же был награждён жёлтой карточкой.
    • 7'
      В центре поля Сиссоко заехал по ногам сопернику в подкате. Штрафной удар назначил судья в этом эпизоде.
    • 6'
      Долго контролируют мяч на чужой половине поля парижане, но пока опасных моментов не удаётся создать.
    • 4'
      Диалло продавил соперника по центру и просил с дальней дистанции, но точности ему не хватило. Будет удар от ворот.
    • 3'
      Получил по ногам Саншеш в центре поля в борьбе с соперником. Штрафной удар исполнять будут парижане.
    • 2'
      Прорывался по фланге на скорости Бернат и навестил в центр, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 ПСЖ

    Исход игры
    Страсбург
    2.3% (3)
    Ничья
    4.7% (6)
    ПСЖ
    93% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    41.4% (53)
    1:3 ПСЖ
    20.3% (26)
    0:2 ПСЖ
    17.2% (22)
    0:1 ПСЖ
    3.9% (5)
    0:3 ПСЖ
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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    Страсбург
    ПСЖ
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