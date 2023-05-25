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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Страсбург
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 50
Страсбург 2% (1)
X 6% (3)
ПСЖ 92% (46)
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ПСЖ
5.20
4.60
4.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Страсбург
ПСЖ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.63
2.5

Среднее время на гол

34
36

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.21
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
57

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 20 (3) 0.56
Гамейро Кевин 9 (1) 0.25
Диарра Хабиб 3 0.08
Аолу Жан-Эде 3 0.08
Мотиба Лебо 3 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Перрен Люка 0 0
Кандил Нордин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 28 (2) 0.78
Месси Лионель 15 0.42
Неймар 13 (2) 0.36
Хакими Ашраф 5 0.14
Экитике Уго 3 0.08
Фабиан Руис 3 0.08
Солер Карлос 3 0.08
Витинья II 2 0.06
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 1
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Перрен Люка 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 1
Хакими Ашраф 6 2
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Страсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

13
2
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
ПСЖ
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
6

Волевые поражения

16
40
Страсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (16)
14% (5)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
ПСЖ
51.5%
48.5%
17 побед 16 поражений
Первый тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
13

Волевые поражения

29
42

Голы по времени матча

Забито

24
43
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
21 Не забивали 20
6
25%
9
21%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
2
8%
6
14%
46-60
3
13%
3
7%
61-75
5
21%
11
26%
76-90

Пропущено

25
14
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
32%
2
14%
31-45
3
12%
4
29%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
3
21%
76-90

Забито

22
41
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
3
14%
5
12%
1-15
5
23%
6
15%
16-30
4
18%
7
17%
31-45
3
14%
10
24%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
5
23%
9
22%
76-90

Пропущено

34
24
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
15%
2
8%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
9
26%
5
21%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
4
12%
4
17%
76-90

Забито

46
84
26 В 1-м тайме 41
20 Во 2-м тайме 43
16 Забивали первыми 25
7 Не забивали 4
9
20%
14
17%
1-15
9
20%
14
17%
16-30
8
17%
13
15%
31-45
5
11%
16
19%
46-60
5
11%
7
8%
61-75
10
22%
20
24%
76-90

Пропущено

59
38
34 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 23
8
14%
4
11%
1-15
9
15%
6
16%
16-30
17
29%
7
18%
31-45
9
15%
11
29%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
10
17%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2
Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3
Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1

Результаты матчей

Страсбург
ПСЖ

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:3
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
13 раз 36%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
2
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Страсбург
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
11
7
1
17
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
13
5
2
16
2.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
32
4
16
20
1.5
24
12
3
33
2.5
15
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 36 27 3 6 86 - 36 84
2.
Ланс
 Заявка 36 23 9 4 62 - 28 78
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 Заявка 36 15 8 13 40 - 47 53
9.
Ницца
 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
10.
Лорьян
 Заявка 36 14 10 12 50 - 50 52
11.
Реймс
 Заявка 36 12 15 9 44 - 39 51
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Брест
 Заявка 36 10 11 15 41 - 51 41
15.
Страсбург
 Заявка 36 9 12 15 49 - 56 39
16.
Осер
 Заявка 36 8 10 18 33 - 59 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Труа
 Заявка 36 4 11 21 43 - 78 23
19.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
20.
Анже
 Заявка 36 3 6 27 31 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
14.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 14 1 3 43 - 14 43
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Страсбург 2% (1)
    X 6% (3)
    ПСЖ 92% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    ПСЖ
    5.20
    4.60
    4.95
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ

    Исход игры
    Страсбург
    2% (1)
    Ничья
    6% (3)
    ПСЖ
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38% (19)
    0:2 ПСЖ
    28% (14)
    1:3 ПСЖ
    18% (9)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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