Тур: 37. Стадион: де ла Мейно.
История личных встреч
Страсбург
ПСЖ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.63
2.5
Среднее время на гол
34
36
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
2.21
1.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
57
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|20 (3)
|0.56
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.25
|Диарра Хабиб
|3
|0.08
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.08
|Мотиба Лебо
|3
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Томассон Адриен
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|28 (2)
|0.78
|Месси Лионель
|15
|0.42
|Неймар
|13 (2)
|0.36
|Хакими Ашраф
|5
|0.14
|Экитике Уго
|3
|0.08
|Фабиан Руис
|3
|0.08
|Солер Карлос
|3
|0.08
|Витинья II
|2
|0.06
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|8
|1
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Аолу Жан-Эде
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Дагба Колин
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|9
|1
|Хакими Ашраф
|6
|2
|Неймар
|5
|1
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Маркиньос Маркос
|4
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
13
2
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
ПСЖ
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
22
6
Волевые поражения
16
40
Страсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (16)
14% (5)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
ПСЖ
51.5%
48.5%
17 побед 16 поражений
Первый тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
13
Волевые поражения
29
42
Голы по времени матча
Забито
24
43
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
21 Не забивали 20
6
25%
9
21%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
2
8%
6
14%
46-60
3
13%
3
7%
61-75
5
21%
11
26%
76-90
Пропущено
25
14
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
32%
2
14%
31-45
3
12%
4
29%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
3
21%
76-90
Забито
22
41
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
3
14%
5
12%
1-15
5
23%
6
15%
16-30
4
18%
7
17%
31-45
3
14%
10
24%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
5
23%
9
22%
76-90
Пропущено
34
24
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
15%
2
8%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
9
26%
5
21%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
4
12%
4
17%
76-90
Забито
46
84
26 В 1-м тайме 41
20 Во 2-м тайме 43
16 Забивали первыми 25
7 Не забивали 4
9
20%
14
17%
1-15
9
20%
14
17%
16-30
8
17%
13
15%
31-45
5
11%
16
19%
46-60
5
11%
7
8%
61-75
10
22%
20
24%
76-90
Пропущено
59
38
34 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 23
8
14%
4
11%
1-15
9
15%
6
16%
16-30
17
29%
7
18%
31-45
9
15%
11
29%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
10
17%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2
Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3
Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1
Результаты матчей
Страсбург
ПСЖ
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:3
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
13 раз 36%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
2
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Страсбург
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
810
117
117
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
810
135
216
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
324
1620
2412
333
1521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|3
|6
|86 - 36
|84
|2.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|62 - 28
|78
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|40 - 47
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|10.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|50 - 50
|52
|11.
|Заявка
|36
|12
|15
|9
|44 - 39
|51
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|41 - 51
|41
|15.
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|49 - 56
|39
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 59
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|4
|11
|21
|43 - 78
|23
|19.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|20.
|Заявка
|36
|3
|6
|27
|31 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|43 - 14
|43
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ
Исход игры
Страсбург
2% (1)
Ничья
6% (3)
ПСЖ
92% (46)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
38% (19)
0:2 ПСЖ
28% (14)
1:3 ПСЖ
18% (9)
1:1 Ничья
4% (2)
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