Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Абдалла Сима наказан за толчок Яссер Ларуси

38' Г О О О О Л - Абделли Химад правой ногой классно пробил с лета.

38' Эну Адриен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Удар от ворот произведет Труа

32' Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Труа

31' Валери Ян не смог попасть в створ ударом издали

31' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Менди Батиста пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем

30' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

28' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

28' Тиуб Сада навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Конте Абду получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Яссер Ларуси из команды Труа в офсайде

24' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

24' Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Анже

21' Тьерно Бальде выиграл воздушное противоборство у Шабанович Халид

21' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Труа

19' Абделли Химад решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Донг Кильян из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хорошую попытку сделал Угбо Ике . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Яссер Ларуси сделал результативную передачу.

13' Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

13' Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Менди Батиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Анже

9' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Труа

6' Шабанович Халид не смог попасть в створ ударом издали

5' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Угбо Ике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сегодня отличная погода для футбола.

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Анже начинает с центра поля