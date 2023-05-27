  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Абед Карим
Анже
1:1
Перерыв
Труа

Ход матча

13'
0:1
Шавалерин Ксавье
(Ларуси Яссер)
27'
 
Коон Руди
Конте Абду
38'
Абделли Химад
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 239 Количество передач 150
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 119
Анже 49.6% (59)
X 38.7% (46)
Труа 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Труа
4.20
4.40
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
25
Бамба
Абдулайе
92
Тиуб
Сада
4
Шабанович
Халид
10
Абделли
Химад
2
Менди
Батиста
23
Эну
Адриен
7
Ньяне
Ибраима
19
Сима
Абдалла
1
Лис
Матеуш
2
Поросо
Джексон
4
Палмер-Браун
Эрик
39
Ларуси
Яссер
18
Бальде
Тьерно
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
27
Донг
Кильян
Анже
5-3-2
Труа
3-4-3

История личных встреч

Анже
Труа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
0:3
Л2
1:1
Л2
3:3
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
0:0
КЛ
2:1
Л2
0:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 5 0.14
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.11
Буфаль Софиан 4 (2) 0.11
Эну Адриен 4 0.11
Салама Амин 3 0.08
Абделли Химад 2 0.05
Блажич Миха 2 0.05
Дьони Лои 2 0.05
Ньяне Ибраима 2 0.05
Шабанович Халид 2 0.05
Тиуб Сада 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.32
Лопеш Рони 6 0.16
Шавалерин Ксавье 4 0.11
Одоберт Уилсон 4 0.11
Рипар Рено 4 0.11
Тардьё Флориан 3 (3) 0.08
Угбо Ике 2 0.05
Поросо Джексон 2 0.05
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Бенталеб Набиль 6 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Тиуб Сада 3 0
Ньяне Ибраима 3 0
Валери Ян 3 0
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Фофана Яхья 2 0
Камара Усман I 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 5 2
Куаме Роминигуе 8 0
Сальмье Йоанн 5 1
Палмер-Браун Эрик 5 0
Агум Люсьен 5 0
Галлон Готье 3 1
Рипар Рено 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Анже
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Труа
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

16
14
Анже
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
72% (13)
22% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Труа
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

39
14

Волевые поражения

6
15
Анже
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Труа
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
22% (8)
39% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

40
19

Волевые поражения

22
29

Голы по времени матча

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
5
26%
3
13%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
7
37%
8
33%
76-90

Пропущено

34
50
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
6
18%
10
20%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
8
24%
7
14%
31-45
7
21%
10
20%
46-60
3
9%
11
22%
61-75
6
18%
8
16%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
27 Не забивали 23
1
7%
2
11%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

42
29
23 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
8
19%
4
14%
1-15
4
10%
4
14%
16-30
11
26%
2
7%
31-45
8
19%
7
24%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
5
12%
10
34%
76-90

Забито

34
42
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
6
18%
5
12%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
5
15%
6
14%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
26%
13
31%
76-90

Пропущено

76
79
41 В 1-м тайме 31
35 Во 2-м тайме 48
27 Пропускали первыми 24
32 Не пропускали 35
14
18%
14
18%
1-15
8
11%
8
10%
16-30
19
25%
9
11%
31-45
15
20%
17
22%
46-60
9
12%
13
16%
61-75
11
14%
18
23%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Реймс - Анже 2:2 Марсель - Анже 3:1 Анже - Монако 1:2 Ренн - Анже 4:2
Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2
Труа
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Труа - Страсбург 1:1 Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1
Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0

Результаты матчей

Анже
Труа

Точный счет

1:2
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
7 раз 19%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
1
13 раз 36%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анже
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
25
11
7
29
1.5
12
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Анже играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Анже: 62%, Труа: 38%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Абдалла Сима наказан за толчок Палмер-Браун Эрик
  • 47'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Анже контролирует мяч.
  • 47'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Труа пытается что-то создать.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 46'
    Шанс! Унтонджи Седрик из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Угловой
    45'
    Тиуб Сада из команды Анже подал угловой справа.
  • 45'
    Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Поросо Джексон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
    • 45'
      Анже пытается что-то создать.
    • 44'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Анже контролирует мяч.
    • 44'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Труа контролирует мяч.
    • 42'
      Поросо Джексон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Угбо Ике из команды Труа поставил подножку. Пострадал Унтонджи Седрик
    • 40'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 64%, Труа: 36%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Абдалла Сима наказан за толчок Яссер Ларуси
    • 39'
      Анже пытается что-то создать.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Абделли Химад правой ногой классно пробил с лета.
    • 38'
      Угбо Ике из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Эну Адриен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 36'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 36'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 63%, Труа: 37%.
    • 34'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Коон Руди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Анже пытается что-то создать.
    • 34'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Труа пытается что-то создать.
    • 33'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 33'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 33'
      Анже пытается что-то создать.
    • Угловой
      32'
      Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Поросо Джексон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Анже пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 31'
      Валери Ян не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Анже пытается что-то создать.
    • 31'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Труа начинает контратаку
    • 30'
      Лис Матеуш из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 62%, Труа: 38%.
    • 30'
      Менди Батиста пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем
    • 30'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Анже пытается что-то создать.
    • 28'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Труа начинает контратаку
    • 28'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Анже пытается что-то создать.
    • Угловой
      28'
      Тиуб Сада навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 28'
      Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      28'
      Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Конте Абду получил травму и заменен. Коон Руди выходит на поле.
    • 27'
      Валери Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Офсайд
      26'
      Лопеш Рони из команды Труа в офсайде
    • 26'
      Анже пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      26'
      Эну Адриен возвращается на поле.
    • 26'
      Анже контролирует мяч.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 59%, Труа: 41%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Конте Абду получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      24'
      Яссер Ларуси из команды Труа в офсайде
    • 24'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Труа начинает контратаку
    • 24'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Анже начинает контратаку
    • 23'
      Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Труа пытается что-то создать.
    • 23'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Труа контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 22'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Анже поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 21'
      Труа контролирует мяч.
    • 21'
      Тьерно Бальде выиграл воздушное противоборство у Шабанович Халид.
    • 21'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Труа пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 60%, Труа: 40%.
    • 20'
      Анже пытается что-то создать.
    • 20'
      Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Валери Ян выиграл воздушное противоборство у Конте Абду.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 19'
      Абделли Химад решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья свистит. Палмер-Браун Эрик атаковал сзади соперника. Это Ньяне Ибраима заработал своей команде штрафной
    • 18'
      Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Анже пытается что-то создать.
    • 17'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Донг Кильян из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Угбо Ике. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Труа начинает контратаку
    • 16'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Труа контролирует мяч.
    • 15'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 61%, Труа: 39%.
    • 15'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Анже контролирует мяч.
    • 13'
      Яссер Ларуси сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 13'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Труа начинает контратаку
    • 13'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Труа поставил подножку. Пострадал Абделли Химад
    • 12'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Анже пытается что-то создать.
    • Угловой
      12'
      Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Анже пытается что-то создать.
    • 11'
      Анже контролирует мяч.
    • Офсайд
      11'
      Шабанович Халид из команды Анже в офсайде
    • 11'
      Менди Батиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 61%, Труа: 39%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 10'
      Шанс! Поросо Джексон из команды Труа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      10'
      Лопеш Рони из команды Труа подал угловой справа.
    • 9'
      Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 8'
      Труа пытается что-то создать.
    • 8'
      Анже контролирует мяч.
    • 7'
      Труа контролирует мяч.
    • 7'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 6'
      Шабанович Халид не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 5'
      Анже контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 83%, Труа: 17%.
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Анже пытается что-то создать.
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Анже контролирует мяч.
    • 4'
      Угбо Ике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Анже пытается что-то создать.
    • Угловой
      4'
      Абделли Химад из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 3'
      Угбо Ике из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ньяне Ибраима из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      3'
      Тиуб Сада из команды Анже подал угловой справа.
    • 3'
      Конте Абду из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 2'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Анже пытается что-то создать.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Анже 49.6% (59)
    X 38.7% (46)
    Труа 11.8% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Труа
    4.20
    4.40
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анже 1:1 Труа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:1 Труа

    Исход игры
    Анже
    49.6% (59)
    Ничья
    38.7% (46)
    Труа
    11.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (80)
    Нет
    32.2% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (39)
    2:1 Анже
    23.5% (28)
    1:0 Анже
    21.8% (26)
    1:2 Труа
    7.6% (9)
    0:1 Труа
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Анже
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Анже
    Труа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     