Тур: 37. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Абед Карим
0'
0:1
13' ГолШавалерин Ксавье
1:1
38' ГолАбделли Химад
67' Желтая карточкаНьяне Ибраима
79' Желтая карточкаКуаме Роминигуе
2:1
90' ГолРао-Лисоа Лилиан
90'+5
Ход матча
13'
0:1
27'
38'
1:1
67'
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
14 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
474 Количество передач 309
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
92
Тиуб
Сада
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
39
Ларуси
Яссер
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
27
Донг
Кильян
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Тиуб СадаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Гая ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Конте АбдуПолузащитник
-
11 Лопеш РониНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
27 Донг КильянНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
33 Коон РудиЗащитник
-
28 Мазу ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Фаже РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Анже
Труа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.65
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|5
|0.14
|Бенталеб Набиль
|4 (2)
|0.11
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.11
|Эну Адриен
|4
|0.11
|Салама Амин
|3
|0.08
|Абделли Химад
|2
|0.05
|Блажич Миха
|2
|0.05
|Дьони Лои
|2
|0.05
|Ньяне Ибраима
|2
|0.05
|Шабанович Халид
|2
|0.05
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|Рао-Лисоа Лилиан
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|12 (2)
|0.32
|Лопеш Рони
|6
|0.16
|Шавалерин Ксавье
|4
|0.11
|Одоберт Уилсон
|4
|0.11
|Рипар Рено
|4
|0.11
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.08
|Угбо Ике
|2
|0.05
|Поросо Джексон
|2
|0.05
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Бенталеб Набиль
|6
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|7
|0
|Блажич Миха
|4
|0
|Ньяне Ибраима
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Тиуб Сада
|3
|0
|Валери Ян
|3
|0
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Камара Усман I
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Роминигуе
|9
|0
|Бальде Мама
|5
|2
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Палмер-Браун Эрик
|5
|0
|Агум Люсьен
|5
|0
|Галлон Готье
|3
|1
|Рипар Рено
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Анже
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Труа
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
16
15
Анже
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
72% (13)
22% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Труа
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
39
14
Волевые поражения
6
15
Анже
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Труа
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
22% (8)
41% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
41
19
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
5
24%
4
16%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
8
38%
8
32%
76-90
Пропущено
35
52
19 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
7
20%
10
19%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
8
23%
8
15%
31-45
7
20%
10
19%
46-60
3
9%
11
21%
61-75
6
17%
9
17%
76-90
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
1
7%
2
11%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
42
29
23 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
8
19%
4
14%
1-15
4
10%
4
14%
16-30
11
26%
2
7%
31-45
8
19%
7
24%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
5
12%
10
34%
76-90
Забито
36
43
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
13 Не забивали 11
6
17%
6
14%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
10
28%
13
30%
76-90
Пропущено
77
81
42 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 49
28 Пропускали первыми 24
33 Не пропускали 36
15
19%
14
17%
1-15
8
10%
8
10%
16-30
19
25%
10
12%
31-45
15
19%
17
21%
46-60
9
12%
13
16%
61-75
11
14%
19
23%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Реймс - Анже 2:2 Марсель - Анже 3:1 Анже - Монако 1:2 Ренн - Анже 4:2
Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2
Труа
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Труа - Страсбург 1:1 Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1
Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0
Результаты матчей
Анже
Труа
Точный счет
1:2
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
7 раз 19%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
1
14 раз 38%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анже
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
126
415
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
145
414
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2611
829
1225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9