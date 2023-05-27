Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хорошую попытку сделал Лопеш Рони . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Рао-Лисоа Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Труа

84' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

83' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Анже

81' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Куаме Роминигуе получил желтую карточку от судьи

78' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Труа

76' Поросо Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

75' Удар от ворот произведет Труа

75' Абделли Химад не смог попасть в створ ударом издали

75' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Тиуб Сада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Труа

75' Матч возобновлен

74' Матч остановлен

73' Шабанович Халид из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Труа

72' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

71' Блажич Миха нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.

70' Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Абдалла Сима из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Абдалла Сима из команды Анже в офсайде

69' Удар от ворот произведет Труа

69' Удар от ворот произведет Анже

69' Лис Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Абдалла Сима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тиуб Сада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рефери не любит споров - именно за это Ньяне Ибраима сейчас получил желтую

66' Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Унтонджи Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Унтонджи Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

62' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Труа

59' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Труа

57' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Тьерно Бальде возвращается на поле.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Тьерно Бальде получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Тьерно Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Тиуб Сада навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Яссер Ларуси успешно блокирует удар.

52' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Анже

51' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

50' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

47' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника