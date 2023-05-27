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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Монпелье
2:0
Перерыв
Ницца
0'
1:0
7' Гол
Саванье Тежи
2:0
17' Пенальти
Саванье Тежи

Ход матча

7'
Саванье Тежи
1:0
17'
Саванье Тежи
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 204 Количество передач 251
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 120
Монпелье 49.2% (59)
X 40% (48)
Ницца 10.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ницца
2.90
9.20
3.09
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
10
Мавидиди
Стефи
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Баркли
Росс
28
Будауи
Хишем
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
14
Браими
Билаль
Монпелье
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Ницца

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
6:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
97

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.8

Среднее время на гол

61
112

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 17 (1) 0.46
Саванье Тежи 12 (6) 0.32
Норден Арно 8 0.22
Мауасса Фет 5 0.14
Мавидиди Стефи 4 0.11
Хазри Вахби 4 0.11
Коцца Николя 2 0.05
Жермен Валер 2 0.05
Силла Иссиага 1 0.03
Сако Фалае 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 10 0.27
Делор Анди 6 (3) 0.16
Пепе Николя 6 (3) 0.16
Моффи Теремас 5 0.14
Баркли Росс 3 0.08
Браими Билаль 3 0.08
Тюрам Кефрен 2 0.05
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 8 1
Саванье Тежи 4 3
Ферри Жордан 6 1
Хазри Вахби 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 5 0
Куяте Кики 5 0
Шотар Жорис 4 0
Сако Фалае 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Данте Бонфим 5 0
Росарио Пабло 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бека Бека Алексис 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Амрауи Аюб 1 0

Результаты матчей

Монпелье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

10
8
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Ницца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

29
9

Волевые поражения

22
20
Монпелье
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
Ницца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

34
12

Волевые поражения

32
28

Голы по времени матча

Забито

27
21
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
11%
4
19%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
2
7%
4
19%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
9
33%
2
10%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
12%
5
29%
29%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
35%
4
24%
76-90

Забито

34
21
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
8
24%
3
14%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
6
29%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
5
24%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
6
19%
5
29%
29%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
8
26%
1
6%
61-75
6
19%
6
35%
76-90

Забито

61
42
27 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
11
18%
7
17%
1-15
9
15%
5
12%
16-30
7
11%
10
24%
31-45
7
11%
6
14%
46-60
11
18%
7
17%
61-75
16
26%
7
17%
76-90

Пропущено

57
34
23 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
7
12%
6
18%
1-15
4
7%
7
21%
16-30
12
21%
6
18%
31-45
7
12%
4
12%
46-60
12
21%
1
3%
61-75
15
26%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4
Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1
Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1

Результаты матчей

Монпелье
Ницца

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
2
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
4
14
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
5
13
4
14
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
25
11
14
22
1.5
9
27
7
29
2.5
5
31
4
32
3.5
1
35
2
34
4.5
1
35
1
35
5.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Монпелье: 44%, Ницца: 56%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Моффи Теремас наказан за толчок Куяте Кики
  • 47'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 46'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36.7% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Монпелье 49.2% (59)
    X 40% (48)
    Ницца 10.8% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Ницца
    2.90
    9.20
    3.09
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 2:0 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Ницца

    Исход игры
    Монпелье
    49.2% (59)
    Ничья
    40% (48)
    Ницца
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (44)
    2:1 Монпелье
    23.3% (28)
    1:0 Монпелье
    20% (24)
    1:2 Ницца
    6.7% (8)
    0:1 Ницца
    3.3% (4)
    2:0 Монпелье
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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