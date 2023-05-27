Тур: 37. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
1:0
7' ГолСаванье Тежи
2:0
17' ПенальтиСаванье Тежи
2:1
53' ГолБаркли Росс
63' Желтая карточкаБудауи Хишем
2:2
67' ГолЛаборд Гаэтан
2:3
79' ГолЛаборд Гаэтан
88' Желтая карточкаРосарио Пабло
90' Желтая карточкаДанте Бонфим
90'+6
Ход матча
7'
1:0
17'
2:0
46'
53'
2:1
63'
67'
2:2
79'
2:3
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 13
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
398 Количество передач 446
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
26
Бар
Мельвен
11
Баркли
Росс
28
Будауи
Хишем
10
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Ницца
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
97
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.8
Среднее время на гол
61
112
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|17 (1)
|0.46
|Саванье Тежи
|12 (6)
|0.32
|Норден Арно
|8
|0.22
|Мауасса Фет
|5
|0.14
|Мавидиди Стефи
|4
|0.11
|Хазри Вахби
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.05
|Жермен Валер
|2
|0.05
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сако Фалае
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|12
|0.32
|Делор Анди
|6 (3)
|0.16
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.16
|Моффи Теремас
|5
|0.14
|Баркли Росс
|4
|0.11
|Браими Билаль
|3
|0.08
|Тюрам Кефрен
|2
|0.05
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|8
|1
|Саванье Тежи
|4
|3
|Ферри Жордан
|6
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Куяте Кики
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Сако Фалае
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Данте Бонфим
|6
|0
|Росарио Пабло
|6
|0
|Бар Мельвен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Ремзи Аарон
|3
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Пепе Николя
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
12
8
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Ницца
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
29
9
Волевые поражения
22
20
Монпелье
50%
50%
16 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
24% (9)
35% (13)
Ницца
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
34
14
Волевые поражения
34
28
Голы по времени матча
Забито
29
24
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
4
14%
4
17%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
9
31%
3
13%
76-90
Пропущено
29
19
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
10%
6
32%
1-15
1
3%
6
32%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
10
34%
4
21%
76-90
Забито
34
21
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
8
24%
3
14%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
6
29%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
5
24%
76-90
Пропущено
31
17
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
6
19%
5
29%
29%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
8
26%
1
6%
61-75
6
19%
6
35%
76-90
Забито
63
45
29 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
12
19%
7
16%
1-15
10
16%
5
11%
16-30
7
11%
10
22%
31-45
7
11%
7
16%
46-60
11
17%
8
18%
61-75
16
25%
8
18%
76-90
Пропущено
60
36
23 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
7
12%
7
19%
1-15
4
7%
8
22%
16-30
12
20%
6
17%
31-45
8
13%
4
11%
46-60
13
22%
1
3%
61-75
16
27%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4
Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1
Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1
Результаты матчей
Монпелье
Ницца
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
2
8 раз 22%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
117
712
414
316
315
118
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
810
613
414
316
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
2611
1522
1027
730
631
433
136
235
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
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|27 (5)
|Лилль
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|ПСЖ
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|1 10
|Клермон
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|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Ницца
Исход игры
Монпелье
49.2% (59)
Ничья
40% (48)
Ницца
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (44)
2:1 Монпелье
23.3% (28)
1:0 Монпелье
20% (24)
1:2 Ницца
6.7% (8)
0:1 Ницца
3.3% (4)
2:0 Монпелье
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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