Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Саванье Тежи бьет со штрафного в створ, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

86' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Амрауи Аюб

84' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с правой ноги!

79' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Ницца

76' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Диоп Софьян пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

71' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Команда Ницца сравняла счет! Игра продолжается!

67' Г О О О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Ницца с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

67' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Матч возобновлен

65' Аталь Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Будауи Хишем совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Удар от ворот произведет Монпелье

61' Хорошую попытку сделал Мауасса Фет . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Матч возобновлен

57' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

57' Удар от ворот произведет Монпелье

56' Диоп Софьян пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

55' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

53' Г О О О О Л - Баркли Росс из команды Ницца правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

53' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

51' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч возобновлен

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Оооо... вот это был удар! Мавидиди Стефи должен был забить с этой позиции.

47' Оооо... вот это был удар! Мавидиди Стефи должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Мавидиди Стефи . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Билал Браими из команды Ницца в офсайде