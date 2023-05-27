Тур: 37. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Леонард Томас
0'
13' Желтая карточкаTony Strata
1:0
16' ГолМачадо Дейвер
2:0
22' ГолТомассон Адриен
34' Желтая карточкаГонсалес Омар
3:0
35' ПенальтиОпенда Лои
Ход матча
13'
16'
1:0
22'
34'
35'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
31
Tony
Strata
14
Баяла
Сириль
33
Туре
Бен
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Tony StrataЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
-
33 Туре БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Шегра ИванПолузащитник
-
34 Сумано МуссаНападающий
-
37 Mehdi Puch
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Аяччо
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.86
Среднее время на гол
65
48
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.63
Среднее время на гол
78
144
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|20 (1)
|0.54
|Сотока Флориан
|7 (1)
|0.19
|Фофана Секо
|7 (1)
|0.19
|Томассон Адриен
|5
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|5 (3)
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Мачадо Дейвер
|4
|0.11
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.08
|Медина Факундо
|2
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.16
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.16
|Амума Ромен
|2
|0.05
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|1
|Медина Факундо
|7
|0
|Мачадо Дейвер
|5
|1
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|3
|0
|Самба Брис
|3
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|9
|1
|Гонсалес Омар II
|10
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Видаль Клеман
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Маршетти Венсан
|6
|0
|Мангани Тома
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Альфонс Микаэль
|2
|1
|Нури Рияд
|3
|0
|Спадануда Кевин
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Сумано Мусса
|2
|0
|Тузгар Йоанн
|0
|1
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
|Tony Strata
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Аяччо
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
0
9
Ланс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Аяччо
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
6
26
Волевые поражения
22
7
Ланс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
Аяччо
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Сухие победы
8
11
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
29
Волевые поражения
22
16
Голы по времени матча
Забито
37
13
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
3
8%
1
8%
1-15
7
19%
2
15%
16-30
6
16%
1
8%
31-45
9
24%
2
15%
46-60
7
19%
4
31%
61-75
5
14%
3
23%
76-90
Пропущено
14
41
5 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 17
1
7%
8
20%
1-15
1
7%
8
20%
16-30
3
21%
5
12%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
3
21%
6
15%
61-75
4
29%
8
20%
76-90
Забито
24
10
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
22 Не забивали 30
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
29%
29%
6
60%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
7
29%
29%
1
10%
76-90
Пропущено
15
29
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 14
2
13%
6
21%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
3
20%
1
3%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
1
7%
6
21%
76-90
Забито
61
23
30 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 13
23 Забивали первыми 4
6 Не забивали 19
6
10%
1
4%
1-15
11
18%
2
9%
16-30
13
21%
7
30%
31-45
12
20%
2
9%
46-60
7
11%
7
30%
61-75
12
20%
4
17%
76-90
Пропущено
29
70
14 В 1-м тайме 37
15 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 29
21 Не пропускали 31
3
10%
14
20%
1-15
3
10%
14
20%
16-30
8
28%
9
13%
31-45
5
17%
7
10%
46-60
5
17%
12
17%
61-75
5
17%
14
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1
Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3
Аяччо
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Аяччо - Ренн 0:5 ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0
Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1
Результаты матчей
Ланс
Аяччо
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
13 раз 72%
1
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
21 раз 58%
1
10 раз 28%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ланс
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
513
126
216
711
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
513
315
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
1521
1719
531
1026
135
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|27
|4
|6
|86 - 36
|85
|2.
|3:0 Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 37
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|69 - 54
|66
|5.
|0:1 Заявка
|37
|18
|9
|10
|62 - 43
|63
|6.
|0:0 Заявка
|37
|19
|6
|12
|65 - 38
|63
|7.
|2:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|63 - 44
|62
|8.
|1:0 Заявка
|37
|16
|8
|13
|41 - 47
|56
|9.
|0:2 Заявка
|37
|13
|13
|11
|42 - 36
|52
|10.
|0:1 Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 51
|52
|11.
|0:2 Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 41
|51
|12.
|2:0 Заявка
|37
|15
|5
|17
|62 - 58
|50
|13.
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|41 - 51
|42
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|13
|15
|49 - 56
|40
|16.
|1:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|36 - 53
|36
|17.
|1:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|18.
|1:1 Заявка
|37
|4
|12
|21
|44 - 79
|24
|19.
|0:3 Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|1:1 Заявка
|37
|3
|7
|27
|32 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|1
|4
|41 - 14
|43
|3.
|0:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 25
|40
|5.
|2:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 22
|35
|7.
|0:2 Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 28
|30
|10.
|0:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|2:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|29 - 26
|27
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|13.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|14.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|15.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 25
|22
|16.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|1:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|1:1 Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|43 - 14
|44
|2.
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|4.
|3:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|5.
|0:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|9.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|0:2 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 21
|21
|12.
|1:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|1:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 27
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|17.
|1:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:3 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|1:1 Заявка
|19
|3
|2
|14
|26 - 50
|11
|20.
|1:1 Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 3:0 Аяччо
Исход игры
Ланс
95% (113)
Ничья
5% (6)
Аяччо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
24.58% (29)
Нет
75.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Ланс
42% (50)
3:0 Ланс
17.6% (21)
2:1 Ланс
14.3% (17)
1:0 Ланс
12.6% (15)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Ланс
2.5% (3)
5:0 Ланс
1.7% (2)
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