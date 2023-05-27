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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ланс
3:0
Конец матча
Аяччо
0'
13' Желтая карточка
Tony Strata
1:0
16' Гол
Мачадо Дейвер
2:0
22' Гол
Томассон Адриен
34' Желтая карточка
Гонсалес Омар
3:0
35' Пенальти
Опенда Лои
57' Желтая карточка
Опенда Лои
90'+1

Ход матча

13'
 
Tony Strata
16'
Мачадо Дейвер
(Томассон Адриен)
1:0
22'
Томассон Адриен
(Медина Факундо)
2:0
34'
 
Гонсалес Омар
35'
Опенда Лои
3:0
57'
Опенда Лои
 
67'
 
Шегра Иван
Нури Рияд
68'
Букса Адам
Опенда Лои
 
69'
Да Коста Давид Перейра
Томассон Адриен
 
69'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 
73'
 
Сумано Мусса
Туре Бен
73'
 
Кутадьер Матьё
Баррето Микаэль
82'
Саид Уэсли
Сотока Флориан
 
82'
Клод-Морис Алексис
Фюльжени Анжело
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 679 Количество передач 123
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ланс 95% (113)
X 5% (6)
Аяччо 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
7
Сотока
Флориан
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
20
Фюльжени
Анжело
28
Томассон
Адриен
11
Опенда
Лои
16
Соллакаро
Франсуа-Жозеф
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
21
Авинель
Седрик
20
Юссуф
Мохамед
31
Tony
Strata
8
Маршетти
Венсан
4
Баррето
Микаэль
14
Баяла
Сириль
5
Нури
Рияд
33
Туре
Бен
Ланс
3-4-2-1
Аяччо
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Аяччо

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:0
Л2
1:2
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:0
КЛ
2:1
Л2
3:6
Л2
1:1
КЛ
3:0
Л2
2:0
Л2
1:1
КЛ
0:0
Л2
0:1
Л2
1:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.86

Среднее время на гол

65
48

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
144

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 20 (1) 0.54
Сотока Флориан 7 (1) 0.19
Фофана Секо 7 (1) 0.19
Томассон Адриен 5 0.14
Франковски Пшемыслав 5 (3) 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Мачадо Дейвер 4 0.11
Клод-Морис Алексис 3 0.08
Медина Факундо 2 0.05
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Айдара Массадио 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.16
Эль-Идрисси Мунем 6 0.16
Амума Ромен 2 0.05
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 1
Медина Факундо 7 0
Мачадо Дейвер 5 1
Абдул-Самед Салис 5 1
Гради Жонатан 6 0
Айдара Массадио 4 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 3 0
Самба Брис 3 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Опенда Лои 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Гонсалес Омар II 10 0
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Юссуф Мохамед 5 1
Видаль Клеман 5 1
Амума Ромен 3 2
Маршетти Венсан 6 0
Мангани Тома 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Авинель Седрик 2 1
Альфонс Микаэль 2 1
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Tony Strata 1 0

Результаты матчей

Ланс
94.4%
5.6%
17 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Аяччо
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

0
9
Ланс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Аяччо
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

6
26

Волевые поражения

22
7
Ланс
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Аяччо
46.9%
53.1%
15 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)

Сухие победы

9
11

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
29

Волевые поражения

22
16

Голы по времени матча

Забито

40
13
19 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
3
8%
1
8%
1-15
9
23%
2
15%
16-30
7
18%
1
8%
31-45
9
23%
2
15%
46-60
7
18%
4
31%
61-75
5
13%
3
23%
76-90

Пропущено

14
44
5 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 18
1
7%
8
18%
1-15
1
7%
10
23%
16-30
3
21%
6
14%
31-45
2
14%
6
14%
46-60
3
21%
6
14%
61-75
4
29%
8
18%
76-90

Забито

24
10
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
23 Не забивали 31
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
29%
29%
6
60%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
7
29%
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
29
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 14
2
13%
6
21%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
3
20%
1
3%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Забито

64
23
33 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 13
24 Забивали первыми 4
6 Не забивали 20
6
9%
1
4%
1-15
13
20%
2
9%
16-30
14
22%
7
30%
31-45
12
19%
2
9%
46-60
7
11%
7
30%
61-75
12
19%
4
17%
76-90

Пропущено

29
73
14 В 1-м тайме 40
15 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 30
21 Не пропускали 32
3
10%
14
19%
1-15
3
10%
16
22%
16-30
8
28%
10
14%
31-45
5
17%
7
10%
46-60
5
17%
12
16%
61-75
5
17%
14
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1
Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3
Аяччо
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Аяччо - Ренн 0:5 ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0
Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1

Результаты матчей

Ланс
Аяччо

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
3:0
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
13 раз 72%
1
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
3
8 раз 22%
2
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
22 раза 59%
1
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ланс
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
5
13
13
6
1.5
2
16
8
11
2.5
1
17
1
18
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
9
5
13
1.5
3
16
3
15
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
15
22
18
19
1.5
5
32
11
26
2.5
1
36
3
34
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Ланс владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Контроль мяча: Ланс: 79%, Аяччо: 21%.
  • 89'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Давид Коста выиграл воздушное противоборство у Маршетти Венсан.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 89'
    Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ланс 95% (113)
    X 5% (6)
    Аяччо 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 3:0 Аяччо онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 3:0 Аяччо

    Исход игры
    Ланс
    95% (113)
    Ничья
    5% (6)
    Аяччо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (48)
    Меньше
    59.32% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    24.58% (29)
    Нет
    75.42% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Ланс
    42% (50)
    3:0 Ланс
    17.6% (21)
    2:1 Ланс
    14.3% (17)
    1:0 Ланс
    12.6% (15)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Ланс
    2.5% (3)
    5:0 Ланс
    1.7% (2)
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