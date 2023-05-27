Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

82' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Аяччо

81' Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Шегра Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Аяччо

73' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Аяччо

71' Айдара Массадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Оооо... вот это был удар! Айдара Массадио должен был забить с этой позиции.

71' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Шегра Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Ланс

69' Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Давид Коста

67' Удар от ворот произведет Ланс

67' Баррето Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

67' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Аяччо

66' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Оооо... вот это был удар! Фофана Секо должен был забить с этой позиции.

66' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Аяччо

62' Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Матч возобновлен

58' Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Опенда Лои получил желтую карточку от судьи

56' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Ланс

51' Авинель Седрик из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Соллакаро Франсуа-Жозеф взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Аяччо

49' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

48' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.