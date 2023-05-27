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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Тулуза
1:1
Перерыв
Осер
0'
2' Желтая карточка
Жубал Мендес
18' Желтая карточка
Массенжо Хан-Ноа
0:1
24' Гол
Равелсон Райан
1:1
45' Гол
Абухляль Закария

Ход матча

2'
 
Жубал Мендес
18'
 
Массенжо Хан-Ноа
24'
0:1
Равелсон Райан
45'
Абухляль Закария
(Ратао Рафаэл)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 223 Количество передач 171
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Тулуза 56.3% (67)
X 31.9% (38)
Осер 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Осер
3.20
3.95
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
27
Даллинга
Тийс
21
Ратао
Рафаэл
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
9
Да
Кошта
Нуну
17
Синайоко
Лассин
Тулуза
4-3-3
Осер
5-2-3

История личных встреч

Тулуза
Осер

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:5
Л2
1:2
Л2
6:0
Л2
3:1
Л2
3:1
КЛ
1:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.88
1.44

Среднее время на гол

48
62

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.32
Абухляль Закария 9 0.24
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.14
Шаиби Фарес 5 0.14
Ратао Рафаэл 5 0.14
Деягере Брехт 4 0.11
Онаиву Адо 2 0.05
Руо Антони 2 0.05
Спирингс Стейн 2 0.05
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.14
Ньянг М'Байе 5 (3) 0.14
Жубал Мендес 3 (1) 0.08
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.08
Отре Матиас 2 (1) 0.05
Равелсон Райан 2 0.05
Туре Бирама 2 0.05
Эн Готье 2 0.05
Сахи Хамза 1 0.03
Синайоко Лассин 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 6 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Спирингс Стейн 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Дюпе Максим 2 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Суасо Габриэль 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жубал Мендес 6 0
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Туре Сулейман 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Туре Бирама 3 0
Массенжо Хан-Ноа 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман I 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Осер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
11
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Осер
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
18

Волевые поражения

15
12
Тулуза
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Осер
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

30
20

Волевые поражения

25
23

Голы по времени матча

Забито

28
16
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
2
7%
3
19%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
8
29%
3
19%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
3
11%
4
25%
76-90

Пропущено

24
34
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
13%
6
18%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
21%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
8
33%
8
24%
76-90

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
3
14%
1
7%
76-90

Пропущено

29
27
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
17%
6
22%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
10%
7
26%
31-45
8
28%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
5
19%
76-90

Забито

50
31
26 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
5
10%
6
19%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
13
26%
6
19%
31-45
10
20%
5
16%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
6
12%
5
16%
76-90

Пропущено

53
61
18 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 29
8
15%
12
20%
1-15
3
6%
6
10%
16-30
7
13%
11
18%
31-45
13
25%
9
15%
46-60
7
13%
10
16%
61-75
15
28%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1
Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - ПСЖ 1:2 Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1
Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Осер

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
4
14
4
14
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
3
15
2
16
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
25
11
13
23
1.5
7
29
6
30
2.5
1
35
3
33
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Это был отличный перфоманс от команды Тулуза, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Тулуза: 59%, Осер: 41%.
  • 46'
    Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Тулуза: 58%, Осер: 42%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Осер.
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      2.10 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Тулуза 56.3% (67)
    X 31.9% (38)
    Осер 11.8% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Осер
    3.20
    3.95
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 1:1 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Осер

    Исход игры
    Тулуза
    56.3% (67)
    Ничья
    31.9% (38)
    Осер
    11.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (34)
    1:0 Тулуза
    26.1% (31)
    2:1 Тулуза
    22.7% (27)
    1:2 Осер
    8.4% (10)
    2:0 Тулуза
    5% (6)
    0:1 Осер
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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    Тулуза
    Осер
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