Тур: 37. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
2' Желтая карточкаЖубал Мендес
18' Желтая карточкаМассенжо Хан-Ноа
0:1
24' ГолРавелсон Райан
1:1
45' ГолАбухляль Закария
Ход матча
2'
18'
24'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
223 Количество передач 171
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Осер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.44
Среднее время на гол
48
62
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.32
|Абухляль Закария
|9
|0.24
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.14
|Шаиби Фарес
|5
|0.14
|Ратао Рафаэл
|5
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.11
|Онаиву Адо
|2
|0.05
|Руо Антони
|2
|0.05
|Спирингс Стейн
|2
|0.05
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.14
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.14
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.08
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.08
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.05
|Равелсон Райан
|2
|0.05
|Туре Бирама
|2
|0.05
|Эн Готье
|2
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|6
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Спирингс Стейн
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Дюпе Максим
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жубал Мендес
|6
|0
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Массенжо Хан-Ноа
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Осер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
11
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Осер
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
18
Волевые поражения
15
12
Тулуза
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Осер
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
30
20
Волевые поражения
25
23
Голы по времени матча
Забито
28
16
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
2
7%
3
19%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
8
29%
3
19%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
3
11%
4
25%
76-90
Пропущено
24
34
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
13%
6
18%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
21%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
8
33%
8
24%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
3
14%
1
7%
76-90
Пропущено
29
27
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
17%
6
22%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
10%
7
26%
31-45
8
28%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
5
19%
76-90
Забито
50
31
26 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
5
10%
6
19%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
13
26%
6
19%
31-45
10
20%
5
16%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
6
12%
5
16%
76-90
Пропущено
53
61
18 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 29
8
15%
12
20%
1-15
3
6%
6
10%
16-30
7
13%
11
18%
31-45
13
25%
9
15%
46-60
7
13%
10
16%
61-75
15
28%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1
Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - ПСЖ 1:2 Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1
Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0
Результаты матчей
Тулуза
Осер
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
810
414
414
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
513
315
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2511
1323
729
630
135
333
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|27
|4
|6
|86 - 36
|85
|2.
|3:0 Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 37
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|69 - 54
|66
|5.
|0:1 Заявка
|37
|18
|9
|10
|62 - 43
|63
|6.
|0:0 Заявка
|37
|19
|6
|12
|65 - 38
|63
|7.
|2:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|63 - 44
|62
|8.
|1:0 Заявка
|37
|16
|8
|13
|41 - 47
|56
|9.
|0:2 Заявка
|37
|13
|13
|11
|42 - 36
|52
|10.
|0:1 Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 51
|52
|11.
|0:2 Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 41
|51
|12.
|2:0 Заявка
|37
|15
|5
|17
|62 - 58
|50
|13.
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|41 - 51
|42
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|13
|15
|49 - 56
|40
|16.
|1:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|36 - 53
|36
|17.
|1:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|18.
|1:1 Заявка
|37
|4
|12
|21
|44 - 79
|24
|19.
|0:3 Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|1:1 Заявка
|37
|3
|7
|27
|32 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|1
|4
|41 - 14
|43
|3.
|0:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 25
|40
|5.
|2:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 22
|35
|7.
|0:2 Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 28
|30
|10.
|0:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|2:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|29 - 26
|27
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|13.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|14.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|15.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 25
|22
|16.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|1:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|1:1 Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|43 - 14
|44
|2.
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|4.
|3:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|5.
|0:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|9.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|0:2 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 21
|21
|12.
|1:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|1:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 27
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|17.
|1:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:3 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|1:1 Заявка
|19
|3
|2
|14
|26 - 50
|11
|20.
|1:1 Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Осер
Исход игры
Тулуза
56.3% (67)
Ничья
31.9% (38)
Осер
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (34)
1:0 Тулуза
26.1% (31)
2:1 Тулуза
22.7% (27)
1:2 Осер
8.4% (10)
2:0 Тулуза
5% (6)
0:1 Осер
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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