Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Тулуза , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Абухляль Закария записал гол на свой счет!

44' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

43' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Осер

41' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Эн Готье решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Удар от ворот произведет Осер

35' Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали

34' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали

31' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Зедатка Аким получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Осер

24' Г О О О О Л - Равелсон Райан из команды Осер правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

24' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Даллинга Тийс нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.

22' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Массенжо Хан-Ноа тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

17' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Осер

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Осер

12' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ШТАНГА! Пробил головой Даллинга Тийс прямо в каркас ворот!

7' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Тулуза

6' Эн Готье не смог попасть в створ ударом издали

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Осер

2' Жубал Мендес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

1' Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Осер начинает с центра поля