Тур: 37. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
2' Желтая карточкаЖубал Мендес
18' Желтая карточкаМассенжо Хан-Ноа
0:1
24' ГолРавелсон Райан
1:1
45' ГолАбухляль Закария
51' Undefined phrase: football_event_Туре Сулейман
71' Желтая карточкаСпирингс Стейн
84' Желтая карточкаАблин Маттис
90'+5
Ход матча
2'
18'
24'
0:1
45'
1:1
51'
71'
81'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
484 Количество передач 313
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Осер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.44
Среднее время на гол
48
62
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.32
|Абухляль Закария
|9
|0.24
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.14
|Шаиби Фарес
|5
|0.14
|Ратао Рафаэл
|5
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.11
|Онаиву Адо
|2
|0.05
|Руо Антони
|2
|0.05
|Спирингс Стейн
|2
|0.05
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.14
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.14
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.08
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.08
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.05
|Равелсон Райан
|2
|0.05
|Туре Бирама
|2
|0.05
|Эн Готье
|2
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|6
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Спирингс Стейн
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Дюпе Максим
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жубал Мендес
|6
|0
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Массенжо Хан-Ноа
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Осер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
11
12
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Осер
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
18
Волевые поражения
15
12
Тулуза
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Осер
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
30
20
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
29
17
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
2
7%
3
18%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
9
31%
3
18%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
3
10%
4
24%
76-90
Пропущено
25
35
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
12%
6
17%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
3
12%
6
17%
61-75
8
32%
8
23%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
3
14%
1
7%
76-90
Пропущено
29
27
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
17%
6
22%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
10%
7
26%
31-45
8
28%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
5
19%
76-90
Забито
51
32
27 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
5
10%
6
19%
1-15
8
16%
4
13%
16-30
14
27%
6
19%
31-45
10
20%
5
16%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
6
12%
5
16%
76-90
Пропущено
54
62
19 В 1-м тайме 30
35 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 30
8
15%
12
19%
1-15
4
7%
6
10%
16-30
7
13%
12
19%
31-45
13
24%
9
15%
46-60
7
13%
10
16%
61-75
15
28%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1
Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - ПСЖ 1:2 Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1
Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0
Результаты матчей
Тулуза
Осер
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
19 раз 51%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
811
414
415
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
136
513
316
216
118
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2611
1324
730
631
136
334
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Осер
Исход игры
Тулуза
56.3% (67)
Ничья
31.9% (38)
Осер
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (34)
1:0 Тулуза
26.1% (31)
2:1 Тулуза
22.7% (27)
1:2 Осер
8.4% (10)
2:0 Тулуза
5% (6)
0:1 Осер
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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