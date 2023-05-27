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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лилль
0:1
Перерыв
Нант
0'
0:1
18' Гол
Мерлин Квентин
36' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
44' Желтая карточка
Балеба Карлос

Ход матча

18'
0:1
Мерлин Квентин
36'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
44'
Балеба Карлос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 307 Количество передач 142
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 120
Лилль 95% (114)
X 5% (6)
Нант 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Нант
7.30
5.00
8.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
22
Веа
Тимоти
35
Балеба
Карлос
21
Андре
Бенжамин
9
Дэвид
Джонатан
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
27
Байо
Мохамед
1
Лафон
Альбан
38
Жоао
Виктор
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
93
Траоре
Шарль
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
29
Мерлин
Квентин
14
Ганаго
Игнатиус
Лилль
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Нант

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

24 матча

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.55

Среднее время на гол

53
58

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.55
0.38

Среднее время на гол

165
234

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
98

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 22 (8) 0.59
Кабелла Реми 7 0.19
Бамба Джонатан 6 0.16
Байо Мохамед 4 0.11
Жегрова Эдон 3 0.08
Гомеш Андре 3 0.08
Рибейро Александро 3 0.08
Гомес Анхель 2 (1) 0.05
Исмаили Гонсалвес 2 0.05
Джало Тьягу 2 0.05
Диаките Бафоде 2 0.05
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.22
Блас Людовик 7 (2) 0.19
Саймон Мозес 5 (1) 0.14
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Гессан Эванн 3 0.08
Сиссоко Мусса 2 0.05
Молле Флоран 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 11 0
Фонте Жозе 7 0
Гомес Анхель 7 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Бамба Джонатан 6 0
Диаките Бафоде 6 0
Дэвид Джонатан 5 0
Рибейро Александро 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Байо Мохамед 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 8 0
Жиротто Андрей 7 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Жоао Виктор 4 0
Сентонз Фабьен 4 0
Блас Людовик 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Саймон Мозес 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Коко Маркус 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Мерлин Квентин 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0

Результаты матчей

Лилль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

7
12
Лилль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Нант
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

20
19
Лилль
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Нант
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

27
31

Голы по времени матча

Забито

39
17
20 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 4
19 Не забивали 27
5
13%
1
6%
1-15
7
18%
1
6%
16-30
8
21%
4
24%
31-45
6
15%
2
12%
46-60
8
21%
2
12%
61-75
5
13%
7
41%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
4%
5
19%
1-15
5
22%
6
23%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
5
22%
6
23%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
4
15%
7
35%
61-75
10
38%
5
25%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
13%
2
8%
1-15
5
31%
6
24%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
5
31%
4
16%
76-90

Забито

65
37
29 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 9
7 Не забивали 16
7
11%
1
3%
1-15
9
14%
4
11%
16-30
13
20%
6
16%
31-45
9
14%
5
14%
46-60
12
18%
9
24%
61-75
15
23%
12
32%
76-90

Пропущено

39
51
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 26
3
8%
7
14%
1-15
10
26%
12
24%
16-30
5
13%
7
14%
31-45
4
10%
8
16%
46-60
7
18%
7
14%
61-75
10
26%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0
Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1
Нант
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0
Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1

Результаты матчей

Лилль
Нант

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
3
8 раз 22%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
10
8
11
7
1.5
6
12
6
12
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
4
14
5
13
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
21
15
18
18
1.5
10
26
11
25
2.5
3
33
3
33
3.5
1
35
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Лилль: 68%, Нант: 32%.
  • 48'
    Жоао Виктор из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Лилль начинает контратаку
  • Угловой
    46'
    Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Нант пытается что-то создать.
  • 46'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 69%, Нант: 31%.
  • 45'
    Лукас Шевалье делает важнейший сейв!
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Ганаго Игнатиус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 45'
    Нант начинает контратаку
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Блас Людовик из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Alexsandro Ribeiro.
    • 40'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 40'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 68%, Нант: 32%.
    • 40'
      Лилль контролирует мяч.
    • 39'
      Нант пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 39'
      Балеба Карлос из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 39'
      Жоао Виктор успешно блокирует удар.
    • 39'
      Кабелла Реми пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      36'
      Кастеллетто Жан-Шарль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      36'
      Назначен штрафной. Пострадал Дэвид Джонатан, его свалил Кастеллетто Жан-Шарль.
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 35'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Нант: 31%.
    • 35'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 34'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Лилль контролирует мяч.
    • 32'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Коко Маркус.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 30'
      Балеба Карлос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Нант: 33%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Коко Маркус из команды Нант опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
    • 29'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Траоре Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Лилль контролирует мяч.
    • 28'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Нант начинает контратаку
    • 27'
      Жоао Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 63%, Нант: 37%.
    • 25'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Лилль контролирует мяч.
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 23'
      Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • 22'
      Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Лилль контролирует мяч.
    • 21'
      Нант начинает контратаку
    • 21'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Траоре Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Траоре Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Нант: 40%.
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Мерлин Квентин забивает ударом с левой ноги!
    • 18'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Alexsandro Ribeiro ошибается в защите.
    • 17'
      Нант начинает контратаку
    • 17'
      Лилль контролирует мяч.
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Назначен штрафной. Пострадал Балеба Карлос, его свалил Чиривелья Педро.
    • 16'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Нант: 40%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Веа Тимоти из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
    • 14'
      Нант контролирует мяч.
    • 14'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 12'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Alexsandro Ribeiro из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 11'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Жоао Виктор.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 65%, Нант: 35%.
    • 10'
      Нант пытается что-то создать.
    • 9'
      Лилль контролирует мяч.
    • Угловой
      9'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Траоре Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Безумный фол. Чиривелья Педро грубо играет против соперника. Пострадал Кабелла Реми
    • 7'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Нант начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Балеба Карлос
    • 5'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 45%, Нант: 55%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Траоре Шарль из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Диаките Бафоде.
    • 3'
      Балеба Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Нант пытается что-то создать.
    • 3'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      2'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Лилль 95% (114)
    X 5% (6)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Нант
    7.30
    5.00
    8.02
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 0:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 0:1 Нант

    Исход игры
    Лилль
    95% (114)
    Ничья
    5% (6)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    40% (48)
    2:0 Лилль
    28.3% (34)
    1:0 Лилль
    20.8% (25)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:2 Лилль
    1.7% (2)
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    Лилль
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