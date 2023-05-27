Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

90' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Дэвид Джонатан снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

88' 'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с пенальти! Он пробил правой. Альбан Ляфон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

87' Рефери не любит споров - именно за это Блас Людовик сейчас получил желтую

86' Рефери не любит споров - именно за это Мохамед Мостафа сейчас получил желтую

85' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Лилль пробила пенальти.

84' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Дэвид Джонатан из команды Лилль пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

82' После проверки VAR судья изменил решение - Лилль пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Судье надоело, что Жоао Виктор тянет время и он наказал его горчичником

78' Удар от ворот произведет Нант

77' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Нант

75' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

66' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

65' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Лилль

64' Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

62' Удар от ворот произведет Нант

62' Диаките Бафоде не смог попасть в створ ударом издали

61' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Нант

58' Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали

58' Удар от ворот произведет Лилль

57' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

56' Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Удар от ворот произведет Нант

54' Уна Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Команда Лилль сравняла счет! Игра продолжается!

51' 'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с пенальти! Он пробил правой. Альбан Ляфон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'