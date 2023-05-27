Тур: 37. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
0:1
18' ГолМерлин Квентин
36' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
44' Желтая карточкаБалеба Карлос
1:1
51' ПенальтиДэвид Джонатан
79' Желтая карточкаЖоао Виктор
84' Undefined phrase: football_event_Дэвид Джонатан
86' Желтая карточкаМохамед Мостафа
87' Желтая карточкаБлас Людовик
2:1
88' ПенальтиДэвид Джонатан
89' Желтая карточкаДэвид Джонатан
90'+9
Ход матча
18'
0:1
44'
46'
51'
1:1
79'
84'
86'
87'
88'
2:1
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
572 Количество передач 298
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
10
Кабелла
Реми
27
Байо
Мохамед
38
Жоао
Виктор
93
Траоре
Шарль
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Нант
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
24 матча
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.55
Среднее время на гол
53
58
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.55
0.38
Среднее время на гол
165
234
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
77
98
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|24 (10)
|0.65
|Кабелла Реми
|7
|0.19
|Бамба Джонатан
|6
|0.16
|Байо Мохамед
|4
|0.11
|Жегрова Эдон
|3
|0.08
|Гомеш Андре
|3
|0.08
|Рибейро Александро
|3
|0.08
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.05
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.05
|Джало Тьягу
|2
|0.05
|Диаките Бафоде
|2
|0.05
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.22
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.19
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.14
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Гессан Эванн
|3
|0.08
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|11
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Гомес Анхель
|7
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Бамба Джонатан
|6
|0
|Дэвид Джонатан
|6
|0
|Диаките Бафоде
|6
|0
|Балеба Карлос
|3
|1
|Рибейро Александро
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|7
|0
|Жоао Виктор
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Мерлин Квентин
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
7
13
Лилль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Нант
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
20
19
Лилль
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (17)
30% (11)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Нант
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
41
18
20 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
5
12%
1
6%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
8
20%
4
22%
31-45
7
17%
2
11%
46-60
8
20%
2
11%
61-75
6
15%
7
39%
76-90
Пропущено
24
28
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
4%
5
18%
1-15
6
25%
6
21%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
4
15%
7
35%
61-75
10
38%
5
25%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
13%
2
8%
1-15
5
31%
6
24%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
5
31%
4
16%
76-90
Забито
67
38
29 В 1-м тайме 12
38 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 10
7 Не забивали 16
7
10%
1
3%
1-15
9
13%
5
13%
16-30
13
19%
6
16%
31-45
10
15%
5
13%
46-60
12
18%
9
24%
61-75
16
24%
12
32%
76-90
Пропущено
40
53
19 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 27
3
8%
7
13%
1-15
11
28%
12
23%
16-30
5
13%
7
13%
31-45
4
10%
9
17%
46-60
7
18%
7
13%
61-75
10
25%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0
Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1
Нант
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0
Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1
Результаты матчей
Лилль
Нант
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лилль
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
108
127
612
613
216
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
127
711
415
513
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2215
1918
1027
1126
334
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
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|Ланс
|Опенда Лои
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|Реймс
|Балогун Фоларин
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|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Нант
Исход игры
Лилль
95% (114)
Ничья
5% (6)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
2:1 Лилль
40% (48)
2:0 Лилль
28.3% (34)
1:0 Лилль
20.8% (25)
1:1 Ничья
5% (6)
3:2 Лилль
1.7% (2)
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