Тур: 37. Стадион: Велодром. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
0:1
57' ГолМаньетти Уго
63' Желтая карточкаВерету Жордан
67' Желтая карточкаШардонне Брендан
1:1
75' ГолМБемба Шансель
1:2
81' ГолКамара Махди
87' Желтая карточкаБалерди Леонардо
90' Желтая карточкаЛала Кенни
90'+4
Ход матча
57'
0:1
63'
67'
75'
1:1
81'
1:2
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
283 Количество передач 157
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Брест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|14 (2)
|0.38
|Тавареш Нуну
|6
|0.16
|Юндер Дженгиз
|5 (1)
|0.14
|МБемба Шансель
|5
|0.14
|Пайе Димитри
|4 (1)
|0.11
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Колашинац Сеад
|4
|0.11
|Суарес Луис III
|3
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.05
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.05
|Жиго Самуэль
|2
|0.05
|Жерсон Сантос
|2
|0.05
|Оливейра Витор
|2
|0.05
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|10
|0.27
|Дель Кастильо Ромен
|6 (5)
|0.16
|Онора Франк
|6
|0.16
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.16
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.05
|Камара Махди
|2
|0.05
|Маньетти Уго
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|8
|1
|Ронжье Валентин
|8
|0
|Тавареш Нуну
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Игорь Тудор
|6
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Санчес Алексис
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|1
|Шардонне Брендан
|6
|0
|Камара Махди
|4
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Брассье Лилиан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Брест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
11
11
Марсель
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Брест
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
5
18
Волевые поражения
27
19
Марсель
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Брест
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
16
21
Волевые поражения
38
30
Голы по времени матча
Забито
35
20
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
3
9%
4
20%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
10
29%
3
15%
46-60
7
20%
6
30%
61-75
6
17%
2
10%
76-90
Пропущено
24
28
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
3
13%
1
4%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
9
38%
7
25%
76-90
Забито
29
24
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
14%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
8
28%
5
21%
31-45
7
24%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
24%
4
17%
76-90
Пропущено
18
23
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
5
28%
3
13%
76-90
Забито
64
44
27 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 10
7
11%
7
16%
1-15
6
9%
6
14%
16-30
14
22%
7
16%
31-45
17
27%
8
18%
46-60
7
11%
10
23%
61-75
13
20%
6
14%
76-90
Пропущено
42
51
17 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 27
5
12%
5
10%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
7
17%
12
24%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
14
33%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1
Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0
Брест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0
Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0
Результаты матчей
Марсель
Брест
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
2
12 раз 32%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Марсель
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
910
612
514
216
217
117
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
126
514
414
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
2710
2116
1126
928
433
235
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:2 Брест
Исход игры
Марсель
97.5% (117)
Ничья
1.7% (2)
Брест
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
47.46% (56)
Нет
52.54% (62)
Популярный счёт
2:1 Марсель
39.2% (47)
2:0 Марсель
30.8% (37)
1:0 Марсель
11.7% (14)
3:0 Марсель
8.3% (10)
3:1 Марсель
5% (6)
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