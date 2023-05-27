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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Марсель
1:2
Конец матча
Брест
0'
0:1
57' Гол
Маньетти Уго
63' Желтая карточка
Верету Жордан
67' Желтая карточка
Шардонне Брендан
1:1
75' Гол
МБемба Шансель
1:2
81' Гол
Камара Махди
87' Желтая карточка
Балерди Леонардо
90' Желтая карточка
Лала Кенни
90'+4

Ход матча

46'
 
Дель Кастильо Ромен
Ле Дуарон Жереми
46'
Тавареш Нуну
Оливейра Витор
 
57'
0:1
Маньетти Уго
(Лис-Мелу Пьерр)
58'
Колашинац Сеад
Эрик-Бертран Байи
 
58'
Малиновский Руслан
Гендузи Маттео
 
63'
Верету Жордан
 
64'
 
Камара Махди
Белькебла Арис
64'
 
Онора Франк
Перейра-Лаже Матиаш
67'
 
Шардонне Брендан
72'
 
Лемарешаль Феликс
Маньетти Уго
75'
МБемба Шансель
(Верету Жордан)
1:1
81'
1:2
Камара Махди
(Лис-Мелу Пьерр)
84'
 
Элис Альберт
Мунье Стив
87'
Балерди Леонардо
 
90'
 
Лала Кенни

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 283 Количество передач 157
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Марсель 97.5% (117)
X 1.7% (2)
Брест 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
3
Эрик-Бертран
Байи
5
Балерди
Леонардо
17
Юндер
Дженгиз
7
Клосс
Жонатан
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
70
Санчес
Алексис
9
Оливейра
Витор
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
29
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
Марсель
3-4-2-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Брест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 14 (2) 0.38
Тавареш Нуну 6 0.16
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.14
МБемба Шансель 5 0.14
Пайе Димитри 4 (1) 0.11
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Колашинац Сеад 4 0.11
Суарес Луис III 3 0.08
Клосс Жонатан 2 0.05
Гендузи Маттео 2 (1) 0.05
Жиго Самуэль 2 0.05
Жерсон Сантос 2 0.05
Оливейра Витор 2 0.05
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 10 0.27
Дель Кастильо Ромен 6 (5) 0.16
Онора Франк 6 0.16
Мунье Стив 6 (1) 0.16
Лис-Мелу Пьерр 5 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.05
Камара Махди 2 0.05
Маньетти Уго 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 8 1
Ронжье Валентин 8 0
Тавареш Нуну 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Игорь Тудор 6 0
Верету Жордан 4 0
Малиновский Руслан 4 0
Санчес Алексис 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 9 1
Шардонне Брендан 6 0
Камара Махди 4 1
Слимани Ислам 5 0
Брассье Лилиан 5 0
Бизот Марко 4 0
Лала Кенни 4 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Онора Франк 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Марсель
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Брест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

11
11
Марсель
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Брест
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

5
18

Волевые поражения

27
19
Марсель
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Брест
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

16
21

Волевые поражения

38
30

Голы по времени матча

Забито

35
20
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
3
9%
4
20%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
10
29%
3
15%
46-60
7
20%
6
30%
61-75
6
17%
2
10%
76-90

Пропущено

24
28
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
3
13%
1
4%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
9
38%
7
25%
76-90

Забито

29
24
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
14%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
8
28%
5
21%
31-45
7
24%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
24%
4
17%
76-90

Пропущено

18
23
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Забито

64
44
27 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 10
7
11%
7
16%
1-15
6
9%
6
14%
16-30
14
22%
7
16%
31-45
17
27%
8
18%
46-60
7
11%
10
23%
61-75
13
20%
6
14%
76-90

Пропущено

42
51
17 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 27
5
12%
5
10%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
7
17%
12
24%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
14
33%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1
Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0
Брест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0
Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0

Результаты матчей

Марсель
Брест

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
2
12 раз 32%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
9
10
1.5
6
12
5
14
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
12
6
1.5
5
14
4
14
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
27
10
21
16
1.5
11
26
9
28
2.5
4
33
2
35
3.5
1
36
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
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    Прогнозы 120
    Марсель 97.5% (117)
    X 1.7% (2)
    Брест 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:2 Брест

    Исход игры
    Марсель
    97.5% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Брест
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    47.46% (56)
    Нет
    52.54% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    39.2% (47)
    2:0 Марсель
    30.8% (37)
    1:0 Марсель
    11.7% (14)
    3:0 Марсель
    8.3% (10)
    3:1 Марсель
    5% (6)
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