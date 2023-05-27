Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Марсель

45' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

36' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Оливейра Витор пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Оливейра Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

30' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

28' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Перейра-Лаже Матиаш . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Белькебла Арис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Марсель

22' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Оливейра Витор . Удар в створ, но вратарь начеку

15' МБемба Шансель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Брест

12' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Брест

3' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Марсель начинает с центра поля