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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ренн
0:0
Перерыв
Монако
0'
11' Желтая карточка
Скардовелли Вандерсон

Ход матча

11'
 
Скардовелли Вандерсон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 124
Ренн 41.9% (52)
X 26.6% (33)
Монако 31.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Монако
4.15
3.95
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
18
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
17
Токо-Экамби
Карл
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
6
Дисаси
Аксель
14
Якобс
Исмаил
2
Скардовелли
Вандерсон
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
44
Бен
Сехир
Элиссе
10
Бен-Йеддер
Виссам
Ренн
4-1-4-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Монако

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

29 матчей

24.1%
20.7%
55.2%
7 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.88

Среднее время на гол

67
102

Всего голов

35
14

Голов в среднем за матч

2.06
1.17

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.76
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 14 0.38
Террье Мартен 9 0.24
Мюинга Арно 7 0.19
Докю Жереми 6 0.16
Буриго Бенжамен 5 (1) 0.14
Теате Артур 4 0.11
Дуэ Дезире 3 0.08
Лаборд Гаэтан 3 0.08
Тэт Флавьен 2 0.05
Сантамария Батист 2 0.05
Аблин Маттис 2 0.05
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (5) 0.49
Эмболо Брель 12 0.32
Головин Александр 8 0.22
Дьятта Крепен 4 0.11
Бен Сехир Элиссе 4 0.11
Дисаси Аксель 3 0.08
Фолланд Кевин 3 0.08
Марипан Гильермо 3 0.08
Боаду Мирон 3 0.08
Фофана Юссуф 2 0.05
Бадьяшиль Бенуа 2 0.05
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Головин Александр 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Дисаси Аксель 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Якобс Исмаил 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Клемент Филипп 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Ренн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

2
11
Ренн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Монако
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

16
33
Ренн
71%
29%
22 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Монако
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

28
23

Волевые поражения

18
44

Голы по времени матча

Забито

41
33
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
20 Не забивали 20
7
17%
3
9%
1-15
7
17%
4
12%
16-30
2
5%
7
21%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
9
22%
4
12%
61-75
10
24%
8
24%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
5
36%
3
13%
46-60
1
7%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Забито

22
38
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
2
9%
8
21%
1-15
1
5%
7
18%
16-30
7
32%
6
16%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
4
18%
8
21%
61-75
3
14%
3
8%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
12%
3
10%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
4
15%
9
31%
76-90

Забито

63
71
26 В 1-м тайме 35
37 Во 2-м тайме 36
21 Забивали первыми 24
6 Не забивали 6
9
14%
11
15%
1-15
8
13%
11
15%
16-30
9
14%
13
18%
31-45
11
17%
13
18%
46-60
13
21%
12
17%
61-75
13
21%
11
15%
76-90

Пропущено

40
52
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 26
3
8%
4
8%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
10
25%
8
15%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
6
15%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2
Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1

Результаты матчей

Ренн
Монако

Точный счет

3:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
10 раз 56%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
3
7 раз 19%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
14 раз 39%
1
8 раз 22%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
13
5
1.5
10
8
9
9
2.5
6
12
3
15
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
1
4
14
1.5
13
5
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
31
5
17
19
1.5
23
13
11
25
2.5
9
27
4
32
3.5
3
33
2
34
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 37 27 4 6 86 - 36 85
2.
Ланс
 3:0 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 37 74
4.
Монако
 0:0 Заявка 37 19 9 9 69 - 54 66
5.
Лилль
 0:1 Заявка 37 18 9 10 62 - 43 63
6.
Ренн
 0:0 Заявка 37 19 6 12 65 - 38 63
7.
Лион
 2:0 Заявка 37 18 8 11 63 - 44 62
8.
Клермон
 1:0 Заявка 37 16 8 13 41 - 47 56
9.
Ницца
 0:2 Заявка 37 13 13 11 42 - 36 52
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 37 14 10 13 50 - 51 52
11.
Реймс
 0:2 Заявка 37 12 15 10 44 - 41 51
12.
Монпелье
 2:0 Заявка 37 15 5 17 62 - 58 50
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 0:0 Заявка 37 10 12 15 41 - 51 42
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 37 9 13 15 49 - 56 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 37 7 15 15 36 - 53 36
17.
Осер
 1:1 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
18.
Труа
 1:1 Заявка 37 4 12 21 44 - 79 24
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 1:1 Заявка 37 3 7 27 32 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 0:0 Заявка 19 14 1 4 41 - 14 43
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 25 40
5.
Лион
 2:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 5 4 34 - 22 35
7.
Реймс
 0:2 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 1:0 Заявка 19 9 3 7 19 - 28 30
10.
Лорьян
 0:1 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Монпелье
 2:0 Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
12.
Брест
 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
13.
Ницца
 0:2 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 24 - 25 22
16.
Осер
 1:1 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 1:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 1:1 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 0:3 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 1:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 19 14 2 3 43 - 14 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
4.
Ланс
 3:0 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Лион
 2:0 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 1:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 0:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 31 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 2:0 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 0:2 Заявка 19 4 9 6 17 - 21 21
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 0:0 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 27 16
16.
Брест
 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
17.
Осер
 1:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:3 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 1:1 Заявка 19 3 2 14 26 - 50 11
20.
Анже
 1:1 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Два нуля пока что горят на табло.
  • Угловой
    45'
    Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, подали хозяева поля. После подачи справа Теате пробил головой, но в створ ворот не попал.
  • Опасный момент
    45'
    Майер с дальней дистанции плотно выстрелил в левый нижний угол вражеских ворот, но Нюбель в броске перевёл мяч на угловой.
  • Угловой
    44'
    Агилар в простой ситуации грубо ошибся, головой сбросив мяч не вратарю, а за лицевую линию, подарив угловой для хозяев. Но подача стандарта в итоге ни к чему опасному не привела.
  • 43'
    Катают мяч игроки "Ренна" сейчас на своей половине поля. На последних минутах первого тайма вряд ли кто-то будет рисковать.
  • 42'
    Получил повреждение Дисаси по итогам предыдущего эпизода. По инерции он врезался головой в плечо сопернику, из-за чего оказался в некотором нокдауне.
  • 41'
    Отбились защитники "Ренна" после подачи Головина. Атака вторым темпом закончилась подачей с правого фланга на голову Дисаси, но тот пробил неточно.
  • Фол, нарушение
    40'
    Бен Сехир в глубине поля на левом фланге заработал штрафной удар для "Монако". Готовятся теперь гости подавать в штрафную площадку.
  • 39'
    Едва не обрезался на своей половине поля сейчас Марипан, но Якобс всё-таки успел подстраховать партнёра по команде, не позволив Докю убежать в быстрый отрыв.
  • 38'
    Заброс на Докю прошёл на правый край штрафной площади гостей, но под прессингом защитника вингер "Ренна" не сумел сохранить мяч в пределах поля.
  • 37'
    Фанаты "Ренна" за воротами своей команды устроили файер-шоу. Очень много огней они зажгли. За такие дела клуб, конечно, должен быть оштрафован на крупную сумму.
  • 36'
    Камара с дальней дистанции решил нанести удар по воротам хозяев, но выстрел был блокирован одним из соперников.
  • 35'
    Брюно Женезио начал что-то обсуждать со своими помощниками. Видно, что далеко не всем доволен главный тренер "Ренна". Возможно, штаб рассматривает рациональность проведения первых замен уже в перерыве.
  • Фол, нарушение
    34'
    Монегаски потеряли мяч на чужой половине поля, после чего в попытке ответного отбора были нарушены правила против Сантамарии.
  • Угловой
    33'
    Угловой на левом фланге заработали "красно-чёрные". Подача от флажка последовала в район линии вратарской площади, но Нюбель там уверенно сыграл кулаком на выходе.
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    • Опасный момент
      32'
      ОПАСНО! Докю отобрал мяч у чужих владений, вышел на ворота под острым углом справа, выманил на себя вратаря, после чего покатил мяч в центр на Гуйри, но тот вдруг оступился и упал, тем самым загубив супершанс для гола.
    • 31'
      Гуйри на левом краю атаки очень красиво обыграл соперника, но затем отдал передачу точно в ноги одному из защитников монегасков.
    • Опасный момент
      30'
      После прострела с левого фланга в атаке хозяев мяч срикошетил на дальний край штрафной площади на Докю, однако Жереми с ходу с левой ноги пробил выше ворот.
    • 29'
      Достаточно тихо стало на трибунах "Роазон Парк". Достаточно скучная идёт игра в последние минуты.
    • 28'
      Скардовелли в новой контратаке протащил мяч по правому краю, но на нормальную подачу в центр у него сил не хватило, так что мяч был доставлен точно в руки Манданда.
    • 27'
      В ответной атаке заброс в другую штрафную площадку следовал на забегание бен-Йеддеру, но тот наткнулся на мощный корпус защитника, из-за которого не мог добраться до игрового снаряда.
    • 26'
      Майер с правого фланга выполнил навес по высокой траектории в район дальней штанги, но такой мяч стал простой добычей для Нюбеля, который обязать был работать на выходе.
    • Травма, повреждение
      25'
      Буриго получил повреждение в жёстком стыке, сбив дыхание. Надо парню дать небольшую паузу, чтобы прийти в себя и восстановить нормальный ритм работы лёгких.
    • 24'
      Бен-Йеддер пытался "черпачком" забросить мяч за спины вражеским защитникам на Головина, но не получилось - Омари головой в прыжке достал мяч.
    • 23'
      Успокоилась больше игра к середине первого тайма. Стало больше вязкой борьбы, скорости упали. В такой ситуации уже будет сложно обострять.
    • 21'
      С левого фланга диагональная подача прошла на дальний край штрафной площади, откуда бен Сехир головой попытался пробить с отклонением, но получилась просто слабая скидка в руки Манданда.
    • 20'
      Выбрали странный вариант монегаски, как для такой точки: бен-Йеддер выполнил скидку на Дисаси, причём это было настолько откровенно, что удар Акселя пришёлся в соперника, который оказался уже практически вплотную к нему.
    • 19'
      Сразу четверо игроков монегасков сейчас договариваются, кто же будет наносить удар. Среди них и наш Александр.
    • Фол, нарушение
      18'
      Головин заработал опасный штрафной удар в дриблинге по центральной оси. Соперник поймал его на бедро в 20 метрах от ворот хозяев поля.
    • 17'
      Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры называют "Ренн". По первым минутам матчам это пока что подтверждается, ведь атаки "Ренна" действительно выглядят острее.
    • 16'
      В контратаке бен-Йеддер ворвался в чужую штрафную площадку по правому краю, после чего выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Манданда уверенно сработал на перехвате.
    • 15'
      Вандерсон теперь сам оступился, получив небольшое повреждение, но вроде бы ничего серьёзного, так что парень сможет продолжить встречу.
    • 14'
      54 на 46 - такова на данный момент статистика матча по владению мячом в процентном соотношении.
    • Желтая карточка
      13'
      Первая жёлтая карточка в матче продемонстрирована Скардовелли, который шипами наступил на ногу Белосьяну. Завёлся после этого бразилец, так что партнёры по команде вынуждены его успокаивать.
    • Угловой
      12'
      Угловой на левом фланге заработали теперь хозяева поля, но после подачи монегаски сумели выбить мяч в центральную зону.
    • Опасный момент
      11'
      После паса с правого фланга со средней дистанции левой ногой пробивал Сантамария, но недостаточно сильно, так что Нюбель со второй попытки сумел зафиксировать мяч у себя.
    • Опасный момент
      10'
      Буриго по центральной оси ворвался в чужую штрафную площадку, обыгравшись с Токо-Экамби, но ответный пас последовал немного в противоход. Кое-как Бенжамен пробил из-под себя, но Нюбель справился, поймав мяч намертво.
    • Офсайд
      9'
      В контратаке "Ренна" Токо-Экамби вывалился 1 на 1 с Нюбелем, но проиграл мини-дуэль вратарю. Нападающему расстраиваться не стоит, так как у него постфактум зафиксировали офсайд судьи.
    • Угловой
      8'
      Ещё один угловой на правом фланге заработали монегаски. Головин выполнил навес в центр штрафной площади на Дисаси, который теперь пробивал головой, но попал в защитника.
    • 7'
      Российский полузащитник выглядит наиболее заметным на поле пока что, много перемещаясь, стараясь добавлять креатива в наступательных действиях "Монако".
    • Фол, нарушение
      6'
      Впервые "красно-чёрные" сейчас перешли с мячом через центр поля, но вскоре проиграли там борьбу и нарушили правила против Головина.
    • 5'
      Очень активно действует команда Филиппа Клемана на первых минутах матча. "Ренн", похоже, не ожидал от оппонентов такой стартовой активности.
    • 4'
      С левого фланга новая подача прошла в штрафную площадь хозяев, и метров с десяти головой пробил Скардовелли, однако Манданда верно занял позицию в рамке и поймал мяч намертво.
    • Угловой
      3'
      Угловой на правом фланге заработали гости. После подачи Головина мяч срикошетил в район 11-метровой отметки на Дисаси, который пытался пробить с ходу, но промахнулся по мячу.
    • 2'
      Головин в первой атаке монегасков выполнил навес в штрафную площадку с левого фланга, но центральные защитники "Ренна" были на месте и внимательны, отбив мяч в поле.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Монако: 44%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 46'
      Теате Артур из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      45'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 45'
      Дисаси Аксель из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Майер Ловро пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 44'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Марипан Гильермо.
    • 44'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Бен Сехир Элиссе.
    • 42'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Дисаси Аксель должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Шанс! Дисаси Аксель из команды Монако пробил головой, но мимо
    • 41'
      Вандерсон из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Вандерсон.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 37'
      Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 35'
      Камара Мохамед VII нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Монако пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Монако: 47%.
    • 35'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Камара Мохамед VII из команды Монако опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
    • 33'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Монако пытается что-то создать.
    • 33'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      33'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 31'
      Нюбель Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 28'
      Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 27'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Монако начинает контратаку
    • 27'
      Дисаси Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фофана Юссуф
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Монако: 43%.
    • 25'
      Нюбель Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Исмаил Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Сантамария Батист наказан за толчок Бен Сехир Элиссе
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Монако пытается что-то создать.
    • 22'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Агилар Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Монако пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Монако: 40%.
    • 20'
      Бен Сехир Элиссе нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 20'
      Исмаил Якобс из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Монако пытается что-то создать.
    • 20'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Дисаси Аксель пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Головин Александр
    • 17'
      Монако начинает контратаку
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Монако пытается что-то создать.
    • 16'
      Исмаил Якобс выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Монако: 44%.
    • 15'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Монако начинает контратаку
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Монако пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      11'
      Вандерсон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      11'
      Вандерсон из команды Монако опасно и грубо сыграл. Докю Жереми пострадал.
    • 11'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Гуйри Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Монако: 50%.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Майер Ловро пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Монако контролирует мяч.
    • 8'
      Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Ренн начинает контратаку
    • 7'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Бен Сехир Элиссе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Jeanuel Belocian из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Монако начинает контратаку
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 55%, Монако: 45%.
    • 5'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Головин Александр пострадал.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Вандерсон нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 3'
      Головин Александр из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Монако пытается что-то создать.
    • Угловой
      2'
      Головин Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Монако пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Монако

    Исход игры
    Ренн
    41.9% (52)
    Ничья
    26.6% (33)
    Монако
    31.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    22.6% (28)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    1:2 Монако
    19.4% (24)
    1:0 Ренн
    11.3% (14)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Монако
    4.8% (6)
    2:3 Монако
    2.4% (3)
    3:1 Ренн
    2.4% (3)
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