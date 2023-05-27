Тур: 37. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
10
Докю
Жереми
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Монако
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
29 матчей
24.1%
20.7%
55.2%
7 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.88
Среднее время на гол
67
102
Всего голов
35
14
Голов в среднем за матч
2.06
1.17
Среднее время на гол
43
77
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.76
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|14
|0.38
|Террье Мартен
|9
|0.24
|Мюинга Арно
|7
|0.19
|Докю Жереми
|6
|0.16
|Буриго Бенжамен
|5 (1)
|0.14
|Теате Артур
|4
|0.11
|Дуэ Дезире
|3
|0.08
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.08
|Тэт Флавьен
|2
|0.05
|Сантамария Батист
|2
|0.05
|Аблин Маттис
|2
|0.05
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|18 (5)
|0.49
|Эмболо Брель
|12
|0.32
|Головин Александр
|8
|0.22
|Дьятта Крепен
|4
|0.11
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.11
|Дисаси Аксель
|3
|0.08
|Фолланд Кевин
|3
|0.08
|Марипан Гильермо
|3
|0.08
|Боаду Мирон
|3
|0.08
|Фофана Юссуф
|2
|0.05
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.05
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|6
|0
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Траоре Амари
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Ву Кристофер
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|6
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|4
|1
|Головин Александр
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Якобс Исмаил
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Клемент Филипп
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
2
11
Ренн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Монако
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
19
Волевые поражения
16
33
Ренн
71%
29%
22 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Монако
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
28
23
Волевые поражения
18
44
Голы по времени матча
Забито
41
33
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
20 Не забивали 20
7
17%
3
9%
1-15
7
17%
4
12%
16-30
2
5%
7
21%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
9
22%
4
12%
61-75
10
24%
8
24%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
5
36%
3
13%
46-60
1
7%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Забито
22
38
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
2
9%
8
21%
1-15
1
5%
7
18%
16-30
7
32%
6
16%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
4
18%
8
21%
61-75
3
14%
3
8%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
12%
3
10%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
4
15%
9
31%
76-90
Забито
63
71
26 В 1-м тайме 35
37 Во 2-м тайме 36
21 Забивали первыми 24
6 Не забивали 6
9
14%
11
15%
1-15
8
13%
11
15%
16-30
9
14%
13
18%
31-45
11
17%
13
18%
46-60
13
21%
12
17%
61-75
13
21%
11
15%
76-90
Пропущено
40
52
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 26
3
8%
4
8%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
10
25%
8
15%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
6
15%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2
Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1
Результаты матчей
Ренн
Монако
Точный счет
3:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
10 раз 56%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
3
7 раз 19%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
14 раз 39%
1
8 раз 22%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
135
108
99
612
315
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
171
414
135
216
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
315
1719
2313
1125
927
432
333
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|27
|4
|6
|86 - 36
|85
|2.
|3:0 Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 37
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|69 - 54
|66
|5.
|0:1 Заявка
|37
|18
|9
|10
|62 - 43
|63
|6.
|0:0 Заявка
|37
|19
|6
|12
|65 - 38
|63
|7.
|2:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|63 - 44
|62
|8.
|1:0 Заявка
|37
|16
|8
|13
|41 - 47
|56
|9.
|0:2 Заявка
|37
|13
|13
|11
|42 - 36
|52
|10.
|0:1 Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 51
|52
|11.
|0:2 Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 41
|51
|12.
|2:0 Заявка
|37
|15
|5
|17
|62 - 58
|50
|13.
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|41 - 51
|42
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|13
|15
|49 - 56
|40
|16.
|1:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|36 - 53
|36
|17.
|1:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|18.
|1:1 Заявка
|37
|4
|12
|21
|44 - 79
|24
|19.
|0:3 Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|1:1 Заявка
|37
|3
|7
|27
|32 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|1
|4
|41 - 14
|43
|3.
|0:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 25
|40
|5.
|2:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 22
|35
|7.
|0:2 Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 28
|30
|10.
|0:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|2:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|29 - 26
|27
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|13.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|14.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|15.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 25
|22
|16.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|1:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|1:1 Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|43 - 14
|44
|2.
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|4.
|3:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|5.
|0:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|9.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|0:2 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 21
|21
|12.
|1:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|1:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 27
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|17.
|1:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:3 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|1:1 Заявка
|19
|3
|2
|14
|26 - 50
|11
|20.
|1:1 Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (4)
|Лион
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|11
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|Аяччо
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|Кофрие Максимилиано
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Монако
Исход игры
Ренн
41.9% (52)
Ничья
26.6% (33)
Монако
31.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
2:1 Ренн
22.6% (28)
1:1 Ничья
21.8% (27)
1:2 Монако
19.4% (24)
1:0 Ренн
11.3% (14)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:1 Монако
4.8% (6)
2:3 Монако
2.4% (3)
3:1 Ренн
2.4% (3)
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