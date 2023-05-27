Отбились защитники "Ренна" после подачи Головина. Атака вторым темпом закончилась подачей с правого фланга на голову Дисаси, но тот пробил неточно.

Получил повреждение Дисаси по итогам предыдущего эпизода. По инерции он врезался головой в плечо сопернику, из-за чего оказался в некотором нокдауне.

Катают мяч игроки "Ренна" сейчас на своей половине поля. На последних минутах первого тайма вряд ли кто-то будет рисковать.

Агилар в простой ситуации грубо ошибся, головой сбросив мяч не вратарю, а за лицевую линию, подарив угловой для хозяев. Но подача стандарта в итоге ни к чему опасному не привела.

Майер с дальней дистанции плотно выстрелил в левый нижний угол вражеских ворот, но Нюбель в броске перевёл мяч на угловой.

Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, подали хозяева поля. После подачи справа Теате пробил головой, но в створ ворот не попал.

Первый тайм окончен! Два нуля пока что горят на табло.

Угловой на левом фланге заработали "красно-чёрные". Подача от флажка последовала в район линии вратарской площади, но Нюбель там уверенно сыграл кулаком на выходе.

Монегаски потеряли мяч на чужой половине поля, после чего в попытке ответного отбора были нарушены правила против Сантамарии.

Брюно Женезио начал что-то обсуждать со своими помощниками. Видно, что далеко не всем доволен главный тренер "Ренна". Возможно, штаб рассматривает рациональность проведения первых замен уже в перерыве.

Камара с дальней дистанции решил нанести удар по воротам хозяев, но выстрел был блокирован одним из соперников.

Фанаты "Ренна" за воротами своей команды устроили файер-шоу. Очень много огней они зажгли. За такие дела клуб, конечно, должен быть оштрафован на крупную сумму.

Заброс на Докю прошёл на правый край штрафной площади гостей, но под прессингом защитника вингер "Ренна" не сумел сохранить мяч в пределах поля.

Едва не обрезался на своей половине поля сейчас Марипан, но Якобс всё-таки успел подстраховать партнёра по команде, не позволив Докю убежать в быстрый отрыв.

Бен Сехир в глубине поля на левом фланге заработал штрафной удар для "Монако". Готовятся теперь гости подавать в штрафную площадку.

Успокоилась больше игра к середине первого тайма. Стало больше вязкой борьбы, скорости упали. В такой ситуации уже будет сложно обострять.

Бен-Йеддер пытался "черпачком" забросить мяч за спины вражеским защитникам на Головина, но не получилось - Омари головой в прыжке достал мяч.

Буриго получил повреждение в жёстком стыке, сбив дыхание. Надо парню дать небольшую паузу, чтобы прийти в себя и восстановить нормальный ритм работы лёгких.

Майер с правого фланга выполнил навес по высокой траектории в район дальней штанги, но такой мяч стал простой добычей для Нюбеля, который обязать был работать на выходе.

В ответной атаке заброс в другую штрафную площадку следовал на забегание бен-Йеддеру, но тот наткнулся на мощный корпус защитника, из-за которого не мог добраться до игрового снаряда.

Скардовелли в новой контратаке протащил мяч по правому краю, но на нормальную подачу в центр у него сил не хватило, так что мяч был доставлен точно в руки Манданда.

После прострела с левого фланга в атаке хозяев мяч срикошетил на дальний край штрафной площади на Докю, однако Жереми с ходу с левой ноги пробил выше ворот.

Гуйри на левом краю атаки очень красиво обыграл соперника, но затем отдал передачу точно в ноги одному из защитников монегасков.

ОПАСНО! Докю отобрал мяч у чужих владений, вышел на ворота под острым углом справа, выманил на себя вратаря, после чего покатил мяч в центр на Гуйри, но тот вдруг оступился и упал, тем самым загубив супершанс для гола.

21' С левого фланга диагональная подача прошла на дальний край штрафной площади, откуда бен Сехир головой попытался пробить с отклонением, но получилась просто слабая скидка в руки Манданда.

20' Выбрали странный вариант монегаски, как для такой точки: бен-Йеддер выполнил скидку на Дисаси, причём это было настолько откровенно, что удар Акселя пришёлся в соперника, который оказался уже практически вплотную к нему.

19' Сразу четверо игроков монегасков сейчас договариваются, кто же будет наносить удар. Среди них и наш Александр.

18' Головин заработал опасный штрафной удар в дриблинге по центральной оси. Соперник поймал его на бедро в 20 метрах от ворот хозяев поля.

17' Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры называют "Ренн". По первым минутам матчам это пока что подтверждается, ведь атаки "Ренна" действительно выглядят острее.

16' В контратаке бен-Йеддер ворвался в чужую штрафную площадку по правому краю, после чего выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Манданда уверенно сработал на перехвате.

15' Вандерсон теперь сам оступился, получив небольшое повреждение, но вроде бы ничего серьёзного, так что парень сможет продолжить встречу.

14' 54 на 46 - такова на данный момент статистика матча по владению мячом в процентном соотношении.

13' Первая жёлтая карточка в матче продемонстрирована Скардовелли, который шипами наступил на ногу Белосьяну. Завёлся после этого бразилец, так что партнёры по команде вынуждены его успокаивать.

12' Угловой на левом фланге заработали теперь хозяева поля, но после подачи монегаски сумели выбить мяч в центральную зону.

11' После паса с правого фланга со средней дистанции левой ногой пробивал Сантамария, но недостаточно сильно, так что Нюбель со второй попытки сумел зафиксировать мяч у себя.

10' Буриго по центральной оси ворвался в чужую штрафную площадку, обыгравшись с Токо-Экамби, но ответный пас последовал немного в противоход. Кое-как Бенжамен пробил из-под себя, но Нюбель справился, поймав мяч намертво.

9' В контратаке "Ренна" Токо-Экамби вывалился 1 на 1 с Нюбелем, но проиграл мини-дуэль вратарю. Нападающему расстраиваться не стоит, так как у него постфактум зафиксировали офсайд судьи.

8' Ещё один угловой на правом фланге заработали монегаски. Головин выполнил навес в центр штрафной площади на Дисаси, который теперь пробивал головой, но попал в защитника.

7' Российский полузащитник выглядит наиболее заметным на поле пока что, много перемещаясь, стараясь добавлять креатива в наступательных действиях "Монако".

6' Впервые "красно-чёрные" сейчас перешли с мячом через центр поля, но вскоре проиграли там борьбу и нарушили правила против Головина.

5' Очень активно действует команда Филиппа Клемана на первых минутах матча. "Ренн", похоже, не ожидал от оппонентов такой стартовой активности.

4' С левого фланга новая подача прошла в штрафную площадь хозяев, и метров с десяти головой пробил Скардовелли, однако Манданда верно занял позицию в рамке и поймал мяч намертво.

3' Угловой на правом фланге заработали гости. После подачи Головина мяч срикошетил в район 11-метровой отметки на Дисаси, который пытался пробить с ходу, но промахнулся по мячу.

2' Головин в первой атаке монегасков выполнил навес в штрафную площадку с левого фланга, но центральные защитники "Ренна" были на месте и внимательны, отбив мяч в поле.