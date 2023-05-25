  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Ренн
 
Позже
Монако
Прогнозы 48
Ренн 25% (12)
X 27.1% (13)
Монако 47.9% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Монако
3.90
4.00
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ренн
Монако

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

29 матчей

24.1%
20.7%
55.2%
7 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.88

Среднее время на гол

67
102

Всего голов

35
14

Голов в среднем за матч

2.06
1.17

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.76
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 14 0.39
Террье Мартен 9 0.25
Мюинга Арно 7 0.19
Докю Жереми 6 0.17
Буриго Бенжамен 5 (1) 0.14
Теате Артур 4 0.11
Дуэ Дезире 3 0.08
Лаборд Гаэтан 3 0.08
Тэт Флавьен 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Аблин Маттис 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (5) 0.5
Эмболо Брель 12 0.33
Головин Александр 8 0.22
Дьятта Крепен 4 0.11
Бен Сехир Элиссе 4 0.11
Дисаси Аксель 3 0.08
Фолланд Кевин 3 0.08
Марипан Гильермо 3 0.08
Боаду Мирон 3 0.08
Фофана Юссуф 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Головин Александр 5 0
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Скардовелли Вандерсон 2 1
Дисаси Аксель 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Якобс Исмаил 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Клемент Филипп 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Ренн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

2
11
Ренн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Монако
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

16
33
Ренн
71%
29%
22 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Монако
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

28
23

Волевые поражения

18
44

Голы по времени матча

Забито

41
33
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
20 Не забивали 20
7
17%
3
9%
1-15
7
17%
4
12%
16-30
2
5%
7
21%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
9
22%
4
12%
61-75
10
24%
8
24%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
5
36%
3
13%
46-60
1
7%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Забито

22
38
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
2
9%
8
21%
1-15
1
5%
7
18%
16-30
7
32%
6
16%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
4
18%
8
21%
61-75
3
14%
3
8%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
12%
3
10%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
4
15%
9
31%
76-90

Забито

63
71
26 В 1-м тайме 35
37 Во 2-м тайме 36
21 Забивали первыми 24
6 Не забивали 6
9
14%
11
15%
1-15
8
13%
11
15%
16-30
9
14%
13
18%
31-45
11
17%
13
18%
46-60
13
21%
12
17%
61-75
13
21%
11
15%
76-90

Пропущено

40
52
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 26
3
8%
4
8%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
10
25%
8
15%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
6
15%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2
Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1

Результаты матчей

Ренн
Монако

Точный счет

3:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
10 раз 56%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
3
7 раз 19%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
14 раз 39%
1
8 раз 22%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
13
5
1.5
10
8
9
9
2.5
6
12
3
15
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
1
4
14
1.5
13
5
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
31
5
17
19
1.5
23
13
11
25
2.5
9
27
4
32
3.5
3
33
2
34
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 36 27 3 6 86 - 36 84
2.
Ланс
 Заявка 36 23 9 4 62 - 28 78
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 Заявка 36 15 8 13 40 - 47 53
9.
Ницца
 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
10.
Лорьян
 Заявка 36 14 10 12 50 - 50 52
11.
Реймс
 Заявка 36 12 15 9 44 - 39 51
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Брест
 Заявка 36 10 11 15 41 - 51 41
15.
Страсбург
 Заявка 36 9 12 15 49 - 56 39
16.
Осер
 Заявка 36 8 10 18 33 - 59 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Труа
 Заявка 36 4 11 21 43 - 78 23
19.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
20.
Анже
 Заявка 36 3 6 27 31 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
14.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 14 1 3 43 - 14 43
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (4)
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.07. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.07 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Ренн 25% (12)
    X 27.1% (13)
    Монако 47.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монако
    3.90
    4.00
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн - Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Ренн - Монако

    Исход игры
    Ренн
    25% (12)
    Ничья
    27.1% (13)
    Монако
    47.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.06% (24)
    Меньше
    48.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    35.4% (17)
    1:1 Ничья
    25% (12)
    1:0 Ренн
    14.6% (7)
    2:1 Ренн
    6.3% (3)
    2:3 Монако
    4.2% (2)
    0:1 Монако
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ренн
    Монако
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     