Тур: 34. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
4:0
Конец матча
0'
30' Красная карточкаПфайффер Патрик
1:0
50' ГолРашль Тобиас
55' Желтая карточкаХолланд Фабиан
2:0
57' ГолАста Симон
3:0
71' ГолЗиб Арминдо
76' Желтая карточкаМелем Марвин
4:0
78' ГолГрин Джулиан
90'+1
Ход матча
30'
50'
1:0
55'
57'
2:0
71'
3:0
76'
78'
4:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
609 Количество передач 293
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
23
Юнг
Гидеон
24
Йон
Марко
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
16
Петков
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
40 Ben Schlicke
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кролл СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Дармштадт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.86
Среднее время на гол
64
105
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|11 (3)
|0.32
|Ахе Рагнар
|7
|0.21
|Грин Джулиан
|7 (1)
|0.21
|Михальски Дамян
|4
|0.12
|Зиб Арминдо
|4
|0.12
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Аста Симон
|2
|0.06
|Петков Лукас
|2
|0.06
|Рашль Тобиас
|2
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|Йон Марко
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12
|0.35
|Ману Брайдон
|7
|0.21
|Хонзак Матиас
|4
|0.12
|Пфайффер Патрик
|4
|0.12
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.09
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Стожилкович Филип
|3
|0.09
|Бадер Маттиас
|2
|0.06
|Ронштадт Франк
|2
|0.06
|Мюллер Янник
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|2
|Гризбек Себастьян
|7
|0
|Аста Симон
|5
|1
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Абиама Диксон
|3
|1
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Йон Марко
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Иттер Джанлука
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелем Марвин
|12
|0
|Холланд Фабиан
|11
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|2
|Ману Брайдон
|4
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Сейдель Аарон
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Бадер Маттиас
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Дармштадт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
11
6
Гройтер Фюрт
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Дармштадт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
3
Волевые поражения
9
27
Гройтер Фюрт
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
44% (15)
9% (3)
Дармштадт
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
47% (16)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
30
8
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
26
21
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
2
8%
5
24%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
10
38%
6
29%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
6
29%
76-90
Пропущено
21
22
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
9
43%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
4
19%
7
32%
76-90
Забито
18
27
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
2
11%
5
19%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
5
28%
4
15%
76-90
Пропущено
32
13
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
16%
2
15%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
5
16%
2
15%
46-60
9
28%
1
8%
61-75
5
16%
3
23%
76-90
Забито
44
48
17 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 21
4 Не забивали 6
4
9%
10
21%
1-15
7
16%
7
15%
16-30
6
14%
7
15%
31-45
11
25%
10
21%
46-60
7
16%
4
8%
61-75
9
20%
10
21%
76-90
Пропущено
53
35
18 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
8
15%
5
14%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
4
8%
6
17%
31-45
14
26%
5
14%
46-60
12
23%
6
17%
61-75
9
17%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Дармштадт
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
9 раз 26%
2:2
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 53%
2
11 раз 32%
0
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
161
98
98
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
413
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
313
Больше Меньше
295
1321
1519
232
430
133
232
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12