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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Гройтер Фюрт
4:0
Конец матча
Дармштадт
0'
30' Красная карточка
Пфайффер Патрик
1:0
50' Гол
Рашль Тобиас
55' Желтая карточка
Холланд Фабиан
2:0
57' Гол
Аста Симон
3:0
71' Гол
Зиб Арминдо
76' Желтая карточка
Мелем Марвин
4:0
78' Гол
Грин Джулиан
90'+1

Ход матча

15'
Рашль Тобиас
Юнг Гидеон
 
30'
 
Пфайффер Патрик
50'
Рашль Тобиас
1:0
55'
 
Холланд Фабиан
57'
Аста Симон
(Йон Марко)
2:0
61'
 
Кемпе Тобиас
Шнелльхардт Фабиан
61'
 
Ридель Клеменс
Ману Брайдон
61'
 
Стожилкович Филип
Хонзак Матиас
66'
Зиб Арминдо
Ахе Рагнар
 
71'
Зиб Арминдо
(Петков Лукас)
3:0
76'
 
Мелем Марвин
78'
Грин Джулиан
(Рашль Тобиас)
4:0
79'
 
Беннеттс Кинан
Мелем Марвин
79'
 
Fabio Torsiello
Титц Филлип
83'
Oualid Mhamdi
Йон Марко
 
83'
Рэбигер Сидни
Грин Джулиан
 
83'
Пюлюлю Афимико
Петков Лукас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 609 Количество передач 293
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
24
Йон
Марко
33
Maximilian
Dietz
13
Кристиансен
Макс
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
16
Петков
Лукас
30
Брунст
Александер
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Пфайффер
Патрик
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
18
Хонзак
Матиас
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
Гройтер Фюрт
4-4-2
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Дармштадт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.86

Среднее время на гол

64
105

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 11 (3) 0.32
Ахе Рагнар 7 0.21
Грин Джулиан 7 (1) 0.21
Михальски Дамян 4 0.12
Зиб Арминдо 4 0.12
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 2 0.06
Петков Лукас 2 0.06
Рашль Тобиас 2 0.06
Тильман Тимоти 1 0.03
Пюлюлю Афимико 1 0.03
Йон Марко 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Юнг Гидеон 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 0.35
Ману Брайдон 7 0.21
Хонзак Матиас 4 0.12
Пфайффер Патрик 4 0.12
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.09
Мелем Марвин 3 0.09
Стожилкович Филип 3 0.09
Бадер Маттиас 2 0.06
Ронштадт Франк 2 0.06
Мюллер Янник 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Вильхельмссон Оскар 2 0.06
Холланд Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 2
Гризбек Себастьян 7 0
Аста Симон 5 1
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Абиама Диксон 3 1
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Йон Марко 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Иттер Джанлука 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 12 0
Холланд Фабиан 11 0
Пфайффер Патрик 6 2
Ману Брайдон 4 1
Гьясула Клаус 3 1
Шнелльхардт Фабиан 4 0
Мюллер Янник 4 0
Сейдель Аарон 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Бадер Маттиас 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Стожилкович Филип 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Дармштадт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
6
Гройтер Фюрт
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Дармштадт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
3

Волевые поражения

9
27
Гройтер Фюрт
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
44% (15)
9% (3)
Дармштадт
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
47% (16)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

30
8

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

26
21
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
2
8%
5
24%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
10
38%
6
29%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Пропущено

21
22
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
9
43%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
4
19%
7
32%
76-90

Забито

18
27
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
2
11%
5
19%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Пропущено

32
13
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
16%
2
15%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
5
16%
2
15%
46-60
9
28%
1
8%
61-75
5
16%
3
23%
76-90

Забито

44
48
17 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 21
4 Не забивали 6
4
9%
10
21%
1-15
7
16%
7
15%
16-30
6
14%
7
15%
31-45
11
25%
10
21%
46-60
7
16%
4
8%
61-75
9
20%
10
21%
76-90

Пропущено

53
35
18 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
8
15%
5
14%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
4
8%
6
17%
31-45
14
26%
5
14%
46-60
12
23%
6
17%
61-75
9
17%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Дармштадт

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
9 раз 26%
2:2
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
2
11 раз 32%
0
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
9
8
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
29
5
13
21
1.5
15
19
2
32
2.5
4
30
1
33
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      УДАЛЕНИЕ! - Пфайффер Патрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 15'
      Юнг Гидеон уходит с поля. Тобиас Рашль выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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