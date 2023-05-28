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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 17'
Хольштайн Киль
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Хольштайн Киль
3.20
4.50
4.15
Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
33
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
5
Тескер
Штефан
32
Стернер
Йонас
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
31
Бартельс
Фин
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
11
Резе
Фабиан
Ганновер 96
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-3-3

История личных встреч

Ганновер 96
Хольштайн Киль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
1:0
Б2
0:3
Б2
3:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 14 (1) 0.41
Нильсен Ховард 8 0.24
Бейер Максимилиан 7 (1) 0.21
Кён Деррик 5 0.15
Шауб Луис 5 0.15
Муроя Сэй 3 0.09
Вайдандт Хендрик 2 0.06
Безушков Макс 1 0.03
Бёрнер Юлиан 1 0.03
Крайнц Лука 1 0.03
Керк Себастьян 1 (1) 0.03
Enzo Leopold 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 15 (2) 0.44
Резе Фабиан 10 (2) 0.29
Вридт Квази 3 0.09
Бартельс Фин 3 0.09
Беккер Тимо 2 0.06
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.06
Фридьонссон Хольмберт 2 0.06
Валь Хауке 2 0.06
Порат Финн 2 0.06
Мюлинг Александер 2 (1) 0.06
Коменда Марко 2 0.06
Холтби Льюис 1 0.03
Зандер Филипп 1 0.03
Арп Янн-Фите 1 0.03
Корб Юлиан 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 13 1
Нойман Фил 6 2
Кён Деррик 7 0
Нильсен Ховард 6 0
Бёрнер Юлиан 6 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Безушков Макс 2 0
Monju Momuluh 2 0
Yannik Luehrs 0 1
Стефан Леитл 1 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Antonio Foti 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 10 0
Эррас Патрик 6 0
Беккер Тимо 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Зандер Филипп 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Лоренц Симон 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Корб Юлиан 2 0
Коменда Марко 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Бартельс Фин 1 0
Холтби Льюис 1 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хольштайн Киль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

11
9
Ганновер 96
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

17
18
Ганновер 96
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Хольштайн Киль
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
28

Волевые поражения

28
27

Голы по времени матча

Забито

26
23
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
6
23%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Пропущено

21
32
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
14%
7
22%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
5
24%
5
16%
76-90

Забито

24
30
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
5
21%
2
7%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
4
17%
6
20%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
5
21%
5
17%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
14%
2
7%
1-15
5
18%
3
11%
16-30
3
11%
8
29%
31-45
5
18%
2
7%
46-60
5
18%
7
25%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Забито

50
53
26 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
11
22%
4
8%
1-15
4
8%
10
19%
16-30
11
22%
9
17%
31-45
7
14%
11
21%
46-60
7
14%
11
21%
61-75
10
20%
8
15%
76-90

Пропущено

49
60
21 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 28
7
14%
9
15%
1-15
6
12%
8
13%
16-30
8
16%
12
20%
31-45
8
16%
7
12%
46-60
9
18%
13
22%
61-75
11
22%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Хольштайн Киль

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:3
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
16
1
8
8
1.5
10
7
3
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
12
1.5
8
8
4
13
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
27
6
13
20
1.5
18
15
7
26
2.5
7
26
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 34 20 8 6 50 - 29 68
2.
Гамбург
 1:0 34 20 6 8 70 - 45 66
3.
Хайденхайм
 0:0 34 18 11 5 64 - 34 65
4.
Санкт-Паули
 0:0 34 16 10 8 54 - 38 58
5.
Падерборн
 0:0 34 16 8 10 68 - 43 56
6.
Фортуна
 0:0 34 16 8 10 57 - 43 56
7.
Карлсруэ
 0:0 34 13 7 14 55 - 52 46
8.
Кайзерслаутерн
 0:0 34 11 13 10 47 - 45 46
9.
Ганновер 96
 0:0 34 12 9 13 49 - 50 45
10.
Хольштайн Киль
 0:0 34 11 11 12 53 - 60 44
11.
Магдебург
 0:0 34 11 8 15 44 - 55 41
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 34 9 12 13 43 - 50 39
13.
Ганза
 0:0 34 11 6 17 30 - 47 39
14.
Нюрнберг
 0:0 34 9 10 15 31 - 49 37
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 34 9 10 15 41 - 57 37
16.
Арминия
 0:0 34 9 8 17 50 - 58 35
17.
Ян
 0:0 34 8 8 18 32 - 55 32
18.
Зандхаузен
 0:1 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 0:0 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 0:0 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Падерборн
 0:0 17 12 1 4 46 - 19 37
4.
Фортуна
 0:0 17 11 4 2 38 - 19 37
5.
Гамбург
 1:0 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 0:0 17 9 7 1 23 - 10 34
7.
Карлсруэ
 0:0 17 9 3 5 32 - 25 30
8.
Гройтер Фюрт
 0:0 17 7 8 2 24 - 19 29
9.
Ганновер 96
 0:0 17 8 4 5 26 - 21 28
10.
Кайзерслаутерн
 0:0 17 6 7 4 26 - 23 25
11.
Нюрнберг
 0:0 17 7 4 6 18 - 17 25
12.
Айнтрахт Бр
 0:0 17 7 3 7 23 - 22 24
13.
Хольштайн Киль
 0:0 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Магдебург
 0:0 17 5 5 7 19 - 22 20
15.
Ян
 0:0 17 4 8 5 15 - 25 20
16.
Арминия
 0:0 17 5 4 8 28 - 29 19
17.
Ганза
 0:0 17 5 2 10 16 - 24 17
18.
Зандхаузен
 0:1 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 17 9 3 5 23 - 16 30
2.
Гамбург
 1:0 17 9 3 5 32 - 25 30
3.
Хайденхайм
 0:0 17 6 7 4 23 - 18 25
4.
Санкт-Паули
 0:0 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 0:0 17 5 7 5 24 - 31 22
6.
Ганза
 0:0 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Магдебург
 0:0 17 6 3 8 25 - 33 21
9.
Падерборн
 0:0 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 0:0 17 5 4 8 19 - 24 19
11.
Ганновер 96
 0:0 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 0:0 17 4 4 9 23 - 27 16
13.
Арминия
 0:0 17 4 4 9 22 - 29 16
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 17 2 7 8 18 - 35 13
15.
Ян
 0:0 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 0:1 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Нюрнберг
 0:0 17 2 6 9 13 - 32 12
18.
Гройтер Фюрт
 0:0 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Ганновер 96
Ничья
Хольштайн Киль
3.20
4.50
4.15
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