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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 14000
Ян
2:3
Конец матча
Хайденхайм
0'
44' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
1:0
51' Гол
Овусу Принс-Осеи
2:0
57' Гол
Овусу Принс-Осеи
2:1
58' Гол в свои ворота
Саллер Бенедикт
63' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
79' Желтая карточка
Йылдырым Айгюн
82' Желтая карточка
Меес Джошуа
86' Желтая карточка
Брайткройц Стив
2:2
90' Пенальти
Бесте Ян-Никлас
2:3
90' Гол
Кляйндинст Тим
90' Желтая карточка
Эльведи Ян
90'+16

Ход матча

35'
 
Сесса Кевин
Пик Флориан
44'
Саллер Бенедикт
 
46'
 
Шиммер Штефан
Шёппнер Ян
51'
Овусу Принс-Осеи
(Фабер Конрад)
1:0
55'
 
Тоеркауф Норман
Малони Леннард
57'
Овусу Принс-Осеи
(Саллер Бенедикт)
2:0
58'
2:1
Саллер Бенедикт
63'
Овусу Принс-Осеи
 
65'
Схипноски Никлас
Фабер Конрад
 
72'
Эльведи Ян
Тальхаммер Максимилиан
 
73'
Меес Джошуа
Овусу Принс-Осеи
 
78'
 
Adrian Beck
Томалла Денис
79'
Йылдырым Айгюн
 
79'
Нахрайнер Себастьян
Саллер Бенедикт
 
79'
Jannik Graf
Йылдырым Айгюн
 
82'
Меес Джошуа
 
86'
Брайткройц Стив
 
90'
2:2
Бесте Ян-Никлас
90'
2:3
Кляйндинст Тим
(Бесте Ян-Никлас)
90'
Эльведи Ян
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 333 Количество передач 351
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
20
Гувара
Леон
8
Тальхаммер
Максимилиан
5
Гимбер
Бенедикт
11
Фабер
Конрад
19
Альберс
Андреас
18
Йылдырым
Айгюн
9
Овусу
Принс-Осеи
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Ян
4-2-3-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Ян
Хайденхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
5:4
Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
К
2:5
Б2
1:3
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
2:1
Б3
2:2
Б3
3:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.65
1.55

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 9 (1) 0.26
Калисканер Каан 6 0.18
Альберс Андреас 6 (1) 0.18
Макридис Хараламбос 3 0.09
Меес Джошуа 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Йылдырым Айгюн 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Minos Gouras 1 0.03
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 24 0.71
Бесте Ян-Никлас 12 (3) 0.35
Томалла Денис 8 0.24
Пик Флориан 3 0.09
Adrian Beck 3 0.09
Сесса Кевин 3 0.09
Шиммер Штефан 3 0.09
Майнка Патрик 3 0.09
Буш Марнон 2 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.03
Шёппнер Ян 1 0.03
Зирслебен Тим 1 0.03
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 13 0
Саллер Бенедикт 7 1
Брайткройц Стив 6 1
Эльведи Ян 7 0
Овусу Принс-Осеи 7 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Кеннеди Скотт 4 1
Йылдырым Айгюн 5 0
Гувара Леон 3 1
Меес Джошуа 4 0
Макридис Хараламбос 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Вит Кристиан 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Киршбаум Торстен 1 0
Фабер Конрад 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 9 0
Бурнич Дженис 4 1
Малони Леннард 5 0
Майнка Патрик 4 0
Пик Флориан 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Сесса Кевин 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0

Результаты матчей

Ян
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Хайденхайм
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
9
Ян
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Хайденхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

26
1

Волевые поражения

10
40
Ян
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Хайденхайм
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

18
49

Голы по времени матча

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
4
29%
1
4%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
8
35%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
1
7%
2
9%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
9
35%
0
0%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
27%
7
39%
76-90

Забито

19
40
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 18
3
16%
3
8%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
3
16%
11
28%
31-45
5
26%
2
5%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
5
26%
12
30%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
4
24%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
9
32%
4
24%
76-90

Забито

33
63
15 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 22
12 Не забивали 6
7
21%
4
6%
1-15
3
9%
9
14%
16-30
5
15%
19
30%
31-45
7
21%
7
11%
46-60
5
15%
10
16%
61-75
6
18%
14
22%
76-90

Пропущено

54
35
27 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 19
11
20%
4
11%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
7
13%
5
14%
31-45
5
9%
8
23%
46-60
6
11%
3
9%
61-75
16
30%
30%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Ян - Гамбург 1:5 Ганза - Ян 2:0 Зандхаузен - Ян 2:1
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1

Результаты матчей

Ян
Хайденхайм

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ян
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
7
9
3
14
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
27
6
10
23
1.5
19
14
3
30
2.5
11
22
1
32
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
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