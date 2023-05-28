Тур: 34. Стадион: Jahnstadion Regensburg. Зрители: 14000
2:3
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
1:0
51' ГолОвусу Принс-Осеи
2:0
57' ГолОвусу Принс-Осеи
2:1
58' Гол в свои воротаСаллер Бенедикт
63' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
79' Желтая карточкаЙылдырым Айгюн
82' Желтая карточкаМеес Джошуа
86' Желтая карточкаБрайткройц Стив
2:2
90' ПенальтиБесте Ян-Никлас
2:3
90' ГолКляйндинст Тим
90' Желтая карточкаЭльведи Ян
90'+16
Ход матча
44'
51'
1:0
57'
58'
2:1
63'
79'
82'
86'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 11
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
333 Количество передач 351
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
20
Гувара
Леон
11
Фабер
Конрад
17
Пик
Флориан
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
39 Jannik Graf
-
Главный тренер: Joe Enochs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Ян
Хайденхайм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.9
1.6
Среднее время на гол
47
56
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.65
1.55
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|9 (1)
|0.26
|Калисканер Каан
|6
|0.18
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.18
|Макридис Хараламбос
|3
|0.09
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Minos Gouras
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|24
|0.71
|Бесте Ян-Никлас
|12 (3)
|0.35
|Томалла Денис
|8
|0.24
|Пик Флориан
|3
|0.09
|Adrian Beck
|3
|0.09
|Сесса Кевин
|3
|0.09
|Шиммер Штефан
|3
|0.09
|Майнка Патрик
|3
|0.09
|Буш Марнон
|2
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|13
|0
|Саллер Бенедикт
|7
|1
|Брайткройц Стив
|6
|1
|Эльведи Ян
|7
|0
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Кеннеди Скотт
|4
|1
|Йылдырым Айгюн
|5
|0
|Гувара Леон
|3
|1
|Меес Джошуа
|4
|0
|Макридис Хараламбос
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|9
|0
|Бурнич Дженис
|4
|1
|Малони Леннард
|5
|0
|Майнка Патрик
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Сесса Кевин
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Результаты матчей
Ян
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Хайденхайм
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
9
Ян
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Хайденхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
26
1
Волевые поражения
10
40
Ян
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Хайденхайм
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
18
49
Голы по времени матча
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
4
29%
1
4%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
8
35%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
1
7%
2
9%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
9
35%
0
0%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
27%
7
39%
76-90
Забито
19
40
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 18
3
16%
3
8%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
3
16%
11
28%
31-45
5
26%
2
5%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
5
26%
12
30%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
4
24%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
9
32%
4
24%
76-90
Забито
33
63
15 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 22
12 Не забивали 6
7
21%
4
6%
1-15
3
9%
9
14%
16-30
5
15%
19
30%
31-45
7
21%
7
11%
46-60
5
15%
10
16%
61-75
6
18%
14
22%
76-90
Пропущено
54
35
27 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 19
11
20%
4
11%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
7
13%
5
14%
31-45
5
9%
8
23%
46-60
6
11%
3
9%
61-75
16
30%
30%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Ян - Гамбург 1:5 Ганза - Ян 2:0 Зандхаузен - Ян 2:1
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1
Результаты матчей
Ян
Хайденхайм
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ян
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
511
125
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
124
512
79
314
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
276
1023
1914
330
1122
132
429
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12