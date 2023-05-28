Тур: 34. Стадион: Бентелер Арена. Зрители: 15000
0'
0:1
20' ГолШлаймер Лукас
40' Желтая карточкаХорн Яннес
64' Желтая карточкаШалленберг Рон
73' Желтая карточкаNathaniel Brown
83' Желтая карточкаХюнемайер Уве
90'+4
Ход матча
20'
40'
64'
73'
83'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
529 Количество передач 302
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
38
Хорн
Яннес
42
Can
Uzun
23
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Kai Klefisch
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Рейхерт ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
История личных встреч
Падерборн
Нюрнберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.32
|Пирингер Марвин
|10
|0.29
|Муслия Флоран
|10 (6)
|0.29
|Платте Феликс
|7
|0.21
|Sirlord Conteh
|6
|0.18
|Юстван Юлиан
|5
|0.15
|Србени Деннис
|4
|0.12
|Рор Максимилиан
|3
|0.09
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Хеуэр Яннис
|3
|0.09
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|11 (2)
|0.32
|Лохкемпер Феликс
|3
|0.09
|Дафернер Кристоф
|3
|0.09
|Валентини Энрико
|2
|0.06
|Темпельман Лино
|2
|0.06
|Кастроп Йенс
|2
|0.06
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Шлаймер Лукас
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|8
|0
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Муслия Флоран
|6
|0
|Рор Максимилиан
|5
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Niclas Nadj
|2
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|7
|0
|Валентини Энрико
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Темпельман Лино
|6
|0
|Кастроп Йенс
|4
|1
|Гайс Йоханнес
|5
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Хорн Яннес
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Nathaniel Brown
|1
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
29% (5)
0% (0)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
3
11
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Нюрнберг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
18
15
Падерборн
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
32% (11)
15% (5)
Нюрнберг
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
21
26
Голы по времени матча
Забито
44
15
14 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
6
14%
2
13%
1-15
5
11%
2
13%
16-30
3
7%
1
7%
31-45
11
25%
5
33%
46-60
8
18%
1
7%
61-75
11
25%
4
27%
76-90
Пропущено
22
31
16 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
18%
3
10%
1-15
5
23%
7
23%
16-30
7
32%
8
26%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
2
9%
7
23%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
1
5%
3
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
7
39%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
29%
29%
4
24%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
21%
6
35%
76-90
Забито
66
33
25 В 1-м тайме 12
41 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
7
11%
5
15%
1-15
11
17%
2
6%
16-30
7
11%
5
15%
31-45
14
21%
8
24%
46-60
11
17%
2
6%
61-75
16
24%
11
33%
76-90
Пропущено
46
48
28 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
8
17%
3
6%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
14
30%
12
25%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
3
7%
7
15%
61-75
7
15%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0
Результаты матчей
Падерборн
Нюрнберг
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
Точный счет
2:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
14 раз 41%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
116
611
107
116
512
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
98
611
512
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
2014
1717
1123
1222
133
628
331
133
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12