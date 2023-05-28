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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 15000
Падерборн
0:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
0:1
20' Гол
Шлаймер Лукас
40' Желтая карточка
Хорн Яннес
64' Желтая карточка
Шалленберг Рон
73' Желтая карточка
Nathaniel Brown
83' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
90'+4

Ход матча

14'
Kai Klefisch
Хеуэр Яннис
 
20'
0:1
Шлаймер Лукас
(Валентини Энрико)
40'
 
Хорн Яннес
64'
Шалленберг Рон
 
65'
 
Дафернер Кристоф
Can Uzun
67'
Niclas Nadj
Муслия Флоран
 
67'
Лайпертц Роберт
Sirlord Conteh
 
73'
 
Nathaniel Brown
74'
 
Шуранов Эрик
Шлаймер Лукас
74'
 
Лоуренс Джеймс
Хорн Яннес
80'
Хюнемайер Уве
Tobias Mueller
 
80'
Србени Деннис
Пирингер Марвин
 
83'
Хюнемайер Уве
 
89'
 
Кёпке Паскаль
Нюрнбергер Фабиан

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 529 Количество передач 302
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
8
Шалленберг
Рон
15
Tobias
Mueller
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
9
Пирингер
Марвин
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
3
Фофана
Садик
38
Хорн
Яннес
35
Nathaniel
Brown
36
Шлаймер
Лукас
6
Темпельман
Лино
29
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
42
Can
Uzun
23
Дуа
Квадво
Падерборн
3-4-2-1
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Падерборн
Нюрнберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.32
Пирингер Марвин 10 0.29
Муслия Флоран 10 (6) 0.29
Платте Феликс 7 0.21
Sirlord Conteh 6 0.18
Юстван Юлиан 5 0.15
Србени Деннис 4 0.12
Рор Максимилиан 3 0.09
Шалленберг Рон 3 0.09
Хеуэр Яннис 3 0.09
Обермайр Рафаэль 2 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Niclas Nadj 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.32
Лохкемпер Феликс 3 0.09
Дафернер Кристоф 3 0.09
Валентини Энрико 2 0.06
Темпельман Лино 2 0.06
Кастроп Йенс 2 0.06
Дели Матс Мёллер 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Nathaniel Brown 1 0.03
Шлаймер Лукас 1 0.03
Хюбнер Флориан 1 0.03
Гиамера Ян 1 0.03
Винтцаймер Мануэль 1 0.03
Шуранов Эрик 1 (1) 0.03
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Кёпке Паскаль 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 8 0
Пирингер Марвин 5 1
Муслия Флоран 6 0
Рор Максимилиан 5 0
Tobias Mueller 4 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Хюнемайер Уве 3 0
Шустер Марко 2 0
Србени Деннис 2 0
Платте Феликс 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Niclas Nadj 2 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 7 0
Валентини Энрико 5 1
Гиамера Ян 6 0
Темпельман Лино 6 0
Кастроп Йенс 4 1
Гайс Йоханнес 5 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Думан Тайлан 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Хорн Яннес 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Флик Флориан 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Nathaniel Brown 1 0
Лохкемпер Феликс 1 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0

Результаты матчей

Падерборн
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
29% (5)
0% (0)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

3
11
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Нюрнберг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

18
15
Падерборн
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
32% (11)
15% (5)
Нюрнберг
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

21
26

Голы по времени матча

Забито

44
15
14 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
6
14%
2
13%
1-15
5
11%
2
13%
16-30
3
7%
1
7%
31-45
11
25%
5
33%
46-60
8
18%
1
7%
61-75
11
25%
4
27%
76-90

Пропущено

22
31
16 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
18%
3
10%
1-15
5
23%
7
23%
16-30
7
32%
8
26%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
2
9%
7
23%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
1
5%
3
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
7
39%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
29%
29%
4
24%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
21%
6
35%
76-90

Забито

66
33
25 В 1-м тайме 12
41 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
7
11%
5
15%
1-15
11
17%
2
6%
16-30
7
11%
5
15%
31-45
14
21%
8
24%
46-60
11
17%
2
6%
61-75
16
24%
11
33%
76-90

Пропущено

46
48
28 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
8
17%
3
6%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
14
30%
12
25%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
3
7%
7
15%
61-75
7
15%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0

Результаты матчей

Падерборн
Нюрнберг

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%

Точный счет

2:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
14 раз 41%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
11
6
1.5
6
11
10
7
2.5
1
16
5
12
3.5
3
14
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
20
14
17
17
1.5
11
23
12
22
2.5
1
33
6
28
3.5
3
31
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
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