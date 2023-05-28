Тур: 34. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
3'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
25
Диаките
Умар
26
Бахманн
Яник
38
Эвина
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Эвина ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Зандхаузен
Гамбург
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.18
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.18
|Эшвайн Александер
|4
|0.12
|Бахманн Яник
|3
|0.09
|Думич Дарио
|3
|0.09
|Эвина Франк
|3
|0.09
|Жиров Александр
|2
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.06
|Папела Мервиль
|2
|0.06
|Айдини Басхким
|2
|0.06
|Суку Себио
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|19
|0.56
|Рейс Людовит
|9
|0.26
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.24
|Бенеш Ласло
|6 (2)
|0.18
|Киттель Сонни
|5 (1)
|0.15
|Джатта Бейкери
|4
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Хайер Моритц
|3
|0.09
|Мухайм Миро
|2
|0.06
|Вушкович Марио
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|2
|0.06
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Бильбия Филип
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|10
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Папела Мервиль
|6
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Кутуджу Ахмед
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Эвина Франк
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|7
|1
|Хайер Моритц
|8
|0
|Мухайм Миро
|8
|0
|Джатта Бейкери
|6
|1
|Мефферт Йонас
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Бенеш Ласло
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|1
|Давид Йонас
|4
|0
|Киттель Сонни
|3
|0
|Глацель Роберт
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Гамбург
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
12
9
Зандхаузен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Гамбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
6
Волевые поражения
9
33
Зандхаузен
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
33% (11)
15% (5)
Гамбург
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
21
42
Голы по времени матча
Забито
18
30
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
6%
3
10%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
6
33%
1
3%
46-60
4
22%
5
17%
61-75
4
22%
11
37%
76-90
Пропущено
32
26
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
13%
5
19%
1-15
8
25%
4
15%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
3
9%
6
23%
76-90
Забито
19
36
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
7
37%
2
6%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
2
11%
6
17%
31-45
1
5%
8
22%
46-60
5
26%
3
8%
61-75
2
11%
10
28%
76-90
Пропущено
28
22
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
2
7%
4
18%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
11
39%
7
32%
76-90
Забито
37
66
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 19
10 Не забивали 5
8
22%
5
8%
1-15
3
8%
11
17%
16-30
4
11%
12
18%
31-45
7
19%
9
14%
46-60
9
24%
8
12%
61-75
6
16%
21
32%
76-90
Пропущено
60
48
24 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 24
6
10%
9
19%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
9
15%
6
13%
31-45
12
20%
6
13%
46-60
10
17%
9
19%
61-75
14
23%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ян 2:1
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0
Результаты матчей
Зандхаузен
Гамбург
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
1 раз 3%
2
13 раз 39%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
610
116
115
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
512
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
285
1122
2310
132
1023
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|50 - 29
|68
|2.
|1:0
|34
|20
|6
|8
|70 - 45
|66
|3.
|0:0
|34
|18
|11
|5
|64 - 34
|65
|4.
|0:0
|34
|16
|10
|8
|54 - 38
|58
|5.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|6.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|57 - 43
|56
|7.
|0:0
|34
|13
|7
|14
|55 - 52
|46
|8.
|0:0
|34
|11
|13
|10
|47 - 45
|46
|9.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|49 - 50
|45
|10.
|0:0
|34
|11
|11
|12
|53 - 60
|44
|11.
|0:0
|34
|11
|8
|15
|44 - 55
|41
|12.
|0:0
|34
|9
|12
|13
|43 - 50
|39
|13.
|0:0
|34
|11
|6
|17
|30 - 47
|39
|14.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|31 - 49
|37
|15.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|41 - 57
|37
|16.
|0:0
|34
|9
|8
|17
|50 - 58
|35
|17.
|0:0
|34
|8
|8
|18
|32 - 55
|32
|18.
|0:1
|34
|7
|7
|20
|35 - 63
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|4
|1
|41 - 16
|40
|2.
|0:0
|17
|11
|5
|1
|27 - 13
|38
|3.
|0:0
|17
|12
|1
|4
|46 - 19
|37
|4.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 19
|37
|5.
|1:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 20
|36
|6.
|0:0
|17
|9
|7
|1
|23 - 10
|34
|7.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|32 - 25
|30
|8.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|24 - 19
|29
|9.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|10.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|12.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|13.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|29 - 29
|22
|14.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 22
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|15 - 25
|20
|16.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|28 - 29
|19
|17.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|16 - 24
|17
|18.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|2.
|1:0
|17
|9
|3
|5
|32 - 25
|30
|3.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|31 - 28
|24
|5.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|24 - 31
|22
|6.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 23
|22
|7.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|8.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|25 - 33
|21
|9.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|22 - 24
|19
|10.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|23 - 29
|17
|12.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|23 - 27
|16
|13.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|22 - 29
|16
|14.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|18 - 35
|13
|15.
|0:0
|17
|4
|0
|13
|17 - 30
|12
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|17.
|0:0
|17
|2
|6
|9
|13 - 32
|12
|18.
|0:0
|17
|2
|4
|11
|19 - 31
|10
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10