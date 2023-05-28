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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 15000
Зандхаузен
0:1
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
3' Гол
Жан-Люк Домпе
30' Желтая карточка
Сухонен Ансси
49' Желтая карточка
Киттель Сонни
89' Желтая карточка
Адеми Кемаль
90' Желтая карточка
Глацель Роберт
90'+5
1
Древес
Патрик
3
Думич
Дарио
25
Диаките
Умар
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
20
Чалханоглу
Керим
6
Abu-Bekir
El-Zein
24
Папела
Мервиль
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
38
Эвина
Франк
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
8
Бенеш
Ласло
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Зандхаузен
3-4-2-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Зандхаузен
Гамбург

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
1:5
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.18
Кинсомби Давид 6 (1) 0.18
Эшвайн Александер 4 0.12
Бахманн Яник 3 0.09
Думич Дарио 3 0.09
Эвина Франк 3 0.09
Жиров Александр 2 0.06
Кутуджу Ахмед 2 0.06
Папела Мервиль 2 0.06
Айдини Басхким 2 0.06
Суку Себио 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Окороджи Чима 0 0
Abu-Bekir El-Zein 0 0
Ценга Эрик 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 19 0.56
Рейс Людовит 9 0.26
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.24
Бенеш Ласло 6 (2) 0.18
Киттель Сонни 5 (1) 0.15
Джатта Бейкери 4 0.12
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Хайер Моритц 3 0.09
Мухайм Миро 2 0.06
Вушкович Марио 2 0.06
Немет Ондраш 2 0.06
Давид Йонас 1 0.03
Бильбия Филип 1 0.03
Tom Sanne 1 0.03
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Шонлау Себастьян 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 10 1
Бахманн Яник 8 0
Папела Мервиль 6 0
Трибулл Том 4 1
Ценга Эрик 5 0
Кинсомби Давид 5 0
Кутуджу Ахмед 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Жиров Александр 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Эвина Франк 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Окороджи Чима 2 0
Адеми Кемаль 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 7 1
Хайер Моритц 8 0
Мухайм Миро 8 0
Джатта Бейкери 6 1
Мефферт Йонас 6 0
Монтеро Франcиско 2 2
Бенеш Ласло 5 0
Рейс Людовит 5 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 1
Киттель Сонни 4 0
Глацель Роберт 4 0
Давид Йонас 4 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Сухонен Ансси 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Гамбург
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

12
9
Зандхаузен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Гамбург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
6

Волевые поражения

9
33
Зандхаузен
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
35% (12)
15% (5)
Гамбург
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

21
42

Голы по времени матча

Забито

18
31
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
6
33%
1
3%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
4
22%
11
35%
76-90

Пропущено

33
26
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
15%
5
19%
1-15
8
24%
4
15%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
3
9%
6
23%
76-90

Забито

19
36
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
7
37%
2
6%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
2
11%
6
17%
31-45
1
5%
8
22%
46-60
5
26%
3
8%
61-75
2
11%
10
28%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
2
7%
4
18%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
11
39%
7
32%
76-90

Забито

37
67
15 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
8
22%
6
9%
1-15
3
8%
11
16%
16-30
4
11%
12
18%
31-45
7
19%
9
13%
46-60
9
24%
8
12%
61-75
6
16%
21
31%
76-90

Пропущено

61
48
25 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 24
7
11%
9
19%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
9
15%
6
13%
31-45
12
20%
6
13%
46-60
10
16%
9
19%
61-75
14
23%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ян 2:1
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0

Результаты матчей

Зандхаузен
Гамбург

Точный счет

1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
10 раз 29%
3
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
11
6
1
16
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
29
5
11
23
1.5
23
11
1
33
2.5
10
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
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    • 3'
      Ransford Koenigsdoerffer сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Жан-Люк Домпе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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