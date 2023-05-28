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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 47956
Кайзерслаутерн
0:3
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
17' Гол
Ковнацки Давид
25' Красная карточка
Циммер Жан
32' Желтая карточка
Обердорф Тим
43' Желтая карточка
Ковнацки Давид
45' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
65' Желтая карточка
Бойд Терренс
0:2
76' Гол
Ковнацки Давид
0:3
89' Гол
Гинчек Даниэль
90'+2
1
Луте
Андреас
22
Lars
Buenning
2
Томяк
Борис
37
Дурм
Эрик
8
Циммер
Жан
25
Опоку
Аарон
10
Клемент
Филипп
16
Нихус
Юлиан
19
Ганслик
Даниэль
13
Бойд
Терренс
11
Редондо
Кенни
33
Кастенмайер
Флориан
8
Карбовник
Михал
15
Обердорф
Тим
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
25
Циммерман
Маттиас
23
Аппелькамп
Синта
11
Клаус
Феликс
9
Ковнацки
Давид
19
Ийоха
Эммануэль
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Фортуна
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Фортуна

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 13 0.38
Редондо Кенни 5 0.15
Хёршер Филипп 5 0.15
Краус Кевин II 4 (1) 0.12
Вундерлих Мике 4 (2) 0.12
Клемент Филипп 3 (1) 0.09
Томяк Борис 3 0.09
Ганслик Даниэль 3 0.09
Опоку Аарон 2 0.06
Лобингер Лекс-Тигер 2 0.06
Нихус Юлиан 2 0.06
Де Превиль Николя 1 0.03
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 14 (3) 0.41
Аппелькамп Синта 6 0.18
Клаус Феликс 6 0.18
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.18
Гинчек Даниэль 4 (1) 0.12
Петерсон Кристофер 4 0.12
Ийоха Эммануэль 4 0.12
Циммерман Маттиас 3 0.09
Кларер Кристоф 2 0.06
Обердорф Тим 2 0.06
Хоффманн Андре 2 0.06
Зоботка Марсель 2 0.06
Карбовник Михал 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Jona Niemiec 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Хендрикс Йоррит 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 8 1
Томяк Борис 9 0
Дурм Эрик 7 0
Бойд Терренс 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Рапп Николай 4 0
Цолински Бен 4 0
Бормут Робин 4 0
Клемент Филипп 4 0
Ганслик Даниэль 4 0
Лобингер Лекс-Тигер 4 0
Цук Хендрик 2 1
Де Превиль Николя 2 0
Хёршер Филипп 2 0
Опоку Аарон 2 0
Краус Кевин II 2 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 9 0
Кларер Кристоф 8 0
Де Вейс Йорди 6 1
Зоботка Марсель 6 1
Клаус Феликс 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Хоффманн Андре 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Карбовник Михал 5 0
Циммерман Маттиас 4 0
Обердорф Тим 4 0
Гинчек Даниэль 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Фортуна
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

14
7
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Фортуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

21
39
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Фортуна
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

35
46

Голы по времени матча

Забито

27
22
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
11
41%
5
23%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
16%
1
4%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
9
36%
6
25%
76-90

Забито

21
40
3 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
0
0%
6
15%
1-15
1
5%
11
28%
16-30
2
10%
2
5%
31-45
7
33%
4
10%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
8
38%
10
25%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
14%
3
18%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

48
62
11 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 7
4
8%
8
13%
1-15
2
4%
14
23%
16-30
5
10%
5
8%
31-45
9
19%
10
16%
46-60
9
19%
10
16%
61-75
19
40%
15
24%
76-90

Пропущено

47
41
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
7
15%
4
10%
1-15
7
15%
8
20%
16-30
7
15%
5
12%
31-45
8
17%
8
20%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
12
26%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Фортуна

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
2
11 раз 32%
3
6 раз 18%
1
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
9 раз 26%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
12
5
3
14
2.5
8
9
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
7
10
4
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
27
7
18
16
1.5
19
15
7
27
2.5
10
24
1
33
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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