Тур: 34. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 47956
0:3
Конец матча
0'
0:1
17' ГолКовнацки Давид
25' Красная карточкаЦиммер Жан
32' Желтая карточкаОбердорф Тим
43' Желтая карточкаКовнацки Давид
45' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
65' Желтая карточкаБойд Терренс
0:2
76' ГолКовнацки Давид
0:3
89' ГолГинчек Даниэль
90'+2
Ход матча
17'
0:1
25'
32'
43'
65'
76'
0:2
80'
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
297 Количество передач 498
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
37
Дурм
Эрик
25
Опоку
Аарон
16
Нихус
Юлиан
13
Бойд
Терренс
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
-
25 Опоку АаронЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
-
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Фортуна
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|13
|0.38
|Редондо Кенни
|5
|0.15
|Хёршер Филипп
|5
|0.15
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.12
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.12
|Клемент Филипп
|3 (1)
|0.09
|Томяк Борис
|3
|0.09
|Ганслик Даниэль
|3
|0.09
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Лобингер Лекс-Тигер
|2
|0.06
|Нихус Юлиан
|2
|0.06
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|14 (3)
|0.41
|Аппелькамп Синта
|6
|0.18
|Клаус Феликс
|6
|0.18
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.18
|Гинчек Даниэль
|4 (1)
|0.12
|Петерсон Кристофер
|4
|0.12
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.12
|Циммерман Маттиас
|3
|0.09
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Обердорф Тим
|2
|0.06
|Хоффманн Андре
|2
|0.06
|Зоботка Марсель
|2
|0.06
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|8
|1
|Томяк Борис
|9
|0
|Дурм Эрик
|7
|0
|Бойд Терренс
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Рапп Николай
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Бормут Робин
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Ганслик Даниэль
|4
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Хёршер Филипп
|2
|0
|Опоку Аарон
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|9
|0
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|6
|1
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Клаус Феликс
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Циммерман Маттиас
|4
|0
|Обердорф Тим
|4
|0
|Гинчек Даниэль
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Фортуна
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
14
7
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Фортуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
21
39
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Фортуна
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
35
46
Голы по времени матча
Забито
27
22
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
11
41%
5
23%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
16%
1
4%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
9
36%
6
25%
76-90
Забито
21
40
3 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
0
0%
6
15%
1-15
1
5%
11
28%
16-30
2
10%
2
5%
31-45
7
33%
4
10%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
8
38%
10
25%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
14%
3
18%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
48
62
11 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 7
4
8%
8
13%
1-15
2
4%
14
23%
16-30
5
10%
5
8%
31-45
9
19%
10
16%
46-60
9
19%
10
16%
61-75
19
40%
15
24%
76-90
Пропущено
47
41
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
7
15%
4
10%
1-15
7
15%
8
20%
16-30
7
15%
5
12%
31-45
8
17%
8
20%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
12
26%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Фортуна
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
2
11 раз 32%
3
6 раз 18%
1
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
9 раз 26%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
161
107
125
314
89
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
89
710
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
277
1816
1915
727
1024
133
331
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12