  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 17'
Карлсруэ
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Карлсруэ
5.00
4.80
5.00
Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
24
Меткалф
Коннор
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
18
Брозински
Даниэль
17
Куэто
Лукас
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
14
Кауфманн
Миккель
Санкт-Паули
3-4-3
Карлсруэ
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Карлсруэ

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
4:4
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:4
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:4

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.7

Среднее время на гол

57
52

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.67

Среднее время на гол

81
54

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.68

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
53

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 9 0.26
Ирвайн Джексон 8 0.24
Хартель Марсель 5 0.15
Эггештайн Йоханнес 5 0.15
Салиакас Манолис 4 0.12
Медич Яков 4 0.12
Oladapo Afolayan 3 0.09
Меткалф Коннор 3 0.09
Пакарада Леарт 2 (1) 0.06
Смит Эрик 2 0.06
Elias Saad 2 0.06
Отто Давид 2 0.06
Джигала Адам 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Немет Давид 1 0.03
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 12 0.35
Ванитцек Марвин 10 (4) 0.29
Кауфманн Миккель 10 0.29
Небель Пауль 4 0.12
Йенсен Леон 4 0.12
Рапп Симоне 3 0.09
Хайзе Филип 3 0.09
Гондорф Жером 2 0.06
Батмаз Малик 2 0.06
Юнг Себастьян 1 0.03
Куэто Лукас 1 0.03
Брайтхаупт Тим 1 0.03
Франке Марсель 1 0.03
Зивзивадзе Буду 1 0.03
Брозински Даниэль 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Oladapo Afolayan 4 1
Смит Эрик 5 0
Пакарада Леарт 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Метс Кароль 3 0
Василь Никола 3 0
Отто Давид 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Мауридес Жуниор 2 0
Байфус Марцель 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Elias Saad 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 11 1
Гондорф Жером 6 1
Амброзиус Стефан 6 1
Кауфманн Миккель 6 0
Небель Пауль 6 0
Йенсен Леон 5 0
Юнг Себастьян 4 0
Хайзе Филип 4 0
Ванитцек Марвин 4 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Кобальд Кристоф 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Тиеде Марко 1 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Батмаз Малик 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Карлсруэ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
10
Санкт-Паули
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

27
29
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

32
39

Голы по времени матча

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
3
14%
6
26%
1-15
4
18%
5
22%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
5
23%
5
22%
61-75
5
23%
1
4%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
1
9%
6
22%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
2
18%
8
30%
30%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Забито

33
34
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
6%
4
12%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
3
9%
1
3%
46-60
6
18%
9
26%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
15%
5
22%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
27%
5
22%
76-90

Забито

55
57
26 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
5
9%
10
18%
1-15
9
16%
12
21%
16-30
12
22%
8
14%
31-45
5
9%
5
9%
46-60
11
20%
14
25%
61-75
13
24%
8
14%
76-90

Пропущено

37
50
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
6
16%
5
10%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
6
16%
11
22%
31-45
7
19%
8
16%
46-60
3
8%
11
22%
61-75
9
24%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Карлсруэ

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
10
7
3
13
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
6
10
5
12
2.5
2
14
3
14
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
26
7
16
17
1.5
16
17
8
25
2.5
7
26
3
30
3.5
4
29
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 34 20 8 6 50 - 29 68
2.
Гамбург
 1:0 34 20 6 8 70 - 45 66
3.
Хайденхайм
 0:0 34 18 11 5 64 - 34 65
4.
Санкт-Паули
 0:0 34 16 10 8 54 - 38 58
5.
Падерборн
 0:0 34 16 8 10 68 - 43 56
6.
Фортуна
 0:0 34 16 8 10 57 - 43 56
7.
Карлсруэ
 0:0 34 13 7 14 55 - 52 46
8.
Кайзерслаутерн
 0:0 34 11 13 10 47 - 45 46
9.
Ганновер 96
 0:0 34 12 9 13 49 - 50 45
10.
Хольштайн Киль
 0:0 34 11 11 12 53 - 60 44
11.
Магдебург
 0:0 34 11 8 15 44 - 55 41
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 34 9 12 13 43 - 50 39
13.
Ганза
 0:0 34 11 6 17 30 - 47 39
14.
Нюрнберг
 0:0 34 9 10 15 31 - 49 37
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 34 9 10 15 41 - 57 37
16.
Арминия
 0:0 34 9 8 17 50 - 58 35
17.
Ян
 0:0 34 8 8 18 32 - 55 32
18.
Зандхаузен
 0:1 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 0:0 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 0:0 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Падерборн
 0:0 17 12 1 4 46 - 19 37
4.
Фортуна
 0:0 17 11 4 2 38 - 19 37
5.
Гамбург
 1:0 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 0:0 17 9 7 1 23 - 10 34
7.
Карлсруэ
 0:0 17 9 3 5 32 - 25 30
8.
Гройтер Фюрт
 0:0 17 7 8 2 24 - 19 29
9.
Ганновер 96
 0:0 17 8 4 5 26 - 21 28
10.
Кайзерслаутерн
 0:0 17 6 7 4 26 - 23 25
11.
Нюрнберг
 0:0 17 7 4 6 18 - 17 25
12.
Айнтрахт Бр
 0:0 17 7 3 7 23 - 22 24
13.
Хольштайн Киль
 0:0 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Магдебург
 0:0 17 5 5 7 19 - 22 20
15.
Ян
 0:0 17 4 8 5 15 - 25 20
16.
Арминия
 0:0 17 5 4 8 28 - 29 19
17.
Ганза
 0:0 17 5 2 10 16 - 24 17
18.
Зандхаузен
 0:1 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 17 9 3 5 23 - 16 30
2.
Гамбург
 1:0 17 9 3 5 32 - 25 30
3.
Хайденхайм
 0:0 17 6 7 4 23 - 18 25
4.
Санкт-Паули
 0:0 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 0:0 17 5 7 5 24 - 31 22
6.
Ганза
 0:0 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Магдебург
 0:0 17 6 3 8 25 - 33 21
9.
Падерборн
 0:0 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 0:0 17 5 4 8 19 - 24 19
11.
Ганновер 96
 0:0 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 0:0 17 4 4 9 23 - 27 16
13.
Арминия
 0:0 17 4 4 9 22 - 29 16
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 17 2 7 8 18 - 35 13
15.
Ян
 0:0 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 0:1 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Нюрнберг
 0:0 17 2 6 9 13 - 32 12
18.
Гройтер Фюрт
 0:0 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Карлсруэ
5.00
4.80
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:0 Карлсруэ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санкт-Паули
Карлсруэ
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 