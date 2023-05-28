Тур: 34. Стадион: Millerntor Stadion.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
17
Куэто
Лукас
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Санкт-Паули
Карлсруэ
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.7
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.67
Среднее время на гол
81
54
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.68
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
53
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|9
|0.26
|Ирвайн Джексон
|8
|0.24
|Хартель Марсель
|5
|0.15
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.15
|Салиакас Манолис
|4
|0.12
|Медич Яков
|4
|0.12
|Oladapo Afolayan
|3
|0.09
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Пакарада Леарт
|2 (1)
|0.06
|Смит Эрик
|2
|0.06
|Elias Saad
|2
|0.06
|Отто Давид
|2
|0.06
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|12
|0.35
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.29
|Кауфманн Миккель
|10
|0.29
|Небель Пауль
|4
|0.12
|Йенсен Леон
|4
|0.12
|Рапп Симоне
|3
|0.09
|Хайзе Филип
|3
|0.09
|Гондорф Жером
|2
|0.06
|Батмаз Малик
|2
|0.06
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Oladapo Afolayan
|4
|1
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Метс Кароль
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|11
|1
|Гондорф Жером
|6
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Кауфманн Миккель
|6
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Кобальд Кристоф
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Карлсруэ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
10
Санкт-Паули
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
27
29
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
32
39
Голы по времени матча
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
3
14%
6
26%
1-15
4
18%
5
22%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
5
23%
5
22%
61-75
5
23%
1
4%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
1
9%
6
22%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
2
18%
8
30%
30%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Забито
33
34
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
6%
4
12%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
3
9%
1
3%
46-60
6
18%
9
26%
61-75
8
24%
7
21%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
15%
5
22%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
27%
5
22%
76-90
Забито
55
57
26 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
5
9%
10
18%
1-15
9
16%
12
21%
16-30
12
22%
8
14%
31-45
5
9%
5
9%
46-60
11
20%
14
25%
61-75
13
24%
8
14%
76-90
Пропущено
37
50
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
6
16%
5
10%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
6
16%
11
22%
31-45
7
19%
8
16%
46-60
3
8%
11
22%
61-75
9
24%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Карлсруэ
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
79
107
313
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
98
610
512
214
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
267
1617
1617
825
726
330
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|50 - 29
|68
|2.
|1:0
|34
|20
|6
|8
|70 - 45
|66
|3.
|0:0
|34
|18
|11
|5
|64 - 34
|65
|4.
|0:0
|34
|16
|10
|8
|54 - 38
|58
|5.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|6.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|57 - 43
|56
|7.
|0:0
|34
|13
|7
|14
|55 - 52
|46
|8.
|0:0
|34
|11
|13
|10
|47 - 45
|46
|9.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|49 - 50
|45
|10.
|0:0
|34
|11
|11
|12
|53 - 60
|44
|11.
|0:0
|34
|11
|8
|15
|44 - 55
|41
|12.
|0:0
|34
|9
|12
|13
|43 - 50
|39
|13.
|0:0
|34
|11
|6
|17
|30 - 47
|39
|14.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|31 - 49
|37
|15.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|41 - 57
|37
|16.
|0:0
|34
|9
|8
|17
|50 - 58
|35
|17.
|0:0
|34
|8
|8
|18
|32 - 55
|32
|18.
|0:1
|34
|7
|7
|20
|35 - 63
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|4
|1
|41 - 16
|40
|2.
|0:0
|17
|11
|5
|1
|27 - 13
|38
|3.
|0:0
|17
|12
|1
|4
|46 - 19
|37
|4.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 19
|37
|5.
|1:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 20
|36
|6.
|0:0
|17
|9
|7
|1
|23 - 10
|34
|7.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|32 - 25
|30
|8.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|24 - 19
|29
|9.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|10.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|12.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|13.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|29 - 29
|22
|14.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 22
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|15 - 25
|20
|16.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|28 - 29
|19
|17.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|16 - 24
|17
|18.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|2.
|1:0
|17
|9
|3
|5
|32 - 25
|30
|3.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|31 - 28
|24
|5.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|24 - 31
|22
|6.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 23
|22
|7.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|8.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|25 - 33
|21
|9.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|22 - 24
|19
|10.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|23 - 29
|17
|12.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|23 - 27
|16
|13.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|22 - 29
|16
|14.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|18 - 35
|13
|15.
|0:0
|17
|4
|0
|13
|17 - 30
|12
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|17.
|0:0
|17
|2
|6
|9
|13 - 32
|12
|18.
|0:0
|17
|2
|4
|11
|19 - 31
|10
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10