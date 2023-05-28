Тур: 34. Стадион: Millerntor Stadion.
1:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаКуэто Лукас
44' Желтая карточкаМетс Кароль
0:1
45' ГолШлойзенер Фабиан
1:1
58' ГолПакарада Леарт
73' Желтая карточкаНебель Пауль
77' Желтая карточкаЦандер Лука-Милан
78' Желтая карточкаКобальд Кристоф
90' Желтая карточкаРицка Ларс
90'+4
Ход матча
39'
44'
45'
58'
1:1
73'
78'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
559 Количество передач 256
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
17
Куэто
Лукас
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Санкт-Паули
Карлсруэ
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.7
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.67
Среднее время на гол
81
54
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.68
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
53
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|9
|0.26
|Ирвайн Джексон
|8
|0.24
|Хартель Марсель
|5
|0.15
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.15
|Салиакас Манолис
|4
|0.12
|Медич Яков
|4
|0.12
|Пакарада Леарт
|3 (1)
|0.09
|Oladapo Afolayan
|3
|0.09
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Смит Эрик
|2
|0.06
|Elias Saad
|2
|0.06
|Отто Давид
|2
|0.06
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|13
|0.38
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.29
|Кауфманн Миккель
|10
|0.29
|Небель Пауль
|4
|0.12
|Йенсен Леон
|4
|0.12
|Рапп Симоне
|3
|0.09
|Хайзе Филип
|3
|0.09
|Гондорф Жером
|2
|0.06
|Батмаз Малик
|2
|0.06
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Oladapo Afolayan
|4
|1
|Смит Эрик
|5
|0
|Метс Кароль
|4
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|11
|1
|Гондорф Жером
|6
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Небель Пауль
|7
|0
|Кауфманн Миккель
|6
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Кобальд Кристоф
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Куэто Лукас
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Карлсруэ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
11
Санкт-Паули
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
27
29
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
33
40
Голы по времени матча
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
13%
6
25%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
5
22%
5
21%
61-75
5
22%
1
4%
76-90
Пропущено
12
28
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
2
17%
8
29%
61-75
2
17%
5
18%
76-90
Забито
33
34
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
6%
4
12%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
3
9%
1
3%
46-60
6
18%
9
26%
61-75
8
24%
7
21%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
15%
5
22%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
27%
5
22%
76-90
Забито
56
58
26 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 7
5
9%
10
17%
1-15
9
16%
12
21%
16-30
12
21%
9
16%
31-45
6
11%
5
9%
46-60
11
20%
14
24%
61-75
13
23%
8
14%
76-90
Пропущено
38
51
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 25
6
16%
5
10%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
7
18%
11
22%
31-45
7
18%
9
18%
46-60
3
8%
11
22%
61-75
9
24%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Карлсруэ
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
710
107
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
98
611
512
215
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
277
1618
1618
826
727
331
430
133
133
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12