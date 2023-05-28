Тур: 34. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 26500
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаДонкор Антон
22' Вторая желтая карточкаДонкор Антон
30' Желтая карточкаDennis Dressel
1:0
58' ГолЛукас Фрёде
62' Желтая карточкаНиколау Яннис
66' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
1:1
69' ПенальтиФерай Иммануэль
2:1
90' ГолБрайер Паскаль
90'+5
Ход матча
16'
22'
30'
58'
1:0
62'
69'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
510 Количество передач 228
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Louis Koster
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Ганза
Айнтрахт Бр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|10 (1)
|0.29
|Лукас Фрёде
|5
|0.15
|Фролинг Нильс
|3
|0.09
|Ферхук Йон
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.06
|Шумахер Кевин
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.03
|Брайер Паскаль
|1
|0.03
|Россбах Дамиан
|1
|0.03
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.03
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|10
|0.29
|Ферай Иммануэль
|9 (1)
|0.26
|Лаубербах Лион
|4
|0.12
|Донкор Антон
|3
|0.09
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.09
|Кауфманн Фабио
|3
|0.09
|Мультауп Маурице
|2
|0.06
|Виб Данило
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|9
|2
|Ингельссон Сванте
|10
|0
|Лукас Фрёде
|9
|0
|Шумахер Кевин
|9
|0
|Мэлоун Райан
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Найдхарт Нико
|5
|0
|Ван Дронгелен Рик
|5
|0
|Dennis Dressel
|5
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|12
|0
|Краусе Робин
|9
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Донкор Антон
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Виб Данило
|3
|0
|Берендт Бриан
|2
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Айнтрахт Бр
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
15
Ганза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
12
19
Ганза
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Айнтрахт Бр
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
62% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
13
6
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
17
34
Голы по времени матча
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
11%
5
28%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
6
33%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Пропущено
25
38
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
8%
4
11%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
6
24%
3
8%
31-45
4
16%
6
16%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
7
28%
13
34%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
7
30%
61-75
3
23%
7
30%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
4
18%
1-15
7
29%
29%
5
23%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
31
41
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 15
15 Не забивали 8
3
10%
7
17%
1-15
5
16%
3
7%
16-30
5
16%
3
7%
31-45
7
23%
9
22%
46-60
3
10%
10
24%
61-75
8
26%
9
22%
76-90
Пропущено
49
60
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 30
4
8%
8
13%
1-15
11
22%
10
17%
16-30
7
14%
4
7%
31-45
9
18%
10
17%
46-60
6
12%
12
20%
61-75
12
24%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1
Результаты матчей
Ганза
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
7 раз 41%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
2
9 раз 26%
1
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
89
89
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
314
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
268
1123
1321
232
232
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12