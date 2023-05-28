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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 26500
Ганза
2:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
16' Желтая карточка
Донкор Антон
22' Вторая желтая карточка
Донкор Антон
30' Желтая карточка
Dennis Dressel
1:0
58' Гол
Лукас Фрёде
62' Желтая карточка
Николау Яннис
66' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
1:1
69' Пенальти
Ферай Иммануэль
2:1
90' Гол
Брайер Паскаль
90'+5
1
Кольке
Маркус
27
Анану
Фредерик
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
25
Майсснер
Томас
13
Шумахер
Кевин
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
15
Фролинг
Нильс
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
30
Берендт
Бриан
29
Hasan
Kurucay
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
10
Ферай
Иммануэль
21
Эндо
Кейта
14
Уджа
Энтони
Ганза
3-4-1-2
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:1
ТМС
0:1
Б3
3:0
Б3
1:2
Б3
2:0
Б3
2:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 10 (1) 0.29
Лукас Фрёде 5 0.15
Фролинг Нильс 3 0.09
Ферхук Йон 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Хинтерзеер Лукас 2 0.06
Шумахер Кевин 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Мэлоун Райан 1 (1) 0.03
Брайер Паскаль 1 0.03
Россбах Дамиан 1 0.03
Ван Дронгелен Рик 1 0.03
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 10 0.29
Ферай Иммануэль 9 (1) 0.26
Лаубербах Лион 4 0.12
Донкор Антон 3 0.09
Винтцаймер Мануэль 3 (1) 0.09
Кауфманн Фабио 3 0.09
Мультауп Маурице 2 0.06
Виб Данило 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Николау Яннис 1 0.03
Хеннинг Брайан 1 0.03
Декарли Сауло 1 0.03
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 9 2
Ингельссон Сванте 10 0
Лукас Фрёде 9 0
Шумахер Кевин 9 0
Мэлоун Райан 8 0
Россбах Дамиан 6 1
Найдхарт Нико 5 0
Ван Дронгелен Рик 5 0
Dennis Dressel 5 0
Анану Фредерик 3 0
Шерфф Лукас 1 1
Хинтерзеер Лукас 2 0
Прёгер Кай 2 0
Шретер Моррис 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 12 0
Краусе Робин 9 0
Де Медина Натан 6 1
Донкор Антон 6 1
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Кауфманн Фабио 4 0
Уджа Энтони 3 0
Киевски Нико 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Виб Данило 3 0
Берендт Бриан 2 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Бенкович Филип 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Ганза
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Айнтрахт Бр
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
15
Ганза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

12
19
Ганза
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Айнтрахт Бр
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
62% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

13
6

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
11%
5
28%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
6
33%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Пропущено

25
38
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
8%
4
11%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
6
24%
3
8%
31-45
4
16%
6
16%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
7
28%
13
34%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
7
30%
61-75
3
23%
7
30%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
4
18%
1-15
7
29%
29%
5
23%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

31
41
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 15
15 Не забивали 8
3
10%
7
17%
1-15
5
16%
3
7%
16-30
5
16%
3
7%
31-45
7
23%
9
22%
46-60
3
10%
10
24%
61-75
8
26%
9
22%
76-90

Пропущено

49
60
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 30
4
8%
8
13%
1-15
11
22%
10
17%
16-30
7
14%
4
7%
31-45
9
18%
10
17%
46-60
6
12%
12
20%
61-75
12
24%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1

Результаты матчей

Ганза
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
7 раз 41%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%

Точный счет

0:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
2
9 раз 26%
1
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
26
8
11
23
1.5
13
21
2
32
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Уджа Энтони бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Dennis Dressel получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Донкор Антон получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      16'
      Донкор Антон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Ганза 2:1 Айнтрахт Бр онлайн

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