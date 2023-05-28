Тур: 34. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 26320
0'
10' Желтая карточкаDaniel Heber
20' Желтая карточкаКонде Амара
28' Желтая карточкаКонсбрух Джомейн
1:0
38' ГолКонде Амара
2:0
45' ПенальтиАтик Бариш
3:0
51' ГолКонде Амара
4:0
67' ГолJason Ceka
90'+1
Ход матча
10'
20'
28'
38'
1:0
45'
2:0
51'
3:0
67'
4:0
76'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
561 Количество передач 252
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
30
Noah
Kruth
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
37
Ито
Тацуя
10
Ласм
Бриан
21
Хак
Робин
- Основной состав
-
30 Noah KruthВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
-
19 Leon Bell
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Магдебург
Арминия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|10
|0.29
|Атик Бариш
|8 (1)
|0.24
|Jason Ceka
|5
|0.15
|Ито Тацуя
|5
|0.15
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.12
|Конде Амара
|3
|0.09
|Daniel Elfadli
|3
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.06
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Гнака Силас
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.29
|Ласм Бриан
|7
|0.21
|Серра Янни
|7
|0.21
|Клос Фабиан
|6
|0.18
|Окугава Масая
|5
|0.15
|Консбрух Джомейн
|4
|0.12
|Василиадис Себастиан
|3
|0.09
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Конде Амара
|8
|0
|Daniel Heber
|5
|1
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Daniel Elfadli
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Биттрофф Александер
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Kai Bruenker
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|7
|0
|Рамос Гильерме
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Клюнтер Лукас
|4
|1
|Ласм Бриан
|4
|1
|Ржатковски Марк
|5
|0
|Консбрух Джомейн
|5
|0
|Клос Фабиан
|4
|0
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Арминия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
12
Магдебург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Арминия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
17
Волевые поражения
22
23
Магдебург
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Арминия
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
21
Волевые поражения
30
35
Голы по времени матча
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
0
0%
7
32%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
30%
3
14%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
26%
1
5%
61-75
5
22%
5
23%
76-90
Пропущено
22
33
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
9%
5
15%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
5
23%
4
12%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
2
9%
9
27%
61-75
6
27%
6
18%
76-90
Забито
27
28
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
5
19%
3
11%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
6
22%
5
18%
61-75
5
19%
6
21%
76-90
Пропущено
31
29
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
5
16%
4
14%
31-45
3
10%
13
45%
46-60
11
35%
4
14%
61-75
6
19%
3
10%
76-90
Забито
50
50
19 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
5
10%
10
20%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
10
20%
8
16%
31-45
9
18%
7
14%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
10
20%
11
22%
76-90
Пропущено
53
62
21 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 39
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 32
6
11%
7
11%
1-15
5
9%
8
13%
16-30
10
19%
8
13%
31-45
7
13%
17
27%
46-60
13
25%
13
21%
61-75
12
23%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0
Результаты матчей
Магдебург
Арминия
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:2
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
98
314
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
98
611
413
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
268
1519
1519
727
727
232
232
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|25 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|14 (9)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|12