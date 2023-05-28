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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 26320
Магдебург
4:0
Конец матча
Арминия
0'
10' Желтая карточка
Daniel Heber
20' Желтая карточка
Конде Амара
28' Желтая карточка
Консбрух Джомейн
1:0
38' Гол
Конде Амара
2:0
45' Пенальти
Атик Бариш
3:0
51' Гол
Конде Амара
4:0
67' Гол
Jason Ceka
90'+1
30
Noah
Kruth
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
11
Эль-Ханкури
Мохамед
25
Гнака
Силас
24
Биттрофф
Александер
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
37
Ито
Тацуя
33
Фрайсль
Мартин
7
Гебауэр
Кристиан
4
Якель
Фредерик
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
10
Ласм
Бриан
14
Консбрух
Джомейн
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
Магдебург
4-3-3
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Арминия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
0:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 10 0.29
Атик Бариш 8 (1) 0.24
Jason Ceka 5 0.15
Ито Тацуя 5 0.15
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.12
Конде Амара 3 0.09
Daniel Elfadli 3 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.06
Connor Krempicki 1 0.03
Бокхорн Эберт 1 0.03
Кастаньос Люк 1 0.03
Рикманн Юлиан 1 0.03
Шулер Лука 1 0.03
Andreas Mueller 1 0.03
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Гнака Силас 0 0
Leon Bell 0 0
Daniel Heber 0 0
Kai Bruenker 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.29
Ласм Бриан 7 0.21
Серра Янни 7 0.21
Клос Фабиан 6 0.18
Окугава Масая 5 0.15
Консбрух Джомейн 4 0.12
Василиадис Себастиан 3 0.09
Ощипка Бастиан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Притль Мануэль 1 0.03
Хюсинг Оливер 1 0.03
Андраде Андреас 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Канурич Беньямин 1 0.03
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Конде Амара 8 0
Daniel Heber 5 1
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Daniel Elfadli 5 0
Бокхорн Эберт 4 0
Jason Ceka 4 0
Биттрофф Александер 3 0
Гнака Силас 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Kai Bruenker 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Рикманн Юлиан 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 7 0
Рамос Гильерме 6 0
Хак Робин 6 0
Клюнтер Лукас 4 1
Ласм Бриан 4 1
Ржатковски Марк 5 0
Консбрух Джомейн 5 0
Клос Фабиан 4 0
Ощипка Бастиан 4 0
Андраде Андреас 4 0
Фрайсль Мартин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Притль Мануэль 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0
Корбяну Теодор 1 0

Результаты матчей

Магдебург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Арминия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
12
Магдебург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Арминия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

22
23
Магдебург
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Арминия
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
21

Волевые поражения

30
35

Голы по времени матча

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
0
0%
7
32%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
30%
3
14%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
26%
1
5%
61-75
5
22%
5
23%
76-90

Пропущено

22
33
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
9%
5
15%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
5
23%
4
12%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
2
9%
9
27%
61-75
6
27%
6
18%
76-90

Забито

27
28
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
5
19%
3
11%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
6
22%
5
18%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Пропущено

31
29
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
5
16%
4
14%
31-45
3
10%
13
45%
46-60
11
35%
4
14%
61-75
6
19%
3
10%
76-90

Забито

50
50
19 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
5
10%
10
20%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
10
20%
8
16%
31-45
9
18%
7
14%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
10
20%
11
22%
76-90

Пропущено

53
62
21 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 39
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 32
6
11%
7
11%
1-15
5
9%
8
13%
16-30
10
19%
8
13%
31-45
7
13%
17
27%
46-60
13
25%
13
21%
61-75
12
23%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0

Результаты матчей

Магдебург
Арминия

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:2
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
9
8
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
26
8
15
19
1.5
15
19
7
27
2.5
7
27
2
32
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 34 19 10 5 67 - 36 67
2.
Дармштадт
 34 20 7 7 50 - 33 67
3.
Гамбург
 34 20 6 8 70 - 45 66
4.
Фортуна
 34 17 7 10 60 - 43 58
5.
Санкт-Паули
 34 16 10 8 55 - 39 58
6.
Падерборн
 34 16 7 11 68 - 44 55
7.
Хольштайн Киль
 34 12 10 12 58 - 61 46
8.
Карлсруэ
 34 13 7 14 56 - 53 46
9.
Кайзерслаутерн
 34 11 12 11 47 - 48 45
10.
Ганновер 96
 34 12 8 14 50 - 55 44
11.
Магдебург
 34 12 7 15 48 - 55 43
12.
Гройтер Фюрт
 34 10 11 13 47 - 50 41
13.
Ганза
 34 12 5 17 32 - 48 41
14.
Нюрнберг
 34 10 9 15 32 - 49 39
15.
Айнтрахт Бр
 34 9 9 16 42 - 59 36
16.
Арминия
 34 9 7 18 50 - 62 34
17.
Ян
 34 8 7 19 34 - 58 31
18.
Зандхаузен
 34 7 7 20 35 - 63 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 17 12 0 5 46 - 20 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 17 9 7 1 24 - 11 34
7.
Гройтер Фюрт
 17 8 7 2 28 - 19 31
8.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
9.
Ганновер 96
 17 8 3 6 27 - 26 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 17 6 6 5 26 - 26 24
13.
Магдебург
 17 6 4 7 23 - 22 22
14.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
15.
Ганза
 17 6 1 10 18 - 25 19
16.
Ян
 17 4 7 6 17 - 28 19
17.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
18.
Зандхаузен
 17 4 4 9 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 17 9 3 5 32 - 25 30
2.
Дармштадт
 17 9 2 6 23 - 20 29
3.
Хайденхайм
 17 7 6 4 26 - 20 27
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Хольштайн Киль
 17 6 6 5 29 - 32 24
6.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
7.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
8.
Фортуна
 17 6 3 8 22 - 24 21
9.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
10.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 17 4 4 9 24 - 28 16
13.
Арминия
 17 4 3 10 22 - 33 15
14.
Нюрнберг
 17 3 5 9 14 - 32 14
15.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
16.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
17.
Айнтрахт Бр
 17 2 6 9 19 - 37 12
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 25 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 14 (9)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 12
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Атик Бариш из команды Магдебург забивает с точки!
    • 38'
      Ито Тацуя сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Конде Амара бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Консбрух Джомейн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Конде Амара получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Daniel Heber получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Магдебург 4:0 Арминия онлайн

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