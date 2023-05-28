Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Эммен

47' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удар от ворот произведет Эммен

42' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Команда Эммен сравняла счет! Игра продолжается!

35' Г О О О О О Л - Ромени Оле из команды Эммен легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

34' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Dennis Vos из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Dennis Vos выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хейлен Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Эммен

29' Клейбер Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Утрехт

28' Ben Scholte не смог попасть в створ ударом издали

27' Ассехнун Джасин-Амин пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

26' Дирксен Юлиюс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Эммен

25' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хейлен Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Dennis Vos из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Удар от ворот произведет Эммен

9' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Эммен

9' Матч возобновлен

7' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Рамселар Барт из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Бауссайд Отман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

1' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эммен начинает с центра поля