Тур: 34. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Мартенс Ричард
Ход матча
2'
35'
1:1
53'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
279 Количество передач 158
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
17
Те
Вирик
Мик
14
Вос
Деннис
13
Хейлен
Майкл
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
19
Шолте
Бен
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Маэда НаокиНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Эммен
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|18 (3)
|0.53
|Дост Бас
|9
|0.26
|Ван де Стрек Сандер
|9
|0.26
|Бауссайд Отман
|3
|0.09
|Бут Тейлор
|2
|0.06
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Силла Мусса
|1
|0.03
|Йенсен Виктор
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Лабьяд Закария
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Редан Дайшон
|1
|0.03
|Дескотт Антони
|1
|0.03
|Юнес Амин
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|11
|0.32
|Живкович Рицхайро
|5
|0.15
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.09
|Бернаду Лукас
|2
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.06
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|7
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Брауэрс Люк
|5
|0
|Бут Тейлор
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|7
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Те Вирик Мик
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Эммен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
9
Утрехт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Эммен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
29
14
Утрехт
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Эммен
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
35
23
Голы по времени матча
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
3
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
5
33%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
13
39
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 14
8 Не пропускали 15
1
8%
7
18%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
5
38%
6
15%
31-45
1
8%
6
15%
46-60
2
15%
4
10%
61-75
4
31%
9
23%
76-90
Забито
34
15
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
12%
2
13%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
2
6%
3
20%
46-60
9
26%
3
20%
61-75
10
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
36
24
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
14%
3
13%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
9
25%
5
21%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
10
28%
7
29%
29%
76-90
Забито
51
30
18 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 7
6 Не забивали 13
7
14%
3
10%
1-15
2
4%
3
10%
16-30
9
18%
4
13%
31-45
6
12%
8
27%
46-60
12
24%
6
20%
61-75
15
29%
29%
6
20%
76-90
Пропущено
49
63
23 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 26
6
12%
10
16%
1-15
3
6%
12
19%
16-30
14
29%
11
17%
31-45
5
10%
6
10%
46-60
7
14%
8
13%
61-75
14
29%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1
Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2
Эммен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эммен - Фейеноорд 1:3 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Эммен - Твенте 0:3 Херенвен - Эммен 2:3
Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0
Результаты матчей
Утрехт
Эммен
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
98
412
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
116
214
512
115
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2112
1518
726
627
330
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|34
|25
|7
|2
|81 - 30
|82
|2.
|0:0
|34
|22
|7
|5
|87 - 39
|73
|3.
|1:2
|34
|20
|9
|5
|86 - 37
|69
|4.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|67 - 33
|68
|5.
|2:1
|34
|18
|10
|6
|65 - 27
|64
|6.
|1:0
|34
|17
|8
|9
|56 - 37
|59
|7.
|2:1
|34
|15
|9
|10
|54 - 49
|54
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|43 - 50
|46
|9.
|0:2
|34
|11
|8
|15
|50 - 62
|41
|10.
|1:0
|34
|10
|10
|14
|45 - 50
|40
|11.
|0:1
|34
|10
|10
|14
|46 - 55
|40
|12.
|0:0
|34
|8
|15
|11
|41 - 44
|39
|13.
|0:0
|34
|10
|6
|18
|38 - 61
|36
|14.
|3:1
|34
|10
|6
|18
|42 - 70
|36
|15.
|1:3
|34
|9
|5
|20
|31 - 71
|32
|16.
|1:2
|34
|6
|10
|18
|32 - 64
|28
|17.
|2:0
|34
|5
|4
|25
|24 - 69
|19
|18.
|0:1
|34
|4
|6
|24
|31 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|54 - 14
|44
|2.
|2:1
|17
|13
|4
|0
|45 - 11
|43
|3.
|0:1
|17
|12
|4
|1
|37 - 10
|40
|4.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|47 - 14
|35
|5.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|1:0
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:2
|17
|9
|3
|5
|34 - 26
|30
|8.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|19 - 14
|29
|9.
|3:1
|17
|9
|1
|7
|29 - 31
|28
|10.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|11.
|1:3
|17
|8
|2
|7
|22 - 26
|26
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|14.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|15.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|16.
|1:2
|17
|3
|9
|5
|16 - 23
|18
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|20 - 30
|12
|18.
|2:0
|17
|3
|0
|14
|12 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|3
|1
|44 - 20
|42
|2.
|0:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|39 - 23
|34
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|33 - 25
|29
|5.
|1:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|2:1
|17
|7
|4
|6
|35 - 35
|25
|7.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 24
|25
|8.
|2:1
|17
|5
|6
|6
|20 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 16
|21
|10.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|18 - 34
|17
|12.
|0:1
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|13.
|0:2
|17
|2
|5
|10
|16 - 36
|11
|14.
|2:0
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|15.
|1:2
|17
|3
|1
|13
|16 - 41
|10
|16.
|3:1
|17
|1
|5
|11
|13 - 39
|8
|17.
|0:1
|17
|1
|3
|13
|11 - 41
|6
|18.
|1:3
|17
|1
|3
|13
|9 - 45
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7