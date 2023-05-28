  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Утрехт
2:1
Второй тайм: 55'
Эммен

Ход матча

2'
Ван дер Хорн Майк
(Тоорнстра Йенс)
1:0
35'
1:1
Ромени Оле
46'
 
Живкович Рицхайро
Ромени Оле
46'
 
Лузайядьо Арно
Те Вирик Мик
46'
Тер Авест Хидде
Ван дер Марел Марк
 
53'
Дувикас Анастасиос
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 279 Количество передач 158
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Эммен
1.55
8.40
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
9
Дувикас
Анастасиос
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
14
Вос
Деннис
34
Бушуари
Мохамед
13
Хейлен
Майкл
20
Влак
Яри
11
Ассехнун
Джасин-Амин
10
Димерс
Марк
19
Шолте
Бен
24
Дирксен
Юлиюс
77
Ромени
Оле
Утрехт
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Эммен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:2
ТМК
0:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 18 (3) 0.53
Дост Бас 9 0.26
Ван де Стрек Сандер 9 0.26
Бауссайд Отман 3 0.09
Бут Тейлор 2 0.06
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Боздоган Джан 1 0.03
Клейбер Шон 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Лабьяд Закария 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 11 0.32
Живкович Рицхайро 5 0.15
Велдмате Йерун 3 (1) 0.09
Бернаду Лукас 2 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.06
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 7 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Брауэрс Люк 5 0
Бут Тейлор 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 7 0
Араухо Мигель 4 1
Те Вирик Мик 3 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0

Результаты матчей

Утрехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Эммен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
9
Утрехт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Эммен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

29
14
Утрехт
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Эммен
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

35
23

Голы по времени матча

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
3
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
5
33%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

13
39
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 14
8 Не пропускали 15
1
8%
7
18%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
5
38%
6
15%
31-45
1
8%
6
15%
46-60
2
15%
4
10%
61-75
4
31%
9
23%
76-90

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
12%
2
13%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
2
6%
3
20%
46-60
9
26%
3
20%
61-75
10
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

36
24
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
14%
3
13%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
9
25%
5
21%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
10
28%
7
29%
29%
76-90

Забито

51
30
18 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 7
6 Не забивали 13
7
14%
3
10%
1-15
2
4%
3
10%
16-30
9
18%
4
13%
31-45
6
12%
8
27%
46-60
12
24%
6
20%
61-75
15
29%
29%
6
20%
76-90

Пропущено

49
63
23 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 26
6
12%
10
16%
1-15
3
6%
12
19%
16-30
14
29%
11
17%
31-45
5
10%
6
10%
46-60
7
14%
8
13%
61-75
14
29%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1
Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2
Эммен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эммен - Фейеноорд 1:3 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Эммен - Твенте 0:3 Херенвен - Эммен 2:3
Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0

Результаты матчей

Утрехт
Эммен

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
8
4
12
1.5
5
12
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
6
1.5
2
14
5
12
2.5
1
15
3
14
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
21
12
15
18
1.5
7
26
6
27
2.5
3
30
3
30
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 56'
    Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 56'
    Рамселар Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 55'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Дувикас Анастасиос и попал в каркас ворот!
  • 55'
    Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 55'
    Контроль мяча: Утрехт: 60%, Эммен: 40%.
  • 54'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Утрехт легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • Угловой
    52'
    Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 52'
    Бушуари Мохамед из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 51'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Угловой
    51'
    Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 50'
    Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Утрехт имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Утрехт.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.32. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.32 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Эммен
    1.55
    8.40
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Утрехт 2:1 Эммен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Утрехт
    Эммен
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     