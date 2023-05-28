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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
0:0
Второй тайм: 58'
ПСВ
0'
36' Желтая карточка
Эль-Гази Анвар
36' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
57' Желтая карточка
Класи Йорди

Ход матча

36'
 
Эль-Гази Анвар
36'
Карлссон Йеспер
 
55'
 
Тезе Джордан
Рамальо Андре
57'
Класи Йорди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 258 Количество передач 241
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 114
АЗ Алкмаар 20.2% (23)
X 28.9% (33)
ПСВ 50.9% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
ПСВ
3.80
3.86
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
21
Эль-Гази
Анвар
9
Де
Йонг
Люк
7
Симонс
Хави
АЗ Алкмаар
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
ПСВ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
9.4%
56.2%
11 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

53
51

Голов в среднем за матч

1.66
1.59

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.35
Одгор Йенс 9 0.26
Карлссон Йеспер III 8 0.24
Де Вит Дани 5 0.15
Рейндерс Тиджани 4 0.12
Мейнанс Свен 4 0.12
Ван Бредероде Мирон 4 0.12
Сугавара Юкинари 3 0.09
Класи Йорди 3 0.09
Керкез Милош 3 0.09
Де Вит Меес 2 0.06
Лахдо Майкель 2 0.06
Михайлович Джордже 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 17 (2) 0.5
Де Йонг Люк 14 (1) 0.41
Гакпо Коди 9 (2) 0.26
Тиль Гус 9 0.26
Эль-Гази Анвар 8 0.24
Бакайоко Жоан 5 0.15
Сангаре Ибрахим 5 0.15
Веерман Йоэй 4 0.12
Силва Фабио 4 (1) 0.12
Гутьеррес Эрик 2 0.06
Обиспо Армандо 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Тезе Джордан 0 0
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Карлссон Йеспер III 5 0
Де Вит Дани 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Гутьеррес Эрик 4 0
Тиль Гус 4 0
Бакайоко Жоан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Эль-Гази Анвар 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Рамальо Андре 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Азар Торган 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
ПСВ
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

9
11
АЗ Алкмаар
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
ПСВ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

28
52
АЗ Алкмаар
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
ПСВ
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
24% (8)
58% (19)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

37
63

Голы по времени матча

Забито

33
34
22 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
5
15%
5
15%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
9
27%
9
26%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
3
9%
5
15%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
25%
9
38%
76-90

Забито

31
52
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
2
6%
7
13%
1-15
7
23%
8
15%
16-30
7
23%
4
8%
31-45
5
16%
11
21%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
6
19%
16
31%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

64
86
38 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 50
22 Забивали первыми 22
4 Не забивали 4
7
11%
12
14%
1-15
15
23%
11
13%
16-30
16
25%
13
15%
31-45
9
14%
18
21%
46-60
8
13%
11
13%
61-75
9
14%
21
24%
76-90

Пропущено

36
40
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
8
22%
3
8%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
7
19%
9
23%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
10
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ПСВ

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
13
4
5
11
2.5
11
6
3
13
3.5
7
10
3
13
4.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
9
7
6
11
2.5
4
12
2
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
29
4
17
16
1.5
22
11
11
22
2.5
15
18
5
28
3.5
10
23
3
30
4.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • Замена
      55'
      Джордан Тезе появляется на поле вместо Андре Рамальо.
    • 54'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 53'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Показывают нам результат параллельного матча в Энсхеде, там "Твенте" уже обыгрывает "Аякс", что воодушевляет болельщиков "АЗ Алкмаар".
    • Травма, повреждение
      52'
      Теперь есть проблемы у Де Йонга, какое-то время форвард гостей пролежал на газоне.
    • Фол, нарушение
      51'
      Бёкема Сэм из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
    • 51'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • Угловой
      51'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      51'
      Угловой с правого фланга исполняют гости, однако вновь ничего опасного ПСВ создать не удается.
    • Травма, повреждение
      50'
      Класи Йорди возвращается на поле.
    • 50'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Класи Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 50'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 50%, ПСВ: 50%.
    • Травма, повреждение
      49'
      Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Травма, повреждение
      49'
      Помощь врачей требуется Класи, в первом тайме таких длительных пауз не было.
    • 48'
      Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Угловой
      48'
      Угловой в исполнении ПСВ заканчивается не слишком опасно, мяч выбивается защитниками "АЗ Алкмаара".
    • Фол, нарушение
      47'
      Назначен штрафной. Пострадал Рамальо Андре, его свалил Павлидис Вангелис.
    • 47'
      Мвене врывается в штрафную с правого края и простреливает по диагонали назад, однако хозяева выбивают мяч на угловой.
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 50%, ПСВ: 50%.
    • 46'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Класи Йорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 45'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 51%, ПСВ: 49%.
    • 45'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      45'
      Свой первый угловой в этом матче заработали хозяева поля, однако ничего серьезного не принёс и "стандарт".
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Мейнанс Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Один удар в створ у "АЗ Алкмаара" в этом матче всё-таки случился, но получился он не сильно опасным, у ПСВ попаданий в створ совсем нет.
    • 42'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 41'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 41'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Близится у нас дело к перерыву, пока в последнем туре чемпионата в матче лидеров совсем немного голов, и наша встреча не исключение.
    • 40'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 40'
      Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 52%, ПСВ: 48%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Ван Бредероде Мирон.
    • 39'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСВ начинает контратаку
    • 39'
      Эль-Гази исполняет прострел с правого фланга в штрафную, Де Йонгу же не хватает совсем немного, чтобы дотянуться до мяча.
    • 38'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 38'
      Последние минуты уже проходят с небольшим преимуществом ПСВ, посмотрим, удастся ли хозяевам воплотить свое преимущество в голы.
    • 37'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 37'
      Шанс! Тиль Гус из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 37'
      Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Ван Анхольт с левого фланга исполнил подачу в штрафную, Тиль головой сумел пробить по воротам, однако мяч прошел рядом со штангой.
    • 36'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      36'
      Карлссон Йеспер III получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      36'
      Эль-Гази Анвар получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      36'
      Всё-таки желтых карточек участники конфликта не избежали, это первые предупреждения сегодня.
    • 35'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 35'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 55%, ПСВ: 45%.
    • 35'
      Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Эль-Гази немного потолкался с Карлссоном после одного из единоборств, пока рефери обходится без серьезных штрафных санкций.
    • 34'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Атака "АЗ Алкмаара" через левый фланг завершается подачей в чужую штрафную, однако Бенитес на выходе уверенно ловит мяч.
    • Офсайд
      32'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 32'
      По-прежнему у нас голкиперы команд остаются без работы, максимум они участвуют в розыгрыше мяча и исполняют свободные или штрафные удары около ворот.
    • 31'
      Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 57%, ПСВ: 43%.
    • 30'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Между тем, "Аякс" забил в ворота "Твенте" на выезде и на данный момент уверенно занимает третье место в таблице без шансов для "АЗ Алкмаара".
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      По-прежнему у команд есть проблемы с созданием голевых моментов, ничего глобального на поле в минувшие почти полчаса мы не увидели.
    • 28'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Де Йонг Люк наказан за толчок Хацидиакос Пантелис
    • 28'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      27'
      Павлидис Вангелис наказан за толчок Сангаре Ибрахим
    • 27'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      В матче первого круга гол Павлидиса на 17-й минуте принес "АЗ Алкмаару" победу, Эйндховену отыграться не удалось. Зато в прошлом чемпионате ПСВ уверенно победил на выезде - 0:3.
    • 26'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 25'
      Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 60%, ПСВ: 40%.
    • 25'
      Пока у хозяев есть преимущество по владению мячом, с ударами сегодня всё довольно тоскливо - 1:2 без попаданий в створ.
    • 24'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 23'
      Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ПСВ начинает контратаку
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Хорошая атака удается хозяевам через левый фланг, однако подача в штрафную оказалась прервана защитниками ПСВ.
    • 22'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Рейндерс Тиджани
    • 21'
      Поактивнее в эти минуты выглядят хозяева поля, которые продолжают погоню за "Аяксом" в борьбе за третье место в таблице.
    • 20'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 57%, ПСВ: 43%.
    • 20'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 19'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Карлссон Йеспер III.
    • 19'
      Павлидис после заброса из глубины принимал мяч в штрафной, однако при плотной опеке форварду не удалось оставить снаряд в поле.
    • 18'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 18'
      Приносим извинения за технические проблемы, следим за матчем в полном объёме..
    • Фол, нарушение
      17'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Ван Бредероде Мирон.
    • Фол, нарушение
      16'
      Рамальо Андре наказан за толчок Павлидис Вангелис
    • 15'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 51%, ПСВ: 49%.
    • Офсайд
      15'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ в офсайде
    • 15'
      Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Райан Мэттью из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 14'
      Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 11'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • Угловой
      11'
      Симонс Хави из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 10'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 56%, ПСВ: 44%.
    • 9'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 9'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 8'
      Шанс! Симонс Хави из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 8'
      Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бёкема Сэм
    • Фол, нарушение
      6'
      Симонс Хави задерживает мяч рукой
    • 5'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 62%, ПСВ: 38%.
    • 5'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 3'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сугавара Юкинари из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Брэнтуэйт Джерред выиграл воздушное противоборство у Павлидис Вангелис.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Мейнанс Свен из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В заключительном туре чемпионата Нидерландов "АЗ Алкмаар" принимает ПСВ. Текстовую трансляцию проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    АЗ Алкмаар 20.2% (23)
    X 28.9% (33)
    ПСВ 50.9% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    ПСВ
    3.80
    3.86
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:0 ПСВ

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    20.2% (23)
    Ничья
    28.9% (33)
    ПСВ
    50.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (75)
    Меньше
    31.82% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    91.82% (101)
    Нет
    8.18% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    36% (41)
    1:1 Ничья
    22.8% (26)
    2:1 АЗ Алкмаар
    15.8% (18)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    2:3 ПСВ
    3.5% (4)
    0:2 ПСВ
    3.5% (4)
    0:1 ПСВ
    3.5% (4)
    1:3 ПСВ
    2.6% (3)
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    АЗ Алкмаар
    ПСВ
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