Класи получает желтую карточку за срыв перспективной атаки фолом против Хави Симонса.

Заброс хозяев в направлении Павлидиса завершается отмашкой лайнсмена, в офсайде оказался нападающий "АЗ Алкмаар".

Добираются хозяева до штрафной соперника, однако там защитник играет на опережение, отпасовывая на Бенитеса, а тот разряжает обстановку.

Теперь есть проблемы у Де Йонга, какое-то время форвард гостей пролежал на газоне.

Показывают нам результат параллельного матча в Энсхеде, там "Твенте" уже обыгрывает "Аякс", что воодушевляет болельщиков "АЗ Алкмаар".

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Мвене врывается в штрафную с правого края и простреливает по диагонали назад, однако хозяева выбивают мяч на угловой.

Угловой в исполнении ПСВ заканчивается не слишком опасно, мяч выбивается защитниками "АЗ Алкмаара".

Помощь врачей требуется Класи, в первом тайме таких длительных пауз не было.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Угловой с правого фланга исполняют гости, однако вновь ничего опасного ПСВ создать не удается.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Класи Йорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Свой первый угловой в этом матче заработали хозяева поля, однако ничего серьезного не принёс и "стандарт".

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Один удар в створ у "АЗ Алкмаара" в этом матче всё-таки случился, но получился он не сильно опасным, у ПСВ попаданий в створ совсем нет.

42' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

41' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Близится у нас дело к перерыву, пока в последнем туре чемпионата в матче лидеров совсем немного голов, и наша встреча не исключение.

40' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Эль-Гази исполняет прострел с правого фланга в штрафную, Де Йонгу же не хватает совсем немного, чтобы дотянуться до мяча.

38' Последние минуты уже проходят с небольшим преимуществом ПСВ, посмотрим, удастся ли хозяевам воплотить свое преимущество в голы.

37' Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ван Анхольт с левого фланга исполнил подачу в штрафную, Тиль головой сумел пробить по воротам, однако мяч прошел рядом со штангой.

36' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

36' Эль-Гази Анвар получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Всё-таки желтых карточек участники конфликта не избежали, это первые предупреждения сегодня.

35' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

35' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эль-Гази немного потолкался с Карлссоном после одного из единоборств, пока рефери обходится без серьезных штрафных санкций.

34' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Атака "АЗ Алкмаара" через левый фланг завершается подачей в чужую штрафную, однако Бенитес на выходе уверенно ловит мяч.

32' По-прежнему у нас голкиперы команд остаются без работы, максимум они участвуют в розыгрыше мяча и исполняют свободные или штрафные удары около ворот.

31' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Между тем, "Аякс" забил в ворота "Твенте" на выезде и на данный момент уверенно занимает третье место в таблице без шансов для "АЗ Алкмаара".

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

29' По-прежнему у команд есть проблемы с созданием голевых моментов, ничего глобального на поле в минувшие почти полчаса мы не увидели.

28' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

27' В матче первого круга гол Павлидиса на 17-й минуте принес "АЗ Алкмаару" победу, Эйндховену отыграться не удалось. Зато в прошлом чемпионате ПСВ уверенно победил на выезде - 0:3.

25' Удар от ворот произведет ПСВ

25' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

25' Пока у хозяев есть преимущество по владению мячом, с ударами сегодня всё довольно тоскливо - 1:2 без попаданий в створ.

23' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошая атака удается хозяевам через левый фланг, однако подача в штрафную оказалась прервана защитниками ПСВ.

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Поактивнее в эти минуты выглядят хозяева поля, которые продолжают погоню за "Аяксом" в борьбе за третье место в таблице.

20' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

20' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Павлидис после заброса из глубины принимал мяч в штрафной, однако при плотной опеке форварду не удалось оставить снаряд в поле.

18' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

18' Приносим извинения за технические проблемы, следим за матчем в полном объёме..

15' Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

13' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' ПСВ начинает с центра поля

1' Судья начинает матч