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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 41
АЗ Алкмаар 19.5% (8)
X 24.4% (10)
ПСВ 56.1% (23)
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АЗ Алкмаар
Ничья
ПСВ
2.85
3.84
3.70
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История личных встреч

АЗ Алкмаар
ПСВ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
9.4%
56.2%
11 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

53
51

Голов в среднем за матч

1.66
1.59

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.36
Одгор Йенс 9 0.27
Карлссон Йеспер III 8 0.24
Де Вит Дани 5 0.15
Рейндерс Тиджани 4 0.12
Мейнанс Свен 4 0.12
Ван Бредероде Мирон 4 0.12
Сугавара Юкинари 3 0.09
Класи Йорди 3 0.09
Керкез Милош 3 0.09
Де Вит Меес 2 0.06
Лахдо Майкель 2 0.06
Михайлович Джордже 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 17 (2) 0.52
Де Йонг Люк 14 (1) 0.42
Гакпо Коди 9 (2) 0.27
Тиль Гус 9 0.27
Эль-Гази Анвар 8 0.24
Бакайоко Жоан 5 0.15
Сангаре Ибрахим 5 0.15
Веерман Йоэй 4 0.12
Силва Фабио 4 (1) 0.12
Гутьеррес Эрик 2 0.06
Обиспо Армандо 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Тезе Джордан 0 0
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Гутьеррес Эрик 4 0
Тиль Гус 4 0
Бакайоко Жоан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Рамальо Андре 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Азар Торган 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
ПСВ
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

9
11
АЗ Алкмаар
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
ПСВ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

28
52
АЗ Алкмаар
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
ПСВ
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
24% (8)
58% (19)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

37
63

Голы по времени матча

Забито

33
34
22 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
5
15%
5
15%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
9
27%
9
26%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
3
9%
5
15%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
25%
9
38%
76-90

Забито

31
52
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
2
6%
7
13%
1-15
7
23%
8
15%
16-30
7
23%
4
8%
31-45
5
16%
11
21%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
6
19%
16
31%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

64
86
38 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 50
22 Забивали первыми 22
4 Не забивали 4
7
11%
12
14%
1-15
15
23%
11
13%
16-30
16
25%
13
15%
31-45
9
14%
18
21%
46-60
8
13%
11
13%
61-75
9
14%
21
24%
76-90

Пропущено

36
40
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
8
22%
3
8%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
7
19%
9
23%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
10
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ПСВ

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
13
4
5
11
2.5
11
6
3
13
3.5
7
10
3
13
4.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
9
7
6
11
2.5
4
12
2
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
29
4
17
16
1.5
22
11
11
22
2.5
15
18
5
28
3.5
10
23
3
30
4.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АЗ Алкмаар - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 39 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.1% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    АЗ Алкмаар 19.5% (8)
    X 24.4% (10)
    ПСВ 56.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    ПСВ
    2.85
    3.84
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЗ Алкмаар - ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар - ПСВ

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    19.5% (8)
    Ничья
    24.4% (10)
    ПСВ
    56.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    34.1% (14)
    2:1 АЗ Алкмаар
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    9.8% (4)
    0:2 ПСВ
    7.3% (3)
    0:1 ПСВ
    4.9% (2)
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