Тур: 34. Стадион: АФАС. Главный судья: Маккили Дэнни
Позже
История личных встреч
АЗ Алкмаар
ПСВ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
34.4%
9.4%
56.2%
11 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
53
51
Голов в среднем за матч
1.66
1.59
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
54
56
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.36
|Одгор Йенс
|9
|0.27
|Карлссон Йеспер III
|8
|0.24
|Де Вит Дани
|5
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|4
|0.12
|Ван Бредероде Мирон
|4
|0.12
|Сугавара Юкинари
|3
|0.09
|Класи Йорди
|3
|0.09
|Керкез Милош
|3
|0.09
|Де Вит Меес
|2
|0.06
|Лахдо Майкель
|2
|0.06
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|17 (2)
|0.52
|Де Йонг Люк
|14 (1)
|0.42
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.27
|Тиль Гус
|9
|0.27
|Эль-Гази Анвар
|8
|0.24
|Бакайоко Жоан
|5
|0.15
|Сангаре Ибрахим
|5
|0.15
|Веерман Йоэй
|4
|0.12
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.12
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.06
|Обиспо Армандо
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Бакайоко Жоан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
ПСВ
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
9
11
АЗ Алкмаар
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
ПСВ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
28
52
АЗ Алкмаар
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
ПСВ
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
24% (8)
58% (19)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
37
63
Голы по времени матча
Забито
33
34
22 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
5
15%
5
15%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
9
27%
9
26%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
3
9%
5
15%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
25%
9
38%
76-90
Забито
31
52
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
2
6%
7
13%
1-15
7
23%
8
15%
16-30
7
23%
4
8%
31-45
5
16%
11
21%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
6
19%
16
31%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
64
86
38 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 50
22 Забивали первыми 22
4 Не забивали 4
7
11%
12
14%
1-15
15
23%
11
13%
16-30
16
25%
13
15%
31-45
9
14%
18
21%
46-60
8
13%
11
13%
61-75
9
14%
21
24%
76-90
Пропущено
36
40
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
8
22%
3
8%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
7
19%
9
23%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
10
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
ПСВ
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
97
134
511
116
313
710
313
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
89
97
611
412
215
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
294
1716
2211
1122
1518
528
1023
330
627
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- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар - ПСВ
Исход игры
АЗ Алкмаар
19.5% (8)
Ничья
24.4% (10)
ПСВ
56.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
34.1% (14)
2:1 АЗ Алкмаар
17.1% (7)
1:1 Ничья
14.6% (6)
2:2 Ничья
9.8% (4)
0:2 ПСВ
7.3% (3)
0:1 ПСВ
4.9% (2)
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