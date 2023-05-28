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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Фортуна Ситтард
0:0
Второй тайм: 60'
НЕК Неймеген
0'
42' Желтая карточка
Эмбало Умару

Ход матча

42'
Эмбало Умару
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 214 Количество передач 205
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
НЕК Неймеген
2.95
3.96
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
21
Эрдоган
Доган
19
Ферати
Арианит
77
Tijjani
Noslin
7
Кордоба
Иньиго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
11
Маттссон
Магнус
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
77
Мусаба
Антони
9
Маркеш
Педру
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
2.5

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
47

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.26
Гладон Пол 6 0.18
Кордоба Иньиго 5 0.15
Tijjani Noslin 5 0.15
Эмбало Умару 3 0.09
Озьякуп Огузхан 3 0.09
Вита Реми 2 0.06
Ферати Арианит 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 9 (2) 0.26
Таннан Уссама 6 0.18
Маркеш Педру 5 0.15
Маттссон Магнус 4 0.12
Тавшан Элаис 3 0.09
Маркес Иван 3 0.09
Эль-Каруани Суфьян 2 0.06
Брюин Джорди 2 (1) 0.06
Сиссоко Ибрагим I 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Сандлер Филипп 1 0.03
Шоне Лассе 1 0.03
Пропер Дирк 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Эмбало Умару 5 0
Кокс Джордж 5 0
Julio Velazquez 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Гут Родриго 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Химо Наварро 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Пандур Ивор 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 7 1
Эль-Каруани Суфьян 8 0
Маркес Иван 5 1
Пропер Дирк 3 1
Шоне Лассе 4 0
Вердонк Калвин 4 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Крамер Йорис 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркеш Педру 1 0
Димата Ландри 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
НЕК Неймеген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

11
1
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

12
23
Фортуна Ситтард
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
48% (16)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
НЕК Неймеген
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

27
16

Волевые поражения

23
24

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
9
43%
4
31%
76-90

Пропущено

26
16
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
9
35%
3
19%
76-90

Забито

19
29
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
16%
2
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
8
42%
10
34%
76-90

Пропущено

33
27
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
2
6%
3
11%
1-15
6
18%
6
22%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
8
24%
4
15%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
9
27%
5
19%
76-90

Забито

40
42
14 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
7
18%
2
5%
1-15
2
5%
4
10%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
5
13%
6
14%
61-75
17
43%
14
33%
76-90

Пропущено

59
43
20 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 24
2
3%
6
14%
1-15
9
15%
8
19%
16-30
9
15%
8
19%
31-45
12
20%
7
16%
46-60
9
15%
6
14%
61-75
18
31%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
8
8
1.5
7
10
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
6
10
4
13
1.5
3
13
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
20
13
12
21
1.5
10
23
3
30
2.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    НЕК Неймеген
    2.95
    3.96
    3.20
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