Тур: 34. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Ван Букель Пол
1:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаЭмбало Умару
0:1
65' ПенальтиДимата Ландри
88' Undefined phrase: football_event_Вита Реми
1:1
90' ПенальтиГладон Пол
90'+7
Ход матча
42'
65'
0:1
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
358 Количество передач 391
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
2.5
Среднее время на гол
42
36
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
47
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.26
|Гладон Пол
|7 (1)
|0.21
|Кордоба Иньиго
|5
|0.15
|Tijjani Noslin
|5
|0.15
|Эмбало Умару
|3
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.09
|Вита Реми
|2
|0.06
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|10 (3)
|0.29
|Таннан Уссама
|6
|0.18
|Маркеш Педру
|5
|0.15
|Маттссон Магнус
|4
|0.12
|Тавшан Элаис
|3
|0.09
|Маркес Иван
|3
|0.09
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|2 (1)
|0.06
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Эмбало Умару
|5
|0
|Кокс Джордж
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|7
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Пропер Дирк
|3
|1
|Шоне Лассе
|4
|0
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
НЕК Неймеген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
12
2
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
12
23
Фортуна Ситтард
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
НЕК Неймеген
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
27
16
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 27
4
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
10
45%
4
29%
76-90
Пропущено
27
17
6 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
8
30%
30%
2
12%
61-75
9
33%
4
24%
76-90
Забито
19
29
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
16%
2
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
8
42%
10
34%
76-90
Пропущено
33
27
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
2
6%
3
11%
1-15
6
18%
6
22%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
8
24%
4
15%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
9
27%
5
19%
76-90
Забито
41
43
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 13
7
17%
2
5%
1-15
2
5%
4
9%
16-30
5
12%
8
19%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
5
12%
7
16%
61-75
18
44%
14
33%
76-90
Пропущено
60
44
20 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 25
2
3%
6
14%
1-15
9
15%
8
18%
16-30
9
15%
8
18%
31-45
12
20%
7
16%
46-60
10
17%
6
14%
61-75
18
30%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
89
710
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
710
413
314
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2113
1222
1024
331
727
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|19 (8)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|19 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7