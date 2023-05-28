Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Твенте

41' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Твенте

41' Тейлор Кеннет из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Аякс

33' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

32' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Тадич Душан из команды Аякс

31' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Твенте

26' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Аякс

23' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Твенте

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Влап Михел и попал в перекладину!

18' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Аякс

18' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

16' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Аякс

14' Мисиджан Вирджил не смог попасть в створ ударом издали

14' Оооо... вот это был удар! Влап Михел должен был забить с этой позиции.

11' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.

9' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля