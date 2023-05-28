Тур: 34. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
31' ГолТадич Душан
1:1
46' ГолМанфред Угалде
2:1
51' ГолПлегесуэло Хулио
53' Желтая карточкаСмал Гийс
Ход матча
31'
0:1
46'
1:1
51'
2:1
53'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
211 Количество передач 222
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Влап
Михел
15
Ренсх
Девайн
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
41 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Аякс
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед
35 матчей
25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.33
0.71
Среднее время на гол
67
127
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
58
42
Голов в среднем за матч
1.66
1.2
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|12
|0.35
|Ван Волфсвинкель Рикки
|9 (3)
|0.26
|Мисиджан Вирджил
|8
|0.24
|Манфред Угалде
|8
|0.24
|Бренет Джошуа
|7
|0.21
|Стейн Сем
|6
|0.18
|Влап Михел
|3
|0.09
|Смал Гийс
|2
|0.06
|Садилек Михал
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|1
|0.03
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|13
|0.38
|Бергвейн Стевен
|12
|0.35
|Тадич Душан
|11 (4)
|0.32
|Кудус Мохаммед
|11
|0.32
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.26
|Классен Дэви
|8
|0.24
|Тейлор Кеннет
|8
|0.24
|Альварес Эдсон
|3
|0.09
|Ренсх Девайн
|3
|0.09
|Санчес Хорхе
|2
|0.06
|Тимбер Юрриен
|2
|0.06
|Лукка Лоренцо
|2
|0.06
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|10
|0
|Зерруки Рамиз
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Бренет Джошуа
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Бергёйс Стивен
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Аякс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
11
Волевые поражения
8
6
Твенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Аякс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
18
44
Твенте
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (16)
39% (13)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Аякс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
26
50
Голы по времени матча
Забито
43
38
24 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
6
14%
5
13%
1-15
9
21%
8
21%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
7
16%
6
16%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
7
33%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
6
29%
76-90
Забито
20
47
5 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
3
15%
6
13%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
2
10%
7
15%
31-45
3
15%
8
17%
46-60
6
30%
7
15%
61-75
6
30%
11
23%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
5
36%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Забито
63
85
29 В 1-м тайме 41
34 Во 2-м тайме 44
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
9
14%
11
13%
1-15
9
14%
16
19%
16-30
11
17%
14
16%
31-45
8
13%
13
15%
46-60
13
21%
14
16%
61-75
13
21%
17
20%
76-90
Пропущено
26
35
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 22
2
8%
5
14%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
19%
7
20%
31-45
5
19%
8
23%
46-60
7
27%
2
6%
61-75
4
15%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3
Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1
Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5
Результаты матчей
Твенте
Аякс
Точный счет
3:0
5 раз 31%
4:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
3:1
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
3:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 24%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Твенте
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
106
98
313
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
413
106
314
88
116
511
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
294
1815
2112
1320
1716
429
1122
132
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|34
|25
|7
|2
|81 - 30
|82
|2.
|0:0
|34
|22
|7
|5
|87 - 39
|73
|3.
|1:2
|34
|20
|9
|5
|86 - 37
|69
|4.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|67 - 33
|68
|5.
|2:1
|34
|18
|10
|6
|65 - 27
|64
|6.
|1:0
|34
|17
|8
|9
|56 - 37
|59
|7.
|2:1
|34
|15
|9
|10
|54 - 49
|54
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|43 - 50
|46
|9.
|0:2
|34
|11
|8
|15
|50 - 62
|41
|10.
|1:0
|34
|10
|10
|14
|45 - 50
|40
|11.
|0:1
|34
|10
|10
|14
|46 - 55
|40
|12.
|0:0
|34
|8
|15
|11
|41 - 44
|39
|13.
|0:0
|34
|10
|6
|18
|38 - 61
|36
|14.
|3:1
|34
|10
|6
|18
|42 - 70
|36
|15.
|1:3
|34
|9
|5
|20
|31 - 71
|32
|16.
|1:2
|34
|6
|10
|18
|32 - 64
|28
|17.
|2:0
|34
|5
|4
|25
|24 - 69
|19
|18.
|0:1
|34
|4
|6
|24
|31 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|54 - 14
|44
|2.
|2:1
|17
|13
|4
|0
|45 - 11
|43
|3.
|0:1
|17
|12
|4
|1
|37 - 10
|40
|4.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|47 - 14
|35
|5.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|1:0
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:2
|17
|9
|3
|5
|34 - 26
|30
|8.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|19 - 14
|29
|9.
|3:1
|17
|9
|1
|7
|29 - 31
|28
|10.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|11.
|1:3
|17
|8
|2
|7
|22 - 26
|26
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|14.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|15.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|16.
|1:2
|17
|3
|9
|5
|16 - 23
|18
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|20 - 30
|12
|18.
|2:0
|17
|3
|0
|14
|12 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|3
|1
|44 - 20
|42
|2.
|0:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|39 - 23
|34
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|33 - 25
|29
|5.
|1:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|2:1
|17
|7
|4
|6
|35 - 35
|25
|7.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 24
|25
|8.
|2:1
|17
|5
|6
|6
|20 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 16
|21
|10.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|18 - 34
|17
|12.
|0:1
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|13.
|0:2
|17
|2
|5
|10
|16 - 36
|11
|14.
|2:0
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|15.
|1:2
|17
|3
|1
|13
|16 - 41
|10
|16.
|3:1
|17
|1
|5
|11
|13 - 39
|8
|17.
|0:1
|17
|1
|3
|13
|11 - 41
|6
|18.
|1:3
|17
|1
|3
|13
|9 - 45
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7