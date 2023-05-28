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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
2:1
Второй тайм: 57'
Аякс
0'
0:1
31' Гол
Тадич Душан
1:1
46' Гол
Манфред Угалде
2:1
51' Гол
Плегесуэло Хулио
53' Желтая карточка
Смал Гийс

Ход матча

31'
0:1
Тадич Душан
(Бробби Брайан)
46'
 
Классен Дэви
Бробби Брайан
46'
Манфред Угалде
(Бренет Джошуа)
1:1
51'
Плегесуэло Хулио
(Черны Вацлав)
2:1
53'
Смал Гийс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 211 Количество передач 222
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Аякс
6.50
4.70
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
57
Хато
Йоррель
5
Вейндал
Оуэн
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
10
Тадич
Душан
9
Бробби
Брайан
Твенте
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Аякс

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед

35 матчей

25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

К
0:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
127

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

58
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.2

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 12 0.35
Ван Волфсвинкель Рикки 9 (3) 0.26
Мисиджан Вирджил 8 0.24
Манфред Угалде 8 0.24
Бренет Джошуа 7 0.21
Стейн Сем 6 0.18
Влап Михел 3 0.09
Смал Гийс 2 0.06
Садилек Михал 2 0.06
Зерруки Рамиз 1 0.03
Проппер Робин 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Плегесуэло Хулио 1 0.03
Цолис Христос 1 0.03
Меес Хилгерс 1 0.03
Кьёлё Матиас 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 13 0.38
Бергвейн Стевен 12 0.35
Тадич Душан 11 (4) 0.32
Кудус Мохаммед 11 0.32
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.26
Классен Дэви 8 0.24
Тейлор Кеннет 8 0.24
Альварес Эдсон 3 0.09
Ренсх Девайн 3 0.09
Санчес Хорхе 2 0.06
Тимбер Юрриен 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 10 0
Зерруки Рамиз 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Мисиджан Вирджил 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Бренет Джошуа 3 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Манфред Угалде 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Аякс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
11

Волевые поражения

8
6
Твенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Аякс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

18
44
Твенте
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (16)
39% (13)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Аякс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
16

Волевые поражения

26
50

Голы по времени матча

Забито

43
38
24 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
6
14%
5
13%
1-15
9
21%
8
21%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
7
16%
6
16%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
7
33%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
6
29%
76-90

Забито

20
47
5 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
3
15%
6
13%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
2
10%
7
15%
31-45
3
15%
8
17%
46-60
6
30%
7
15%
61-75
6
30%
11
23%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
5
36%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Забито

63
85
29 В 1-м тайме 41
34 Во 2-м тайме 44
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
9
14%
11
13%
1-15
9
14%
16
19%
16-30
11
17%
14
16%
31-45
8
13%
13
15%
46-60
13
21%
14
16%
61-75
13
21%
17
20%
76-90

Пропущено

26
35
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 22
2
8%
5
14%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
19%
7
20%
31-45
5
19%
8
23%
46-60
7
27%
2
6%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3
Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1
Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5

Результаты матчей

Твенте
Аякс

Точный счет

3:0
5 раз 31%
4:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
3:1
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
3:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 24%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Твенте
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
11
6
10
6
2.5
9
8
3
13
3.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
4
13
1.5
10
6
3
14
2.5
8
8
1
16
3.5
5
11
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
29
4
18
15
1.5
21
12
13
20
2.5
17
16
4
29
3.5
11
22
1
32
4.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Контроль мяча: Твенте: 49%, Аякс: 51%.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      50'
      Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Уннерсталл Ларс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 49'
      Плегесуэло Хулио успешно блокирует удар.
    • 49'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 47'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Альварес Эдсон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 46'
      Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О О О Л - Манфред Угалде из команды Твенте с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 46'
      Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Альварес Эдсон ошибается в защите.
    • 46'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тактическая замена. Бробби Брайан уходит с поля и его заменяет Классен Дэви
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Аякс
    6.50
    4.70
    3.50
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    Где смотреть матч Твенте 2:1 Аякс онлайн

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