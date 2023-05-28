Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Хорошую попытку сделал Лоренцо Лукка. Удар в створ, но вратарь начеку

Лоренцо Лукка пробил со штрафного прямо в стенку

90' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Черны Вацлав пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

87' Альварес Эдсон нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

87' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Бергёйс Стивен получил желтую карточку от судьи

84' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

84' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Юрриен получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Тимбер Юрриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О Л - Черны Вацлав из команды Твенте левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

75' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Твенте

73' Лоренцо Лукка наносит удар, но промахивается

73' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Вейндал Оуэн уходит с поля и его заменяет Лоренцо Лукка

70' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Садилек Михал получил желтую карточку от судьи

67' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошую попытку сделал Классен Дэви . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Аякс

62' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

61' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Аякс

55' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

55' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

53' Смал Гийс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Альварес Эдсон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

46' Г О О О О О О Л - Манфред Угалде из команды Твенте с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

46' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.