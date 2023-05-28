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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фейеноорд
0:1
Второй тайм: 54'
Витесс
0'
0:1
43' Гол
Ван Гинкел Марко

Ход матча

43'
0:1
Ван Гинкел Марко
(Манхуф Миллион)
46'
Пайшао Игор
Идрисси Уссама
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 268 Количество передач 195
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Витесс
2.90
6.35
8.36
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
28
Касанвирджо
Нерайшо
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
3
Фламинго
Райан
42
Манхуф
Миллион
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
14
Бялек
Бартош
Фейеноорд
4-2-3-1
Витесс
4-1-4-1

История личных встреч

Фейеноорд
Витесс

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

31 матч

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:5
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.94
0.87

Среднее время на гол

96
103

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
84

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 0.44
Перейра Данило II 10 (1) 0.29
Шиманьски Себастьян 9 0.26
Кекчю Оркун 8 (2) 0.24
Пайшао Игор 7 0.21
Джаханбахш Алиреза 5 0.15
Дилросун Джавайро 5 0.15
Идрисси Уссама 4 0.12
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Ганцко Давид 2 0.06
Хартман Квилиндси 2 0.06
Тимбер Квинтен 2 0.06
Волемарк Патрик 2 0.06
Виффер Матс 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
Расмуссен Якоб 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 9 0.26
Беро Матуш 5 (1) 0.15
Бялек Бартош 5 0.15
Gabriel Vidovic 4 0.12
Виттек Максимилиан 3 0.09
Фламинго Райан 3 0.09
Козловски Кацпер 2 0.06
Ван Гинкел Марко 2 0.06
Санкох Мохамед 2 0.06
Тронстад Сондре 2 0.06
Фредериксен Николай 2 0.06
Аркус Карлан 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Виффер Матс 5 0
Хартман Квилиндси 5 0
Траунер Гернот 4 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Ганцко Давид 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 9 1
Аркус Карлан 3 2
Беро Матуш 6 0
Тронстад Сондре 4 1
Фламинго Райан 4 0
Козловски Кацпер 3 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Витесс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
10
Фейеноорд
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Витесс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
18

Волевые поражения

40
19
Фейеноорд
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
15% (5)
36% (12)
Витесс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

10
21

Волевые поражения

44
29

Голы по времени матча

Забито

36
20
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
6
17%
1
5%
1-15
3
8%
5
25%
16-30
7
19%
4
20%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
9
25%
6
30%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
4
40%
5
20%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
40%
4
16%
61-75
1
10%
7
28%
76-90

Забито

43
23
23 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 22
5
12%
1
4%
1-15
9
21%
4
17%
16-30
9
21%
4
17%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
8
19%
7
30%
61-75
8
19%
2
9%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
3
14%
7
27%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Забито

79
43
39 В 1-м тайме 19
40 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 13
1 Не забивали 12
11
14%
2
5%
1-15
12
15%
9
21%
16-30
16
20%
8
19%
31-45
11
14%
7
16%
46-60
12
15%
9
21%
61-75
17
22%
8
19%
76-90

Пропущено

31
51
17 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
8
26%
7
14%
1-15
6
19%
6
12%
16-30
3
10%
10
20%
31-45
3
10%
5
10%
46-60
7
23%
12
24%
61-75
4
13%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1
Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2

Результаты матчей

Фейеноорд
Витесс

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 30%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%
0
11 раз 33%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
5
11
5
1.5
8
9
6
10
2.5
1
16
3
13
3.5
1
16
2
14
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
6
10
10
7
2.5
3
13
3
14
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
1
0.5
Больше Меньше
22
11
24
9
1.5
14
19
16
17
2.5
4
29
6
27
3.5
2
31
3
30
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Фейеноорд контролирует мяч.
    • 53'
      Бартош Бялек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      51'
      Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Ороз Алоис успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Витесс
    2.90
    6.35
    8.36
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Фейеноорд 0:1 Витесс онлайн

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