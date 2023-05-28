Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Бартош Бялек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Манхуф Миллион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Витесс

43' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко забивает с левой ноги!

43' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Витесс

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Бартош Бялек из команды Витесс в офсайде

43' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Витесс

41' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Идрисси Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Витесс

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ганцко Давид нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.

37' Quilindschy Hartman выиграл воздушное противоборство у Козловски Кацпер

36' Бартош Бялек наказан за толчок Ганцко Давид

36' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Ryan Flamingo пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

35' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бартош Бялек наказан за толчок Гертрейда Лютсхарел

32' Удар от ворот произведет Витесс

31' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Касанвирджо Нерайшо пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

25' Удар от ворот произведет Фейеноорд

24' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Витесс

24' Идрисси Уссама из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Шиманьски Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Quilindschy Hartman успешно блокирует удар.

17' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Витесс

16' Джаханбахш Алиреза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

15' Ryan Flamingo успешно блокирует удар.

15' Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

7' Ганцко Давид выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.

7' Удар от ворот произведет Витесс

7' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Ryan Flamingo из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

6' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

2' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля