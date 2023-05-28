Тур: 34. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Нихуйс Бас
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
268 Количество передач 195
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Витесс
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
31 матч
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.94
0.87
Среднее время на гол
96
103
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
84
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|15
|0.44
|Перейра Данило II
|10 (1)
|0.29
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.26
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.24
|Пайшао Игор
|7
|0.21
|Джаханбахш Алиреза
|5
|0.15
|Дилросун Джавайро
|5
|0.15
|Идрисси Уссама
|4
|0.12
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.09
|Ганцко Давид
|2
|0.06
|Хартман Квилиндси
|2
|0.06
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Волемарк Патрик
|2
|0.06
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|9
|0.26
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.15
|Бялек Бартош
|5
|0.15
|Gabriel Vidovic
|4
|0.12
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Фламинго Райан
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Ван Гинкел Марко
|2
|0.06
|Санкох Мохамед
|2
|0.06
|Тронстад Сондре
|2
|0.06
|Фредериксен Николай
|2
|0.06
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Виффер Матс
|5
|0
|Хартман Квилиндси
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Аркус Карлан
|3
|2
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Фламинго Райан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Витесс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
10
Фейеноорд
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Витесс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
18
Волевые поражения
40
19
Фейеноорд
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
15% (5)
36% (12)
Витесс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
10
21
Волевые поражения
44
29
Голы по времени матча
Забито
36
20
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
6
17%
1
5%
1-15
3
8%
5
25%
16-30
7
19%
4
20%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
9
25%
6
30%
76-90
Пропущено
10
25
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
4
40%
5
20%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
40%
4
16%
61-75
1
10%
7
28%
76-90
Забито
43
23
23 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 22
5
12%
1
4%
1-15
9
21%
4
17%
16-30
9
21%
4
17%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
8
19%
7
30%
61-75
8
19%
2
9%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
3
14%
7
27%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Забито
79
43
39 В 1-м тайме 19
40 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 13
1 Не забивали 12
11
14%
2
5%
1-15
12
15%
9
21%
16-30
16
20%
8
19%
31-45
11
14%
7
16%
46-60
12
15%
9
21%
61-75
17
22%
8
19%
76-90
Пропущено
31
51
17 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
8
26%
7
14%
1-15
6
19%
6
12%
16-30
3
10%
10
20%
31-45
3
10%
5
10%
46-60
7
23%
12
24%
61-75
4
13%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1
Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2
Результаты матчей
Фейеноорд
Витесс
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 30%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%
0
11 раз 33%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
125
115
89
610
116
313
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
610
107
313
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
321
Больше Меньше
2211
249
1419
1617
429
627
231
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|34
|25
|7
|2
|81 - 30
|82
|2.
|0:0
|34
|22
|7
|5
|87 - 39
|73
|3.
|1:2
|34
|20
|9
|5
|86 - 37
|69
|4.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|67 - 33
|68
|5.
|2:1
|34
|18
|10
|6
|65 - 27
|64
|6.
|1:0
|34
|17
|8
|9
|56 - 37
|59
|7.
|2:1
|34
|15
|9
|10
|54 - 49
|54
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|43 - 50
|46
|9.
|0:2
|34
|11
|8
|15
|50 - 62
|41
|10.
|1:0
|34
|10
|10
|14
|45 - 50
|40
|11.
|0:1
|34
|10
|10
|14
|46 - 55
|40
|12.
|0:0
|34
|8
|15
|11
|41 - 44
|39
|13.
|0:0
|34
|10
|6
|18
|38 - 61
|36
|14.
|3:1
|34
|10
|6
|18
|42 - 70
|36
|15.
|1:3
|34
|9
|5
|20
|31 - 71
|32
|16.
|1:2
|34
|6
|10
|18
|32 - 64
|28
|17.
|2:0
|34
|5
|4
|25
|24 - 69
|19
|18.
|0:1
|34
|4
|6
|24
|31 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|54 - 14
|44
|2.
|2:1
|17
|13
|4
|0
|45 - 11
|43
|3.
|0:1
|17
|12
|4
|1
|37 - 10
|40
|4.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|47 - 14
|35
|5.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|1:0
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:2
|17
|9
|3
|5
|34 - 26
|30
|8.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|19 - 14
|29
|9.
|3:1
|17
|9
|1
|7
|29 - 31
|28
|10.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|11.
|1:3
|17
|8
|2
|7
|22 - 26
|26
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|14.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|15.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|16.
|1:2
|17
|3
|9
|5
|16 - 23
|18
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|20 - 30
|12
|18.
|2:0
|17
|3
|0
|14
|12 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|3
|1
|44 - 20
|42
|2.
|0:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|39 - 23
|34
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|33 - 25
|29
|5.
|1:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|2:1
|17
|7
|4
|6
|35 - 35
|25
|7.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 24
|25
|8.
|2:1
|17
|5
|6
|6
|20 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 16
|21
|10.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|18 - 34
|17
|12.
|0:1
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|13.
|0:2
|17
|2
|5
|10
|16 - 36
|11
|14.
|2:0
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|15.
|1:2
|17
|3
|1
|13
|16 - 41
|10
|16.
|3:1
|17
|1
|5
|11
|13 - 39
|8
|17.
|0:1
|17
|1
|3
|13
|11 - 41
|6
|18.
|1:3
|17
|1
|3
|13
|9 - 45
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7