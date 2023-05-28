Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Хорошую попытку сделал Ромарик Япи. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Оооо... вот это был удар! Исима-Мирен Николя должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Исима-Мирен Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Удар от ворот произведет Витесс

85' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Хорошую попытку сделал Igor Paixao. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Шиманьски Себастьян из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Мохамед Санкох выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Фейеноорд

82' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ryan Flamingo из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

81' Ромарик Япи выиграл воздушное противоборство у Ганцко Давид

81' Удар от ворот произведет Витесс

80' Удар от ворот произведет Фейеноорд

80' Ромарик Япи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Витесс

78' Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

78' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Шиманьски Себастьян из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Витесс

74' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

74' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Витесс

70' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Ороз Алоис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Безумный фол. Ороз Алоис грубо играет против соперника. Пострадал Igor Paixao

67' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

67' Козловски Кацпер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хорошую попытку сделал Дилросун Джавайро . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Витесс

62' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Фейеноорд

59' Мохамед Санкох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Удар от ворот произведет Витесс

58' Тактическая замена. Бартош Бялек уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

57' Тактическая замена. Quilindschy Hartman уходит с поля и его заменяет Лопес Маркос IV

56' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

56' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Джаханбахш Алиреза . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Касанвирджо Нерайшо из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бартош Бялек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Витесс

50' Кекчю Оркун решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бартош Бялек из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Igor Paixao