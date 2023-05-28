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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 25100 Главный судья: Маншот Ероен
Херенвен
2:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
19' Желтая карточка
Xander Blomme
1:0
43' Гол
Бохневич Павел
73' Желтая карточка
Амофа Джамал
2:0
79' Гол
Нуннели Че
83' Желтая карточка
Дейл Матс
90' Желтая карточка
Ван Оттеле Сюб
90'+9

Ход матча

19'
 
Xander Blomme
43'
Бохневич Павел
(Тахири Анас)
1:0
64'
 
Со Силла
Xander Blomme
73'
 
Амофа Джамал
74'
Ван Амерсфоорт Пелле
Ольссон Симон
 
74'
Нуннели Че
Колассен Антуан
 
79'
Нуннели Че
(Сахрауи Осам)
2:0
79'
 
Dario Serra
Эдвардсен Оливер
83'
 
Дейл Матс
90'
Беккема Ян
Нопперт Андрис
 
90'
Брума Джеффри
Бохневич Павел
 
90'
Ван Оттеле Сюб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 234 Количество передач 219
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
29
Колассен
Антуан
17
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Сахрауи
Осам
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Xander
Blomme
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Херенвен
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 16 (1) 0.47
Ван Эвейк Милан 6 0.18
Сарр Амин 5 0.15
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.09
Колассен Антуан 3 0.09
Хайе Том 2 0.06
Бохневич Павел 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Сахрауи Осам 1 0.03
Кёлерт Матс 1 0.03
Кайб Рами 1 0.03
Нуннели Че 1 0.03
Ван Оттеле Сюб 1 0.03
Ольссон Симон 0 0
Нопперт Андрис 0 0
Хаяль Рами 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 8 (2) 0.24
Лидберг Исак 7 0.21
Эдвардсен Оливер 7 0.21
Адеканье Бобби 6 0.18
Штоккерс Финн 3 0.09
Кюйперс Бас 3 0.09
Ромменс Филипп 3 0.09
Дейл Матс 2 0.06
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Xander Blomme 1 0.03
Dario Serra 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Ван Оттеле Сюб 6 0
Бохневич Павел 4 0
Тахири Анас 4 0
Колассен Антуан 4 0
Брума Джеффри 3 0
Кёлерт Матс 3 0
Нуннели Че 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 8 0
Фонтан Хосе 4 0
Идзес Джей 4 0
Дейл Матс 2 1
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Кюйперс Бас 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Xander Blomme 1 0

Результаты матчей

Херенвен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Гоу Эхед Иглс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
12
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гоу Эхед Иглс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

23
23
Херенвен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Гоу Эхед Иглс
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
32% (11)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

31
35

Голы по времени матча

Забито

21
19
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
8
38%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

26
32
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
12%
5
16%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
23%
7
22%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
4
15%
7
22%
76-90

Забито

23
28
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
2
9%
7
25%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
26%
6
21%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
13%
5
22%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
25%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
5
21%
6
26%
76-90

Забито

44
47
24 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
12 Не забивали 8
4
9%
10
21%
1-15
8
18%
8
17%
16-30
12
27%
9
19%
31-45
5
11%
5
11%
46-60
4
9%
4
9%
61-75
11
25%
11
23%
76-90

Пропущено

50
55
22 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 25
6
12%
10
18%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
20%
11
20%
31-45
10
20%
9
16%
46-60
9
18%
7
13%
61-75
9
18%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3
Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1

Результаты матчей

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
2
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
10
7
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
5
12
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
25
9
15
19
1.5
15
19
6
28
2.5
6
28
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 34 23 6 5 89 - 40 75
3.
Аякс
 34 20 9 5 86 - 38 69
4.
АЗ Алкмаар
 34 20 7 7 68 - 35 67
5.
Твенте
 34 18 10 6 66 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 34 17 8 9 60 - 37 59
7.
Утрехт
 34 15 9 10 55 - 50 54
8.
Херенвен
 34 12 10 12 44 - 50 46
9.
Валвейк
 34 11 8 15 50 - 64 41
10.
Витесс
 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 34 10 10 14 46 - 56 40
12.
НЕК Неймеген
 34 8 15 11 42 - 45 39
13.
Фортуна Ситтард
 34 10 6 18 39 - 62 36
14.
Волендам
 34 10 6 18 42 - 71 36
15.
Эксельсиор
 34 9 5 20 32 - 71 32
16.
Эммен
 34 6 10 18 33 - 65 28
17.
Камбюр
 34 5 4 25 26 - 69 19
18.
Гронинген
 34 4 6 24 31 - 75 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 17 13 4 0 46 - 11 43
3.
Фейеноорд
 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 17 9 5 3 36 - 20 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 17 8 5 4 20 - 15 29
9.
Волендам
 17 9 1 7 29 - 32 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 17 6 3 8 21 - 26 21
13.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 17 3 3 11 20 - 34 12
18.
Камбюр
 17 3 0 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 17 10 4 3 39 - 24 34
4.
ПСВ
 17 9 4 4 35 - 26 31
5.
Спарта Роттердам
 17 7 6 4 28 - 19 27
6.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 17 5 6 6 14 - 17 21
10.
Витесс
 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 17 3 4 10 18 - 33 13
13.
Валвейк
 17 2 5 10 16 - 38 11
14.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 17 3 1 13 17 - 42 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 17 1 3 13 10 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 19 (8)
Утрехт Дувикас Анастасиос 19 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Херенвен: 52%, Гоу Эхед Иглс: 48%.
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25100 болельщиков
  • 99'
    Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
  • 98'
    Лидберг Исак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
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    Где смотреть матч Херенвен 2:0 Гоу Эхед Иглс онлайн

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