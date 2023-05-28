Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновится спорным мячом

93' Ох, нехорошо это выглядит. Бохневич Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Адеканье Бобби пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

88' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

87' Удар от ворот произведет Херенвен

87' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хайе Том бьет со штрафного в створ, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

83' Дейл Матс получил желтую карточку от судьи

81' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Херенвен

81' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Оооо... вот это был удар! Лидберг Исак должен был забить с этой позиции.

79' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Со Силла не смог попасть в створ ударом издали

77' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Сиб ван Оттеле возвращается на поле.

76' Удар от ворот произведет Херенвен

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Сиб ван Оттеле получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Сиб ван Оттеле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Тактическая замена. Antoine Colassin уходит с поля и его заменяет Нуннели Че

73' Амофа Джамал получил желтую карточку от судьи

72' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Оооо... вот это был удар! Ван Хойдонк Сидней должен был забить с этой позиции.

69' Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

68' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Херенвен

64' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

64' Тактическая замена. Xander Blomme уходит с поля и его заменяет Со Силла

63' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

58' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сиб ван Оттеле ошибается в защите.

57' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хайе Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Хорошую попытку сделал Antoine Colassin. Удар в створ, но вратарь начеку

55' Ван Хойдонк Сидней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Херенвен

52' Лидберг Исак не смог попасть в створ ударом издали

52' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Херенвен

51' Лидберг Исак пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

50' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

49' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

49' Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Xander Blomme выиграл воздушное противоборство у Тахири Анас

47' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ван Хойдонк Сидней нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

47' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.