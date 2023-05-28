Gaetano Oristanio нанес удар, но тот был заблокирован.

Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Франческо Антонуччи пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

43' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Эксельсиор

43' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Мёркин Дерри . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Lequincio Zeefuik создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Волендам

39' Удар от ворот произведет Эксельсиор

39' Ван Мигем Дарил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Удар от ворот произведет Волендам

38' Пири Кик не смог попасть в створ ударом издали

34' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

33' Матч возобновлен

33' Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Назначен штрафной. Пострадал Gaetano Oristanio, его свалил Кензо Гудмийн.

30' Удар от ворот произведет Волендам

30' Achraf Douiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Франческо Антонуччи пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

30' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Франческо Антонуччи из команды Волендам правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

27' Мёркин Дерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Волендам

25' Судья сигнализирует, что Gaetano Oristanio из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Кензо Гудмийн

25' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Г О О О О Л - Ван Гассел Стейн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

23' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Франческо Антонуччи нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Удар от ворот произведет Эксельсиор

22' Оооо... вот это был удар! Gaetano Oristanio должен был забить с этой позиции.

21' Gaetano Oristanio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Твигт Калвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Lequincio Zeefuik нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

21' Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Achraf Douiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

17' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

16' Мбуямба Ксавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Achraf Douiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошую попытку сделал Мёркин Дерри . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Ван Мигем Дарил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Удар от ворот произведет Эксельсиор

10' Gaetano Oristanio сделал результативную передачу.

10' Г О О О О Л - Ван Мигем Дарил забивает с левой ноги!

9' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

8' Achraf Douiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

7' Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Лампру Лазарос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Азаркан Маруан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

3' Achraf Douiri не смог попасть в створ ударом издали

3' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волендам начинает с центра поля