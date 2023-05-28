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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Камбюр
2:0
Второй тайм: 55'
Валвейк
0'
6' Желтая карточка
Yassin Oukili
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Робертс Улдрикис
40' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
1:0
45' Гол
Робертс Улдрикис
2:0
45' Гол
Самбисса Давид
50' Желтая карточка
Самбисса Давид

Ход матча

6'
 
Yassin Oukili
8'
Робертс Улдрикис
 
17'
Тол Марко
Floris Smand
 
24'
 
Лобете Хулен
Клемент Пелле
40'
Робертс Улдрикис
 
45'
Робертс Улдрикис
(Бангура Алекс)
1:0
45'
Самбисса Давид
(Паулиссен Митчелл)
2:0
50'
Самбисса Давид
 
53'
 
Баккали Закария
Леливелд Юлиан
53'
 
Бакари Саид
Адевойе Шоун

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 165 Количество передач 201
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Валвейк
3.70
9.00
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Руйтер
Робин
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
18
Самбисса
Давид
10
Паулиссен
Митчелл
19
Фор
Наварон
28
Робертс
Улдрикис
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
14
Клемент
Пелле
5
Лутонда
Тьерри
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
Камбюр
4-2-3-1
Валвейк
3-5-2

История личных встреч

Камбюр
Валвейк

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
5:1
ТМК
1:1
Э
1:1
Э
0:1
К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.12
Худемакерс Меес 3 0.09
Брей Майкл 2 0.06
Паулиссен Митчелл 2 0.06
Якобс Ями 2 0.06
Фор Наварон 1 0.03
Бангура Алекс 1 0.03
Махи Мимаун 1 0.03
Самбисса Давид 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Ван Вермескеркен Саи 1 0.03
Робертс Улдрикис 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Тол Марко 1 0.03
Яспер тер Хейде 1 0.03
Remco Balk 1 0.03
Tom Boere 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.35
Йозефзон Флориан 5 0.15
Бель-Хассани Иллиас 5 0.15
Сёнтьенс Матс 4 0.12
Лобете Хулен 4 0.12
Yassin Oukili 3 0.09
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.09
Баккали Закария 3 0.09
Леливелд Юлиан 2 0.06
Анита Вурнон 2 0.06
Клемент Пелле 2 0.06
Бирет Мика 2 0.06
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 5 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Remco Balk 5 0
Бергсма Леон 4 0
Робертс Улдрикис 4 0
Якобс Ями 2 1
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 9 0
Гаари Жюрьен 8 0
Адевойе Шоун 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Крамер Михил 6 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Камбюр
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Валвейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

11
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
10
Камбюр
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Валвейк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

5
31
Камбюр
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Валвейк
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

12
6

Волевые победы

34
17

Волевые поражения

9
41

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
27 Не забивали 24
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
3
27%
5
29%
29%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

32
33
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
4
13%
3
9%
1-15
6
19%
1
3%
16-30
5
16%
6
18%
31-45
2
6%
6
18%
46-60
7
22%
6
18%
61-75
8
25%
11
33%
76-90

Забито

14
33
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 20
3
21%
4
12%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
2
14%
4
12%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
6
43%
13
39%
76-90

Пропущено

34
27
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
12%
3
11%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
10
29%
29%
6
22%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
7
21%
4
15%
76-90

Забито

25
50
9 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 13
19 Не забивали 11
5
20%
6
12%
1-15
2
8%
5
10%
16-30
2
8%
8
16%
31-45
4
16%
6
12%
46-60
4
16%
8
16%
61-75
8
32%
17
34%
76-90

Пропущено

66
60
33 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 37
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 27
8
12%
6
10%
1-15
10
15%
5
8%
16-30
15
23%
12
20%
31-45
7
11%
11
18%
46-60
11
17%
11
18%
61-75
15
23%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Витесс - Камбюр 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3
Валвейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0

Результаты матчей

Камбюр
Валвейк

Точный счет

0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
0:3
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 61%
1
9 раз 27%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Камбюр
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
13
4
2
14
1.5
10
7
2
14
2.5
6
11
1
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
9
7
2
15
1.5
4
12
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
20
0.5
Больше Меньше
22
11
4
29
1.5
14
19
3
30
2.5
8
25
2
31
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      47'
      Назначен штрафной. Пострадал Лобете Хулен, его свалил Шмидт Доке.
    • 47'
      Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 46'
      Шанс! Фор Наварон из команды Камбюр пробил головой, но мимо
    • 46'
      Фор Наварон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гаари Жюрьен ошибается в защите.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Валвейк
    3.70
    9.00
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Камбюр 2:0 Валвейк онлайн

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