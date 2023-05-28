Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

53' Команда Камбюр играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Г О О О О Л - Самбисса Давид забивает с левой ноги!

52' Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Камбюр будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Г О О О О Л - Робертс Улдрикис забивает с правой ноги!

50' Фор Наварон из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Лобете Хулен получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Лобете Хулен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Камбюр

47' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Валвейк

43' Тол Марко нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

43' Удар от ворот произведет Камбюр

42' Гаари Жюрьен из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Самбисса Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Робертс Улдрикис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

37' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Самбисса Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Камбюр

36' Оооо... вот это был удар! Гаари Жюрьен должен был забить с этой позиции.

36' Гаари Жюрьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Сёнтьенс Матс из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Самбисса Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Валвейк

33' Шмидт Доке из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Валвейк

31' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Валвейк

30' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фор Наварон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Удар от ворот произведет Валвейк

28' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Камбюр

27' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

25' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Якобс Ями не смог попасть в створ ударом издали

23' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Валвейк

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

16' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Floris Smand получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Floris Smand на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Клемент Пелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сёнтьенс Матс из команды Валвейк получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Роббин Руйтер все предвидел и спас команду!

12' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Камбюр

10' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

9' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Камбюр , будет отменен из-за фола.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Фор Наварон из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Фор Наварон пробил со штрафного прямо в стенку

6' Яссин Оукили - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Яссин Оукили наказан за толчок Бангура Алекс

5' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Худемакерс Меес выиграл воздушное противоборство у Яссин Оукили.

4' Фор Наварон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фор Наварон из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Удар от ворот произведет Камбюр

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валвейк начинает с центра поля