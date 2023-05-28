Тур: 34. Стадион: Камбюр. Зрители: 9600 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0'
6' Желтая карточкаYassin Oukili
8' Undefined phrase: football_event_Робертс Улдрикис
40' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
1:0
45' ГолРобертс Улдрикис
2:0
45' ГолСамбисса Давид
50' Желтая карточкаСамбисса Давид
3:0
55' ГолФор Наварон
4:0
67' ГолMilan Smit
90'+1
Ход матча
40'
45'
45'
50'
55'
3:0
67'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
329 Количество передач 363
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Валвейка»
-
12
Руйтер
Робин
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
-
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Камбюр
Валвейк
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.12
|Худемакерс Меес
|3
|0.09
|Фор Наварон
|2
|0.06
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.06
|Якобс Ями
|2
|0.06
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Milan Smit
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Робертс Улдрикис
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Тол Марко
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.35
|Йозефзон Флориан
|5
|0.15
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.15
|Сёнтьенс Матс
|4
|0.12
|Лобете Хулен
|4
|0.12
|Yassin Oukili
|3
|0.09
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.09
|Баккали Закария
|3
|0.09
|Леливелд Юлиан
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|2
|0.06
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Бирет Мика
|2
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|5
|0
|Бергсма Леон
|4
|0
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|9
|0
|Гаари Жюрьен
|8
|0
|Адевойе Шоун
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Крамер Михил
|6
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)
Валвейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
11
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
10
Камбюр
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Валвейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
33
14
Волевые поражения
5
31
Камбюр
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
24% (8)
44% (15)
Валвейк
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
29% (10)
53% (18)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
12
7
Волевые победы
34
17
Волевые поражения
9
41
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
27 Не забивали 25
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
32
37
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
4
13%
3
8%
1-15
6
19%
1
3%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
7
22%
7
19%
61-75
8
25%
11
30%
30%
76-90
Забито
14
33
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
26 Не забивали 21
3
21%
4
12%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
2
14%
4
12%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
6
43%
13
39%
76-90
Пропущено
34
27
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
12%
3
11%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
10
29%
29%
6
22%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
7
21%
4
15%
76-90
Забито
29
50
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 12
5
17%
6
12%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
5
17%
6
12%
46-60
5
17%
8
16%
61-75
8
28%
17
34%
76-90
Пропущено
66
64
33 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
8
12%
6
9%
1-15
10
15%
5
8%
16-30
15
23%
14
22%
31-45
7
11%
12
19%
46-60
11
17%
12
19%
61-75
15
23%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Витесс - Камбюр 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3
Валвейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0
Результаты матчей
Камбюр
Валвейк
Точный счет
0:3
5 раз 29%
0:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
0:3
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 59%
1
9 раз 26%
4
3 раза 9%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
134
314
107
314
611
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
98
215
413
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1420
Больше Меньше
2212
529
1420
430
826
331
430
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|19 (8)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|19 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7