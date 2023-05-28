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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Гронинген
0:2
Второй тайм: 61'
Спарта Роттердам
0'
15' Желтая карточка
Вриндс Барт
24' Красная карточка
Мусампа Норден
0:1
25' Гол
Де Гузман Джонатан
26' Желтая карточка
Дубвик Исак
0:2
58' Гол
Саито Коки

Ход матча

15'
 
Вриндс Барт
24'
Мусампа Норден
 
25'
0:1
Де Гузман Джонатан
26'
Дубвик Исак
 
46'
 
Мейерс Арон
Пинту Мика
46'
 
Саито Коки
Вриндс Барт
58'
0:2
Саито Коки
(Леуритсен Тобиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 144 Количество передач 294
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Спарта Роттердам
96.00
8.40
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Де
Бур
Ян
39
Jorg
Schreuders
12
Балкер
Радинио
29
Соренсен
Мадс
Бек
24
Мусампа
Норден
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
21
Антман
Оливер
8
Хове
Йохан
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
10
Версейрен
Арно
8
Де
Гузман
Джонатан
6
Абелс
Дирк
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Гронинген
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Спарта Роттердам

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1
ТМК
3:3
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 (1) 0.35
Крюгер Флориан 4 0.12
Нгонж Сириль 3 0.09
Хове Йохан 2 0.06
Дуарте Ларос 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Ларсен Йорген 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 0.32
Ван Крой Вито 10 (3) 0.29
Версейрен Арно 8 0.24
Саито Коки 6 0.18
Китолано Джошуа 4 0.12
Мейнанс Свен 3 0.09
Пинту Мика 3 0.09
Намли Юнес 2 0.06
Де Гузман Джонатан 2 0.06
Самбо Шуранди 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Энгельс Марио 1 0.03
Абелс Дирк 1 0.03
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 5 1
Суслов Томаш 6 0
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Luciano Valente 4 0
Балкер Радинио 2 1
Пепи Рикардо 3 0
Мусампа Норден 1 1
Халуш Матей 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Леувенбург Петер 0 1
Дуарте Ларос 0 1
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Thom van Bergen 1 0
Jorg Schreuders 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбо Шуранди 3 2
Версейрен Арно 6 0
Эрдхёйзен Майк 5 0
Де Гузман Джонатан 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Леуритсен Тобиас 4 0
Вриндс Барт 3 0
Jeremy van Mullem 3 0
Пинту Мика 2 0
Абелс Дирк 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Энгельс Марио 1 0
Rayvien Rosario 1 0

Результаты матчей

Гронинген
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
9
Гронинген
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

39
11

Волевые поражения

3
29
Гронинген
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Спарта Роттердам
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

42
13

Волевые поражения

15
38

Голы по времени матча

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
4
21%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
8
42%
5
22%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Пропущено

30
19
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
4
13%
4
21%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
6
20%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
13%
3
16%
61-75
12
40%
4
21%
76-90

Забито

11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
2
18%
6
19%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
18%
5
16%
31-45
1
9%
5
16%
46-60
5
45%
5
16%
61-75
1
9%
8
25%
76-90

Пропущено

41
18
12 В 1-м тайме 6
29 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
12%
3
17%
1-15
4
10%
1
6%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
9
22%
6
33%
61-75
14
34%
3
17%
76-90

Забито

30
55
16 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
6
20%
8
15%
1-15
0
0%
5
9%
16-30
10
33%
10
18%
31-45
2
7%
10
18%
46-60
7
23%
9
16%
61-75
5
17%
13
24%
76-90

Пропущено

71
37
26 В 1-м тайме 16
45 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 20
9
13%
7
19%
1-15
8
11%
4
11%
16-30
9
13%
5
14%
31-45
6
8%
5
14%
46-60
13
18%
9
24%
61-75
26
37%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Витесс - Гронинген 6:0 Гронинген - Аякс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1
Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1
Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6

Результаты матчей

Гронинген
Спарта Роттердам

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
6:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
10
7
2
14
2.5
6
11
1
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
5
1
16
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
24
9
7
26
1.5
16
17
2
31
2.5
10
23
1
32
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 0:0 34 22 7 5 87 - 39 73
3.
Аякс
 1:2 34 20 9 5 86 - 37 69
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 34 20 8 6 67 - 33 68
5.
Твенте
 2:1 34 18 10 6 65 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 1:0 34 17 8 9 56 - 37 59
7.
Утрехт
 2:1 34 15 9 10 54 - 49 54
8.
Херенвен
 1:0 34 12 10 12 43 - 50 46
9.
Валвейк
 0:2 34 11 8 15 50 - 62 41
10.
Витесс
 1:0 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 34 10 10 14 46 - 55 40
12.
НЕК Неймеген
 0:0 34 8 15 11 41 - 44 39
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 34 10 6 18 38 - 61 36
14.
Волендам
 3:1 34 10 6 18 42 - 70 36
15.
Эксельсиор
 1:3 34 9 5 20 31 - 71 32
16.
Эммен
 1:2 34 6 10 18 32 - 64 28
17.
Камбюр
 2:0 34 5 4 25 24 - 69 19
18.
Гронинген
 0:1 34 4 6 24 31 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 2:1 17 13 4 0 45 - 11 43
3.
Фейеноорд
 0:1 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 1:2 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 9 6 2 35 - 18 33
6.
Спарта Роттердам
 1:0 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:2 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 2:1 17 8 5 4 19 - 14 29
9.
Волендам
 3:1 17 9 1 7 29 - 31 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 1:3 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 1:0 17 6 3 8 20 - 26 21
13.
Витесс
 1:0 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 4 8 20 - 27 19
15.
НЕК Неймеген
 0:0 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 1:2 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 0:1 17 3 3 11 20 - 30 12
18.
Камбюр
 2:0 17 3 0 14 12 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:2 17 10 4 3 39 - 23 34
4.
ПСВ
 0:0 17 8 5 4 33 - 25 29
5.
Спарта Роттердам
 1:0 17 7 6 4 24 - 19 27
6.
Утрехт
 2:1 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 1:0 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 2:1 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:0 17 5 6 6 13 - 16 21
10.
Витесс
 1:0 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 17 3 4 10 18 - 32 13
13.
Валвейк
 0:2 17 2 5 10 16 - 36 11
14.
Камбюр
 2:0 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 1:2 17 3 1 13 16 - 41 10
16.
Волендам
 3:1 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 0:1 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 1:3 17 1 3 13 9 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
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    Ничья
    Спарта Роттердам
    96.00
    8.40
    3.80
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