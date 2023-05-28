Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Команда Спарта Роттердам играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Дуарте Ларос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Абелс Дирк наказан за толчок Томаш Суслов

46' Де Гузман Джонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

41' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

40' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Эрдхёйзен Майк

36' Удар от ворот произведет Гронинген

35' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

34' Вриндс Барт выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

33' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Дуарте Ларос из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Шуранди Самбо наказан за толчок Томаш Суслов

32' Томаш Суслов пробил со штрафного прямо в стенку

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Дубвик Исак получил желтую карточку от судьи

26' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Де Гузман Джонатан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

24' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Мусампа Норден удален с поля!

23' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Спарта Роттердам пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

18' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дуарте Ларос пробил со штрафного прямо в стенку

15' Вриндс Барт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Пинту Мика пробует нанести удар издали, но Ян де Бур держит все под контролем

13' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

10' Вриндс Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

7' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

4' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Балкер Радинио получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре