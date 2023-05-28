Тур: 34. Стадион: Евроборг. Главный судья: Дьперинк Роб
0:5
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаВриндс Барт
24' Красная карточкаМусампа Норден
0:1
25' ГолДе Гузман Джонатан
26' Желтая карточкаДубвик Исак
0:2
58' ГолСаито Коки
0:3
75' ГолВерсейрен Арно
0:4
79' ГолЛеуритсен Тобиас
0:5
89' ПенальтиВан Крой Вито
90'+1
Ход матча
15'
24'
25'
26'
58'
0:2
75'
0:3
79'
0:4
89'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
2 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 12
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 6
-
243 Количество передач 582
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Де
Бур
Ян
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Dirk Baron
-
-
49 Fofin Turay
-
46 Stijn Petiet
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Саито КокиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
История личных встреч
Гронинген
Спарта Роттердам
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|12 (1)
|0.35
|Крюгер Флориан
|4
|0.12
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Хове Йохан
|2
|0.06
|Дуарте Ларос
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|12
|0.35
|Ван Крой Вито
|11 (4)
|0.32
|Версейрен Арно
|9
|0.26
|Саито Коки
|7
|0.21
|Китолано Джошуа
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Пинту Мика
|3
|0.09
|Намли Юнес
|2
|0.06
|Де Гузман Джонатан
|2
|0.06
|Самбо Шуранди
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|5
|1
|Суслов Томаш
|6
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Luciano Valente
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Пепи Рикардо
|3
|0
|Мусампа Норден
|1
|1
|Халуш Матей
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Леувенбург Петер
|0
|1
|Дуарте Ларос
|0
|1
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
|Jorg Schreuders
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбо Шуранди
|3
|2
|Версейрен Арно
|6
|0
|Эрдхёйзен Майк
|5
|0
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Jeremy van Mullem
|3
|0
|Пинту Мика
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
9
Гронинген
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
39
11
Волевые поражения
3
29
Гронинген
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Спарта Роттердам
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
42
13
Волевые поражения
15
38
Голы по времени матча
Забито
19
28
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
21%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
8
42%
5
18%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
21%
7
25%
76-90
Пропущено
35
19
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 8
4
11%
4
21%
1-15
5
14%
3
16%
16-30
6
17%
3
16%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
5
14%
3
16%
61-75
14
40%
4
21%
76-90
Забито
11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
2
18%
6
19%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
18%
5
16%
31-45
1
9%
5
16%
46-60
5
45%
5
16%
61-75
1
9%
8
25%
76-90
Пропущено
41
18
12 В 1-м тайме 6
29 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
12%
3
17%
1-15
4
10%
1
6%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
9
22%
6
33%
61-75
14
34%
3
17%
76-90
Забито
30
60
16 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
6
20%
8
13%
1-15
0
0%
6
10%
16-30
10
33%
10
17%
31-45
2
7%
11
18%
46-60
7
23%
10
17%
61-75
5
17%
15
25%
76-90
Пропущено
76
37
27 В 1-м тайме 16
49 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 20
9
12%
7
19%
1-15
9
12%
4
11%
16-30
9
12%
5
14%
31-45
7
9%
5
14%
46-60
14
18%
9
24%
61-75
28
37%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Витесс - Гронинген 6:0 Гронинген - Аякс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1
Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1
Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6
Результаты матчей
Гронинген
Спарта Роттердам
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
6:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
9 раз 26%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
611
107
215
611
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
116
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
259
727
1717
232
1123
133
628
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|19 (8)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|19 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7