Тур: 38. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Кут Дэвид
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
8'
1:0
12'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
23
Стил
Джейсон
26
Айяри
Ясин
20
Энсисо
Хулио
21
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Брайтон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
63
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.37
|Соарес Дуглас
|6
|0.16
|Рамси Джакоб
|6
|0.16
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.16
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.13
|Бэйли Леон
|4
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.05
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.26
|Гросс Паскаль
|9
|0.24
|Митома Каору
|7
|0.18
|Троссар Леандро
|7
|0.18
|Марч Соломон
|6
|0.16
|Уэлбек Данни
|6
|0.16
|Фергюсон Эван
|6
|0.16
|Энсисо Хулио
|4
|0.11
|Ундав Дениз
|4
|0.11
|Лаллана Адам
|2
|0.05
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Колуилл Леви
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|6
|1
|Янг Эшли
|7
|0
|Мартинес Эмилиано
|7
|0
|Макгинн Джон
|6
|0
|Мингс Тайрон
|6
|0
|Конса Эзри
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|8
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Данк Льюис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Ундав Дениз
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Брайтон
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
7
16
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Брайтон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
15
30
Астон Вилла
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Брайтон
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
22
46
Голы по времени матча
Забито
32
37
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 20
11
34%
4
11%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
9
24%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
8
25%
6
16%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 14
4
21%
3
11%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
16%
7
26%
61-75
5
26%
6
22%
76-90
Забито
19
35
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
5%
6
17%
1-15
6
32%
5
14%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
16%
4
11%
46-60
4
21%
7
20%
61-75
5
26%
9
26%
76-90
Пропущено
24
23
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
25%
6
26%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
3
13%
3
13%
76-90
Забито
51
72
23 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 23
8 Не забивали 5
12
24%
10
14%
1-15
7
14%
11
15%
16-30
4
8%
11
15%
31-45
7
14%
13
18%
46-60
8
16%
12
17%
61-75
13
25%
15
21%
76-90
Пропущено
43
50
24 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
10
23%
9
18%
1-15
4
9%
7
14%
16-30
10
23%
10
20%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
7
16%
8
16%
61-75
8
19%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3
Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Брайтон
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
154
108
811
414
712
117
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
171
514
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
325
1522
1918
433
1225
136
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|28
|6
|4
|94 - 32
|90
|2.
|2:0 Заявка
|38
|26
|6
|6
|85 - 43
|84
|3.
|1:0 Заявка
|38
|20
|13
|5
|68 - 32
|73
|4.
|0:0 Заявка
|38
|22
|7
|9
|56 - 42
|73
|5.
|2:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|73 - 43
|69
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|8
|12
|71 - 52
|62
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|50 - 45
|61
|8.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|67 - 62
|60
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|57 - 46
|57
|10.
|0:0 Заявка
|38
|15
|8
|15
|54 - 51
|53
|11.
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 48
|45
|12.
|0:1 Заявка
|38
|11
|10
|17
|37 - 47
|43
|13.
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 53
|41
|14.
|0:2 Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 55
|41
|15.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|37 - 70
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 67
|38
|17.
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|33 - 57
|34
|18.
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|49 - 67
|32
|19.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|47 - 75
|31
|20.
|0:2 Заявка
|38
|6
|6
|26
|32 - 71
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|50 - 25
|45
|4.
|2:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|1:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|1:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 20
|38
|7.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|34 - 18
|35
|9.
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 22
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 34
|22
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 27
|19
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 26
|17
|20.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 15
|38
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 26
|25
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 22
|24
|8.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|30 - 37
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 42
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 35
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|10 - 43
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|29 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Брайтон
Исход игры
Астон Вилла
66.7% (76)
Ничья
27.2% (31)
Брайтон
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
44.7% (51)
1:1 Ничья
18.4% (21)
1:0 Астон Вилла
14.9% (17)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:2 Брайтон
4.4% (5)
2:0 Астон Вилла
1.8% (2)
3:2 Астон Вилла
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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