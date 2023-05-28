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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Астон Вилла
2:1
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
8' Гол
Соарес Дуглас
12' Желтая карточка
Ундав Дениз
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Ундав Дениз
22' Желтая карточка
Кэш Мэтти
24' Желтая карточка
Рамси Джакоб
2:0
26' Гол
Уоткинс Олли
37' Желтая карточка
Мингс Тайрон
2:1
38' Гол
Ундав Дениз
63' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
67' Желтая карточка
Макгинн Джон
73' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
88' Желтая карточка
Гросс Паскаль
90'+7

Ход матча

8'
Соарес Дуглас
(Рамси Джакоб)
1:0
12'
 
Ундав Дениз
19'
 
Ундав Дениз
22'
Кэш Мэтти
 
24'
Рамси Джакоб
 
26'
Уоткинс Олли
(Рамси Джакоб)
2:0
37'
Мингс Тайрон
 
38'
2:1
Ундав Дениз
(Гросс Паскаль)
46'
 
Эступиньян Первис
Вельтман Йоел
46'
 
Кайседо Мойсес
Айяри Ясин
63'
 
Буонанотте Факундо
65'
 
Ван Хеке Ян-Поль
Уэбстер Адам
65'
 
Митома Каору
Энсисо Хулио
67'
Макгинн Джон
 
69'
Буэндия Эмилиано
Бэйли Леон
 
73'
 
Кайседо Мойсес
88'
 
Гросс Паскаль
89'
 
Хиншелвуд Джек
Ундав Дениз

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 141 Количество передач 175
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Астон Вилла 66.7% (76)
X 27.2% (31)
Брайтон 6.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
6
Колуилл
Леви
13
Гросс
Паскаль
40
Буонанотте
Факундо
26
Айяри
Ясин
10
Макаллистер
Алексис
20
Энсисо
Хулио
21
Ундав
Дениз
28
Фергюсон
Эван
Астон Вилла
4-4-2
Брайтон
4-4-2

История личных встреч

Астон Вилла
Брайтон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
63

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 15 (1) 0.39
Рамси Джакоб 6 0.16
Соарес Дуглас 6 0.16
Ингс Дэнни 6 (2) 0.16
Буэндия Эмилиано 5 0.13
Бэйли Леон 4 0.11
Траоре Бертран 2 0.05
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.26
Гросс Паскаль 9 0.24
Митома Каору 7 0.18
Троссар Леандро 7 0.18
Марч Соломон 6 0.16
Уэлбек Данни 6 0.16
Фергюсон Эван 6 0.16
Ундав Дениз 5 0.13
Энсисо Хулио 4 0.11
Лаллана Адам 2 0.05
Эступиньян Первис 1 0.03
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Колуилл Леви 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Гилмор Билли 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 6 1
Янг Эшли 7 0
Мартинес Эмилиано 7 0
Макгинн Джон 7 0
Мингс Тайрон 7 0
Конса Эзри 6 0
Динь Люка 5 0
Рамси Джакоб 5 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Чамберс Калум 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Макаллистер Алексис 8 0
Гросс Паскаль 6 0
Вельтман Йоел 6 0
Де Зерби Роберто 4 1
Данк Льюис 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Ундав Дениз 2 0
Санчес Роберт 2 0
Ван Хеке Ян-Поль 2 0
Буонанотте Факундо 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Брайтон
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

7
16
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Брайтон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

15
30
Астон Вилла
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Брайтон
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

22
46

Голы по времени матча

Забито

32
37
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 20
11
34%
4
11%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
9
24%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
8
25%
6
16%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 14
4
21%
3
11%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
16%
7
26%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Забито

19
35
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
5%
6
17%
1-15
6
32%
5
14%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
16%
4
11%
46-60
4
21%
7
20%
61-75
5
26%
9
26%
76-90

Пропущено

24
23
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
25%
6
26%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
3
13%
3
13%
76-90

Забито

51
72
23 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 23
8 Не забивали 5
12
24%
10
14%
1-15
7
14%
11
15%
16-30
4
8%
11
15%
31-45
7
14%
13
18%
46-60
8
16%
12
17%
61-75
13
25%
15
21%
76-90

Пропущено

43
50
24 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
10
23%
9
18%
1-15
4
9%
7
14%
16-30
10
23%
10
20%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
7
16%
8
16%
61-75
8
19%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3
Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Брайтон

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
4
10
8
1.5
8
11
4
14
2.5
7
12
1
17
3.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
1
5
14
1.5
11
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
32
5
15
22
1.5
19
18
4
33
2.5
12
25
1
36
3.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 38 28 5 5 94 - 33 89
2.
Арсенал
 Заявка 38 26 6 6 88 - 43 84
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 38 23 6 9 58 - 43 75
4.
Ньюкасл
 Заявка 38 19 14 5 68 - 33 71
5.
Ливерпуль
 Заявка 38 19 10 9 75 - 47 67
6.
Брайтон
 Заявка 38 18 8 12 72 - 53 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 38 18 7 13 51 - 46 61
8.
Тоттенхэм
 Заявка 38 18 6 14 70 - 63 60
9.
Брентфорд
 Заявка 38 15 14 9 58 - 46 59
10.
Фулхэм
 Заявка 38 15 7 16 55 - 53 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 38 11 12 15 40 - 49 45
12.
Челси
 Заявка 38 11 11 16 38 - 47 44
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 38 11 8 19 31 - 58 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 38 11 7 20 42 - 55 40
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 11 6 21 37 - 71 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 38 9 11 18 38 - 68 38
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 38 8 12 18 34 - 57 36
18.
Лестер
 Заявка 38 9 7 22 51 - 68 34
19.
Лидс
 Заявка 38 7 10 21 48 - 78 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 38 6 7 25 36 - 73 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Арсенал
 Заявка 19 14 3 2 53 - 25 45
4.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 2 5 33 - 21 38
7.
Брентфорд
 Заявка 19 10 7 2 35 - 18 37
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 7 7 5 21 - 23 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 Заявка 19 6 7 6 20 - 19 25
16.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 19 5 7 7 26 - 37 22
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 6 3 10 16 - 27 21
19.
Лестер
 Заявка 19 5 4 10 23 - 27 19
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 2 5 12 19 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 19 11 4 4 34 - 16 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 19 8 8 3 32 - 19 32
4.
Брайтон
 Заявка 19 8 4 7 35 - 32 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 Заявка 19 6 5 8 29 - 30 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 6 5 8 33 - 38 23
9.
Фулхэм
 Заявка 19 7 2 10 24 - 24 23
10.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 5 2 12 17 - 43 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 19 3 3 13 16 - 31 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 2 5 12 12 - 38 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 1 5 13 11 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 30 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (13)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 14
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
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