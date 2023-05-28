Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

92' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Команда Астон Вилла довольна результатом к этому моменту.

91' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Динь Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Брайтон

89' Динь Люка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Рефери не любит споров - именно за это Гросс Паскаль сейчас получил желтую

86' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

84' Рамси Джакоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Брайтон

83' Соарес Дуглас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Макгинн Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Удар от ворот произведет Брайтон

81' Буэндия Эмилиано пробил со штрафного прямо в стенку

77' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Уоткинс Олли нанес удар головой, но Джейсон Стил спокойно отбил мяч.

73' Мойсес Кайседо получил желтую карточку от судьи

73' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Макаллистер Алексис пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

72' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

72' Камара Бубакар I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мингс Тайрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Макгинн Джон получил желтую карточку от судьи

66' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ундав Дениз из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

63' Буонанотте Факундо получил желтую карточку от судьи

63' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мойсес Кайседо из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Динь Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Брайтон

58' Матч возобновлен

57' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Оооо... вот это был удар! Рамси Джакоб должен был забить с этой позиции.

56' Рамси Джакоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Макаллистер Алексис из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

55' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

54' Энсисо Хулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Буонанотте Факундо из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Соарес Дуглас

52' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мойсес Кайседо из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Уоткинс Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Конса Эзри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

46' Рамси Джакоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Айяри Ясин уходит с поля и его заменяет Мойсес Кайседо