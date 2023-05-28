Тур: 38. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Брамэлл Томас
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Джонстон
Сэм
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
30
Боли
Вийи
19
Ньякат
Мусса
24
Орье
Серж
22
Йейтс
Райан
32
Лоди
Ренан
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
24 Орье СержПолузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шелви ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.71
Среднее время на гол
150
126
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|10 (1)
|0.26
|Заха Уилфрид
|7
|0.18
|Эдуар Одсонн
|5
|0.13
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.08
|Олисе Майкл
|2
|0.05
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.05
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.24
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.21
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (2)
|0.13
|Данило Ларанжера
|3
|0.08
|Деннис Эммануэль
|2
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Андерсен Йоаким
|8
|0
|Гехи Марк
|8
|0
|Шлупп Джеффри
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Айю Джордан
|5
|0
|Заха Уилфрид
|5
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Миливоевич Лука
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|7
|0
|Уильямс Неко
|7
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Айю Андре
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
9
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Ноттингем Форест
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
15
20
Кристал Пэлас
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (10)
54% (20)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Ноттингем Форест
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
27% (10)
51% (19)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
15
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
20
29
Голы по времени матча
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
3
15%
2
20%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90
Пропущено
22
43
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
14%
2
5%
1-15
1
5%
9
21%
16-30
5
23%
4
9%
31-45
4
18%
11
26%
46-60
5
23%
6
14%
61-75
4
18%
11
26%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
1
5%
3
12%
1-15
3
15%
6
24%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
4
20%
5
20%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
3
12%
6
23%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
8
32%
2
8%
61-75
4
16%
7
27%
76-90
Забито
40
35
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 18
13 Не забивали 12
4
10%
5
14%
1-15
6
15%
7
20%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
8
20%
8
23%
76-90
Пропущено
47
69
19 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 42
21 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 29
7
15%
4
6%
1-15
4
9%
13
19%
16-30
8
17%
10
14%
31-45
7
15%
16
23%
46-60
13
28%
8
12%
61-75
8
17%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 43%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
172
612
712
216
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
810
613
216
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2116
Больше Меньше
2512
1225
928
334
235
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|28
|6
|4
|94 - 32
|90
|2.
|2:0 Заявка
|38
|26
|6
|6
|85 - 43
|84
|3.
|1:0 Заявка
|38
|20
|13
|5
|68 - 32
|73
|4.
|0:0 Заявка
|38
|22
|7
|9
|56 - 42
|73
|5.
|2:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|73 - 43
|69
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|8
|12
|71 - 52
|62
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|50 - 45
|61
|8.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|67 - 62
|60
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|57 - 46
|57
|10.
|0:0 Заявка
|38
|15
|8
|15
|54 - 51
|53
|11.
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 48
|45
|12.
|0:1 Заявка
|38
|11
|10
|17
|37 - 47
|43
|13.
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 53
|41
|14.
|0:2 Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 55
|41
|15.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|37 - 70
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 67
|38
|17.
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|33 - 57
|34
|18.
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|49 - 67
|32
|19.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|47 - 75
|31
|20.
|0:2 Заявка
|38
|6
|6
|26
|32 - 71
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|50 - 25
|45
|4.
|2:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|1:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|1:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 20
|38
|7.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|34 - 18
|35
|9.
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 22
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 34
|22
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 27
|19
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 26
|17
|20.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 15
|38
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 26
|25
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 22
|24
|8.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|30 - 37
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 42
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 35
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|10 - 43
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|29 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Кристал Пэлас
75.9% (85)
Ничья
21.4% (24)
Ноттингем Форест
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
37.5% (42)
1:0 Кристал Пэлас
26.8% (30)
1:1 Ничья
17% (19)
2:2 Ничья
3.6% (4)
3:1 Кристал Пэлас
2.7% (3)
2:0 Кристал Пэлас
2.7% (3)
3:0 Кристал Пэлас
1.8% (2)
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