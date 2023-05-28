Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Куяте Шейху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Куяте Шейху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Йейтс Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Ньякат Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Хорошую попытку сделал Уорролл Джо . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Уорролл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Йейтс Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Айю Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Тайрик Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.

62' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Эзе Эберечи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой