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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Зрители: 25198 Главный судья: Брамэлл Томас
Кристал Пэлас
1:1
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
0:1
31' Гол
Авонийи Тайво
43' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
1:1
66' Гол
Хьюз Уилл
80' Желтая карточка
Йейтс Райан
90'+5

Ход матча

31'
0:1
Авонийи Тайво
(Гиббс-Уайт Морган)
43'
 
Гиббс-Уайт Морган
46'
 
Тоффоло Харри
Лоди Ренан
66'
Хьюз Уилл
(Олисе Майкл)
1:1
67'
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
 
68'
Макартур Джеймс
Дукуре Шейк
 
72'
 
Куяте Шейху
Мангаля Орель
72'
 
Деннис Эммануэль
Боли Вийи
80'
 
Йейтс Райан
89'
 
Айю Андре
Гиббс-Уайт Морган
89'
 
Сарридж Сэм
Авонийи Тайво
90'
Ахамада Науиру
Олисе Майкл
 
90'
Ридевальд Жайро
Хьюз Уилл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 519 Количество передач 271
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Кристал Пэлас 75.9% (85)
X 21.4% (24)
Ноттингем Форест 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
13
Хеннесси
Уэйн
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
19
Ньякат
Мусса
24
Орье
Серж
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
32
Лоди
Ренан
20
Джонсон
Бреннан
9
Авонийи
Тайво
10
Гиббс-Уайт
Морган
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Ноттингем Форест
3-4-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
1:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1
Ч
0:3
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.71

Среднее время на гол

150
126

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 10 (1) 0.26
Заха Уилфрид 7 0.18
Эдуар Одсонн 5 0.13
Айю Джордан 4 0.11
Шлупп Джеффри 3 0.08
Олисе Майкл 2 0.05
Матета Жан-Филипп 2 0.05
Хьюз Уилл 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Уорд Джоэл 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 10 0.26
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.21
Гиббс-Уайт Морган 5 (2) 0.13
Данило Ларанжера 3 0.08
Деннис Эммануэль 2 0.05
Мангаля Орель 1 0.03
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Лоди Ренан 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Андерсен Йоаким 8 0
Гехи Марк 8 0
Шлупп Джеффри 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Уорд Джоэл 6 0
Айю Джордан 5 0
Заха Уилфрид 5 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Миливоевич Лука 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 7 0
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Йейтс Райан 5 0
Гиббс-Уайт Морган 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Айю Андре 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
10
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Ноттингем Форест
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
26% (5)
68% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

15
20
Кристал Пэлас
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (10)
53% (20)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
Ноттингем Форест
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
26% (10)
53% (20)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
15

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

21
30

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 29
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Пропущено

23
44
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
13%
2
5%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
6
26%
4
9%
31-45
4
17%
11
25%
46-60
5
22%
7
16%
61-75
4
17%
11
25%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
26 Не забивали 21
1
5%
3
12%
1-15
3
15%
6
24%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
4
20%
5
20%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
3
12%
6
23%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
8
32%
2
8%
61-75
4
16%
7
27%
76-90

Забито

41
36
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 19
13 Не забивали 12
4
10%
5
14%
1-15
6
15%
7
19%
16-30
7
17%
7
19%
31-45
7
17%
4
11%
46-60
9
22%
5
14%
61-75
8
20%
8
22%
76-90

Пропущено

48
70
20 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 43
22 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 30
7
15%
4
6%
1-15
4
8%
13
19%
16-30
9
19%
10
14%
31-45
7
15%
16
23%
46-60
13
27%
9
13%
61-75
8
17%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
1:0
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 42%
1
10 раз 26%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
9
10
6
13
1.5
2
17
1
18
2.5
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
16
0.5
Больше Меньше
26
12
12
26
1.5
9
29
3
35
2.5
2
36
2
36
3.5
1
37
1
37
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 38 28 5 5 94 - 33 89
2.
Арсенал
 Заявка 38 26 6 6 88 - 43 84
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 38 23 6 9 58 - 43 75
4.
Ньюкасл
 Заявка 38 19 14 5 68 - 33 71
5.
Ливерпуль
 Заявка 38 19 10 9 75 - 47 67
6.
Брайтон
 Заявка 38 18 8 12 72 - 53 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 38 18 7 13 51 - 46 61
8.
Тоттенхэм
 Заявка 38 18 6 14 70 - 63 60
9.
Брентфорд
 Заявка 38 15 14 9 58 - 46 59
10.
Фулхэм
 Заявка 38 15 7 16 55 - 53 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 38 11 12 15 40 - 49 45
12.
Челси
 Заявка 38 11 11 16 38 - 47 44
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 38 11 8 19 31 - 58 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 38 11 7 20 42 - 55 40
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 11 6 21 37 - 71 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 38 9 11 18 38 - 68 38
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 38 8 12 18 34 - 57 36
18.
Лестер
 Заявка 38 9 7 22 51 - 68 34
19.
Лидс
 Заявка 38 7 10 21 48 - 78 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 38 6 7 25 36 - 73 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Арсенал
 Заявка 19 14 3 2 53 - 25 45
4.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 2 5 33 - 21 38
7.
Брентфорд
 Заявка 19 10 7 2 35 - 18 37
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 7 7 5 21 - 23 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 Заявка 19 6 7 6 20 - 19 25
16.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 19 5 7 7 26 - 37 22
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 6 3 10 16 - 27 21
19.
Лестер
 Заявка 19 5 4 10 23 - 27 19
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 2 5 12 19 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 19 11 4 4 34 - 16 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 19 8 8 3 32 - 19 32
4.
Брайтон
 Заявка 19 8 4 7 35 - 32 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 Заявка 19 6 5 8 29 - 30 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 6 5 8 33 - 38 23
9.
Фулхэм
 Заявка 19 7 2 10 24 - 24 23
10.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 5 2 12 17 - 43 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 19 3 3 13 16 - 31 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 2 5 12 12 - 38 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 1 5 13 11 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 30 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (13)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 14
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 112
    Кристал Пэлас 75.9% (85)
    X 21.4% (24)
    Ноттингем Форест 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    75.9% (85)
    Ничья
    21.4% (24)
    Ноттингем Форест
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (72)
    Нет
    34.55% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    37.5% (42)
    1:0 Кристал Пэлас
    26.8% (30)
    1:1 Ничья
    17% (19)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    3:1 Кристал Пэлас
    2.7% (3)
    2:0 Кристал Пэлас
    2.7% (3)