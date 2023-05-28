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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Лестер
0:0
Первый тайм: 16'
Вест Хэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 112
Лестер 71.4% (80)
X 12.5% (14)
Вест Хэм 16.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Вест Хэм
3.20
4.19
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
6
Эванс
Джонни
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
5
Цоуфал
Владимир
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
12
Даунс
Флинн
41
Райс
Деклан
22
Бенрахма
Саид
11
Пакета
Лукас
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Лестер
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Вест Хэм

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:2
Ч
3:2

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.7
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 12 0.32
Мэддисон Джеймс 10 (1) 0.26
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.13
Дака Патсон 4 0.11
Варди Джейми 3 0.08
Тилеманс Юри 3 (1) 0.08
Кастань Тимоти 2 0.05
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.05
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Тете 1 0.03
Фас Ваут 0 0
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 6 (1) 0.16
Бенрахма Саид 6 (4) 0.16
Антонио Майкл 5 0.13
Пакета Лукас 4 (1) 0.11
Райс Деклан 4 0.11
Скамакка Джанлука 3 0.08
Соучек Томаш 2 0.05
Ингс Дэнни 2 0.05
Форнальс Пабло 2 0.05
Зума Курт 2 0.05
Агер Наиф 2 0.05
Лансини Мануэль 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 10 0
Сумаре Бубакари 9 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Томас Люк 3 0
Барнс Харви 3 0
Рикарду Перейра II 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Пакета Лукас 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0

Результаты матчей

Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
9
Лестер
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Вест Хэм
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

34
17

Волевые поражения

15
24
Лестер
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

10
15

Волевые победы

37
18

Волевые поражения

24
33

Голы по времени матча

Забито

20
14
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
27 Не забивали 29
0
0%
3
21%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
9
45%
4
29%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

27
30
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
6
22%
2
7%
1-15
5
19%
8
27%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Забито

32
27
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
8
25%
1
4%
1-15
1
3%
7
26%
16-30
8
25%
7
26%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Пропущено

37
23
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
6
16%
6
26%
1-15
6
16%
6
26%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
9
24%
3
13%
61-75
5
14%
4
17%
76-90

Забито

52
41
31 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
8
15%
4
10%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
17
33%
11
27%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
7
13%
9
22%
61-75
8
15%
5
12%
76-90

Пропущено

64
53
32 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 28
12
19%
8
15%
1-15
11
17%
14
26%
16-30
9
14%
6
11%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
12
19%
9
17%
61-75
10
16%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Лестер
Вест Хэм

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лестер
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
7
12
2
16
2.5
3
16
2
16
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
9
8
11
1.5
3
15
3
16
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
24
13
15
22
1.5
10
27
5
32
2.5
5
32
4
33
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 38 28 6 4 94 - 32 90
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 38 26 6 6 85 - 43 84
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 20 13 5 68 - 32 73
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 22 7 9 56 - 42 73
5.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 38 20 9 9 73 - 43 69
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 38 18 8 12 71 - 52 62
7.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 38 18 7 13 50 - 45 61
8.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 18 6 14 67 - 62 60
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 38 14 15 9 57 - 46 57
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 15 8 15 54 - 51 53
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 38 11 12 15 39 - 48 45
12.
Челси
 0:1 Заявка 38 11 10 17 37 - 47 43
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 38 11 8 19 41 - 53 41
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 38 11 8 19 31 - 55 41
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 38 11 7 20 37 - 70 40
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 38 9 11 18 37 - 67 38
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 7 13 18 33 - 57 34
18.
Лестер
 0:0 Заявка 38 8 8 22 49 - 67 32
19.
Лидс
 0:1 Заявка 38 7 10 21 47 - 75 31
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 38 6 6 26 32 - 71 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 14 4 1 34 - 9 46
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 14 3 2 50 - 25 45
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 12 2 5 32 - 20 38
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 9 8 2 34 - 18 35
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 22 28
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 19 24
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 0:1 Заявка 19 5 7 7 25 - 34 22
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 27 19
19.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 5 10 21 - 26 17
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 2 4 13 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 11 5 3 34 - 15 38
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 9 7 3 32 - 18 34
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 26 25
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 7 3 9 23 - 22 24
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
9.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 6 5 8 30 - 37 23
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 0:1 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 5 3 11 17 - 42 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
14.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 29 13
18.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 2 5 12 12 - 35 11
19.
Лидс
 0:1 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 1 5 13 10 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 29 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Контроль мяча: Лестер: 47%, Вест Хэм: 53%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 14'
      Ихеаначо Келечи не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 13'
      Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Люк Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 12'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Фас Ваут из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Люк Томас из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Вест Хэм начинает контратаку
    • 11'
      Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 10'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лестер: 64%, Вест Хэм: 36%.
    • 9'
      Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 8'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Цоуфал Владимир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 7'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 7'
      Мэддисон Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Лестер: 64%, Вест Хэм: 36%.
    • 5'
      Фабьянски Лукаш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Лестер начинает контратаку
    • 5'
      Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
    • 3'
      Фас Ваут из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Форнальс Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Кастань Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 3'
      Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Даунс Флинн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 1'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лестер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50.9% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Лестер 71.4% (80)
    X 12.5% (14)
    Вест Хэм 16.1% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вест Хэм
    3.20
    4.19
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер 0:0 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Лестер
    71.4% (80)
    Ничья
    12.5% (14)
    Вест Хэм
    16.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.91% (78)
    Меньше
    29.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (90)
    Нет
    18.18% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    50.9% (57)
    1:0 Лестер
    14.3% (16)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    1:2 Вест Хэм
    7.1% (8)
    1:3 Вест Хэм
    3.6% (4)
    3:1 Лестер
    3.6% (4)
    0:1 Вест Хэм
    2.7% (3)
    2:3 Вест Хэм
    1.8% (2)
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    Лестер
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